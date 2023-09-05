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    Seat otomobil üretimine son verecek: Volkswagen CEO'su açıkladı

    Volkswagen'in patronu Seat'ın geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Thomas Schäfer markaya yeni bir rol biçeceklerini ve gelir potansiyeli çok daha yüksek olan Cupra'ya yatırım yapacaklarını söyledi.
    Seat otomobil üretimine son verecek: Volkswagen CEO'su açıkladı Tam Boyutta Gör
    İspanyol otomobil üreticisi Seat, mevcut modellerinin yaşam döngüsü sona erdikten sonra otomobil üretimini bırakacak. Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Münih Otomobil Fuarı'nda verdiği bir röportajda, Seat'ın pazardaki yerini Cupra markasının alacağını açıkladı.

    Volkswagen'in patronuna göre şirketin aynı anda iki markaya yatırım yapma şansı yok. Bu nedenle Avrupa'nın en hızlı büyüyen markası olan Cupra'da karar kılındı. Cupra'nın gelir potansiyelinin popülaritesi giderek azalan Seat'tan çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

    Seat otomobil üretimine son verecek: Volkswagen CEO'su açıkladı Tam Boyutta Gör

    Seat'ın kaderi ne olacak?

    Cupra markası daha önce Seat otomobillerin performans odaklı versiyonlarını adlandırmak için kullanılıyordu ancak 2018'de bağımsız bir otomobil markasına dönüştü. Aktarılan bilgilere göre en başarılı Seat modellerinden bazıları güncellenip Cupra serisine dahil edilecek.

    Örneğin, 2024'te makyajlanması planlanan Leon bunlardan biri olacak. Diğer modeller ise üretimden tamamen kaldırılacak ve yerlerini yeni Cupra modelleri alacak. Yerini elektrikli Cupra Raval'e bırakması beklenen Seat Ibiza'nın kaderi de bu olabilir.

    Seat otomobil üretimine son verecek: Volkswagen CEO'su açıkladı Tam Boyutta Gör
    Seat'a dönecek olursak; İspanyol markanın otomobil pazarından tamamen çekilmesi planlanmıyor. Bu marka altında elektrikli scooter veya ultra kompakt elektrikli otomobiller gibi kentsel mobiliteye yönelik çözümler sunulacak. Bildiğiniz üzere Avrupa'da Citroen Ami ve Opel Rocks-e gibi şehir içi ulaşıma yönelik araçlar popülerlik kazanıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 7 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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