Volkswagen Arteon'un üretimi sonlandırılıyor: Resmen açıklandı

Tam Boyutta Gör Volkswagen, kârlılığı artırma programının bir parçası olarak Arteon'u ürün gamından çıkarmaya hazırlanıyor. Alman otomobil devi aracın emekliye ayrılmadan önce üretim hattındaki son aylarını yaşadığını resmen doğruladı. 2024 model yılı görünüşe bakılırsa Arteon için yolun sonu olacak.

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Söz konusu açıklama şirketin krizle mücadele planıyla bağlantılı olarak yapıldı. Verimlilik programının ana hedefi 2026 yılına kadar %6.5'lik bir satış getirisi elde etmek ve 10 milyar euro gibi bir kâr artışı sağlamak. Volkswagen bunu başarmak için yol haritasını da belirlemiş durumda.

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Yüksek hacimli modellere odaklanılacak

Alman otomobil üreticisi, Arteon gibi niş modellerden vazgeçerek daha fazla talep gören ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek araçların üretimine odaklanacak. Volkswagen'in bundan böyle sadece MQB ve MEB olmak üzere iki platformda otomobil üreteceği belirtiliyor.

Model yelpazesi, popüler olmayan araçların ortadan kaldırılmasının yanı sıra diğer modellerin yapılandırma seçeneklerinin azaltılmasıyla önemli ölçüde daraltılacak. Şirket bu stratejiyle otomobil modellerinin karmaşıklığını azaltmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen kâr programını hızı bir şekilde uygulamaya geçirmek için yeni bir proje yönetim ofisi kuracak. Alman marka Arteon'un yerine geçecek araç hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak elektrikli ID.7'nin hem Arteon hem de üretimi durdurulan Passat için bir ikame olarak görülebileceği belirtiliyor.

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