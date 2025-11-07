Giriş
    Beklenen Tesla Roadster 2 yine ertelendi: Yeni tarih 1 Nisan 2026, üretim ise 2027

    Tesla, yeni Roadster’ın tanıtımını 1 Nisan 2026’ya erteledi. Elon Musk, aracın önceki tasarımdan tamamen farklı olacağını ve üretimin 2027-2028 arasında başlayacağını açıkladı.

    Tesla Roadster 2 ertelendi: Yeni tarih Nisan 2026, üretim 2027 Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, uzun süredir beklenen ikinci nesil Tesla Roadster modelinin üretim versiyonunun 1 Nisan 2026’da tanıtılacağını açıkladı. Bu tarih, Musk’ın ilk kez projeyi duyurmasından neredeyse dokuz yıl sonra geliyor.

    Tanıtım Nisan 2026’da

    Açıklama, Tesla’nın yıllık hissedar toplantısında yapıldı. Musk, tanıtım tarihinin 1 Nisan olmasının özellikle seçildiğini belirterek esprili bir dille, “Bu bana biraz esneklik sağlıyor. Eğer daha geç olursa ‘sadece şaka yapmıştım’ diyebilirim” ifadelerini kullandı. Musk’ın kendini özellikle “tarihler” özelinde tanıması iyi bir şey. Nitekim kendisi sadece bir hafta önce katıldığı Joe Rogan podcast’inde, aracın yıl sonuna kadar gösterileceğini söylemişti.

    Öte yandan Musk, yeni Roadster’ın önceden gösterilenden çok farklı olacağını vurguladı ve tanıtımın “çalışsın ya da çalışmasın, şimdiye kadar herhangi bir ürünün en heyecan verici demosu” olacağını söyledi. Bu sözler, uzun süredir gündemde olan aracın SpaceX destekli iticilerle uçabileceği iddialarına bir gönderme olarak yorumlandı.

    Üretim ise 2027 veya 2028

    Musk ayrıca tanıtımdan sonra üretimin başlamasının 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtti. Yani ikinci nesil Roadster’ın 2027 veya 2028’den önce yollara çıkması beklenmiyor. Toplantının soru-cevap bölümünde, bir hissedar “Founders Series” adıyla özel olarak ön sipariş veren müşterilerin tanıtıma davet edilip edilmeyeceğini sordu. Bu versiyonu rezerve eden müşteriler 2017 yılında 250.000 dolar ödeyerek adlarını listeye yazdırmıştı. Musk, “Elbette, kesinlikle. Uzun süredir sabırla bekleyen Roadster rezervasyon sahipleri için en azından bunu yapabiliriz” dedi.

    Yeni Roadster, 2017’de 2020 hedefiyle duyurulmuş ancak proje defalarca ertelenmişti. Bu yeni açıklamayla birlikte Tesla’nın efsanevi Roadster’ı bir kez daha ertelenmiş oldu.

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

