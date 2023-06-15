Volkswagen Arteon'un üretimi sonlandırılıyor: Resmen açıklandı

Söz konusu açıklama şirketin krizle mücadele planıyla bağlantılı olarak yapıldı. Verimlilik programının ana hedefi 2026 yılına kadar %6.5'lik bir satış getirisi elde etmek ve 10 milyar euro gibi bir kâr artışı sağlamak. Volkswagen bunu başarmak için yol haritasını da belirlemiş durumda.
Yüksek hacimli modellere odaklanılacak
Alman otomobil üreticisi, Arteon gibi niş modellerden vazgeçerek daha fazla talep gören ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek araçların üretimine odaklanacak. Volkswagen'in bundan böyle sadece MQB ve MEB olmak üzere iki platformda otomobil üreteceği belirtiliyor.
Model yelpazesi, popüler olmayan araçların ortadan kaldırılmasının yanı sıra diğer modellerin yapılandırma seçeneklerinin azaltılmasıyla önemli ölçüde daraltılacak. Şirket bu stratejiyle otomobil modellerinin karmaşıklığını azaltmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi