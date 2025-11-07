Pedal yok, direksiyon yok! Tesla Cybercab üretimi Nisan 2026’da başlayacak

Musk, açıklamasını, hissedarların kendisi için potansiyel değeri 1 trilyon doları bulabilecek bir hisse bazlı maaş paketini onaylamasının hemen ardından yaptı. Bu paket, tarihin en büyük şirket içi tazminatı olarak kayıtlara geçerken hissedarlar toplantısı için Musk, “Başka bir hissedar toplantısı izlediniz mi? Onlar tam bir uyku festivali. Bizimki ise çılgınca!” dedi.
Nisan’da üretime giriyor
Cybercab, Tesla’nın yıllardır söz verdiği ancak henüz seri üretimde kanıtlayamadığı tam sürücüsüz araç iddialarının merkezinde yer alıyor. Musk, aracın üretim hattının sadece 10 saniyelik bir döngü süresine sahip olacağını belirterek bu sayede yılda 2 ila 3 milyon Cybercab üretilebileceğini öne sürdü. Karşılaştırma için, bir Model Y montajının döngü süresi yaklaşık bir dakika sürüyor. Elon Musk ek olarak Cybercab ve Tesla Semi'nin gelecek yıl 4680 bataryalarını kullanacağını açıkladı.
Tesla, o tarihten bu yana çok sınırlı bir robotaksi servisi başlattı ve bu hizmet Cybercab yerine Model Y'ler ile yürütüldü. Bu araçlarda Musk'ın "denetimsiz" olarak nitelendirdiği Full Self-Driving yazılımının yeni versiyonu kullanılıyor ve bir Tesla çalışanı, yolcu koltuğunda oturuyor. Günümüzde FSD özellikli özel araçlarda halen sürücü gözetimi gerekiyor.