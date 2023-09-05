Seat otomobil üretimine son verecek: Volkswagen CEO'su açıkladı

Volkswagen'in patronuna göre şirketin aynı anda iki markaya yatırım yapma şansı yok. Bu nedenle Avrupa'nın en hızlı büyüyen markası olan Cupra'da karar kılındı. Cupra'nın gelir potansiyelinin popülaritesi giderek azalan Seat'tan çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.
Seat'ın kaderi ne olacak?
Cupra markası daha önce Seat otomobillerin performans odaklı versiyonlarını adlandırmak için kullanılıyordu ancak 2018'de bağımsız bir otomobil markasına dönüştü. Aktarılan bilgilere göre en başarılı Seat modellerinden bazıları güncellenip Cupra serisine dahil edilecek.
Örneğin, 2024'te makyajlanması planlanan Leon bunlardan biri olacak. Diğer modeller ise üretimden tamamen kaldırılacak ve yerlerini yeni Cupra modelleri alacak. Yerini elektrikli Cupra Raval'e bırakması beklenen Seat Ibiza'nın kaderi de bu olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.