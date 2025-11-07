Giriş
    4. nesil Formula E aracı tanıtıldı: İki kat güce sahip olacak

    Formula E, gelecek sezon için tamamen yenilenen “Gen4” yarış aracını tanıttı. Yeni nesil araç, serinin bugüne kadarki en büyük performans artışını sunacak. İşte özellikleri...

    4. nesil Formula E aracı tanıtıldı: İki kat güce sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Formula E, gelecek sezon için tamamen yenilenen “Gen4” yarış aracını tanıttı. Yeni nesil araç, serinin bugüne kadarki en büyük performans artışını sunacak.

    FIA’nın en üst seviye elektrikli yarış serisi olan Formula E, 2014 yılında başladı ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanında tamamen elektrikli açık tekerlekli araçlarla yarışlar düzenliyor.

    İlk nesil araçlar oldukça mütevazıydı. Yaklaşık 250 beygir gücüne ve 225 km/s azami hıza sahipti. O dönem kullanılan 28 kWh’lik bataryalar bir yarışın tamamını çıkaramıyordu; bu yüzden pilotlar yarışın ortasında arabadan inip tam dolu bataryalı ikinci bir araca geçmek zorunda kalıyordu. İkinci nesilde bataryalar artık tam yarış mesafesini tamamlayabiliyordu. Ayrıca güç arttı ve araçlar daha hızlı hale geldi.

    Üçüncü nesilde ise tasarım daha köşeli bir forma kavuştu ve ön fren diskleri tamamen kaldırılarak yerini ön aksta enerji geri kazanımı yapan bir motora bıraktı. Bu motor, aracın ömrünün ilerleyen dönemlerinde sadece rejeneratif frenleme için değil, tahrik gücü için de kullanılmaya başlandı. Böylece Formula E, dört tekerlekten çekişli yarış aracıyla bir ilke imza attı. Ancak bu çekiş sistemi sadece sıralama turları veya belirli yarış anlarında kullanılabiliyordu.

    4. nesil Formula E aracı tanıtıldı: İki kat güce sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Yeni Gen 4 araçlarıyla birlikte Formula E artık tüm yarış boyunca aktif dört çeker sisteme geçiyor. Ön motor artık yalnızca özel modlarda değil, yarışın tamamında devrede olacak. Bu özellik, diğer açık tekerlekli yarış serilerinde görülmeyen bir yenilik.

    Maksimum güç 600 kW'a çıktı

    Performans tarafında da büyük bir sıçrama var. Maksimum güç 350 kW’tan 600 kW’a (805 beygir) çıktı. Yarış modundaki güç ise 300 kW’tan 450 kW’a (603 hp) yükseliyor. En yüksek 600 kW güce ise sıralama turlarında ve yarış içerisinde “attack mode” sırasında ulaşılabilecek.

    4. nesil Formula E aracı tanıtıldı: İki kat güce sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Artan hızla birlikte Formula E, yeni aerodinamik paketler de sunacak. Serinin ilk yıllarında araçlar yeterince hızlı olmadığından yere basma kuvveti (downforce) çok kritik değildi, ancak artık daha güçlü araçlarla pistten piste farklı gövde ayarları yapılabilecek.

    Formula 1 aracından daha hızlı kalkış yapıyor

    Gen 4 araç sadece 1.012 kg ağırlığında ve 0’dan 100 km/s hıza 1,8 saniyede ulaşıyor. Bu, bir Formula 1 aracından yaklaşık %30 daha hızlı bir kalkış anlamına geliyor. Tabii yarış sırasında bu hızlanma yalnızca kalkışta kullanılıyor, ancak viraj çıkışlarında da ciddi avantaj sağlıyor. İlk testlerde Gen 4’ün 340 km/s gibi etkileyici bir hıza ulaştığı bildirildi.

    Dört çeker sistemin yanı sıra yeni araçta çekiş kontrolü ve ABS de bulunuyor. Rejeneratif frenleme kapasitesi ise 600 kW’tan 700 kW’a çıkarıldı, böylece yarış boyunca daha fazla enerji geri kazanılabilecek.  Aynı zamanda, Formula E’nin “pit boost” olarak adlandırdığı yarış ortası şarj sisteminin daha hızlı çalışmasını da sağlayabilir.

    Formula E, yeni aracı dünyanın en sürdürülebilir yarış otomobili olarak tanımlıyor. Aracın üretiminde kullanılan malzemelerin %100’ü geri dönüştürülebilir, ayrıca parçaların en az %20’si geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş durumda.

    Yeni nesil araçlar 2026’nın sonlarında başlayacak olan sezonda piste çıkacak. Formula E'nin 12. sezonu, 3. nesil araçların son sezonu olacak ve 6 Aralık'ta São Paulo'da başlayacak.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/11/06/formula-es-new-car-is-twice-as-powerful-and-has-all-wheel-drive-a-first-in-racing/ https://www.fiaformulae.com/en/news/762858/formula-e-and-fia-unveil-the-all-new-gen4
