    Pedal yok, direksiyon yok! Tesla Cybercab üretimi Nisan 2026’da başlayacak

    Tesla, Cybercab üretimini Nisan 2026’da Teksas’ta başlatacak. Direksiyon ve pedalsız, tamamen otonom olan robotaksi için yılda milyonlarca araç üretimi hedefleniyor.

    Tesla Cybercab üretimi Nisan 2026’da başlayacak Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin hissedar toplantısında, pedal ve direksiyon bulunmayan otonom elektrikli araç Cybercab’in üretiminin Nisan 2026’da Austin, Teksas’taki fabrikada başlayacağını açıkladı. Musk, aracın yan aynalara da sahip olmayacağını belirterek, Cybercab’in tamamen sürücüsüz çalışacak şekilde optimize edildiğini ve en düşük kilometre başı maliyetle robotaksi olarak hizmet vereceğini vurguladı.

    Musk, açıklamasını, hissedarların kendisi için potansiyel değeri 1 trilyon doları bulabilecek bir hisse bazlı maaş paketini onaylamasının hemen ardından yaptı. Bu paket, tarihin en büyük şirket içi tazminatı olarak kayıtlara geçerken hissedarlar toplantısı için Musk, “Başka bir hissedar toplantısı izlediniz mi? Onlar tam bir uyku festivali. Bizimki ise çılgınca!” dedi.

    Nisan’da üretime giriyor

    Cybercab, Tesla’nın yıllardır söz verdiği ancak henüz seri üretimde kanıtlayamadığı tam sürücüsüz araç iddialarının merkezinde yer alıyor. Musk, aracın üretim hattının sadece 10 saniyelik bir döngü süresine sahip olacağını belirterek bu sayede yılda 2 ila 3 milyon Cybercab üretilebileceğini öne sürdü. Karşılaştırma için, bir Model Y montajının döngü süresi yaklaşık bir dakika sürüyor. Elon Musk ek olarak Cybercab ve Tesla Semi'nin gelecek yıl 4680 bataryalarını kullanacağını açıkladı.

    Tesla Cybercab üretimi Nisan 2026’da başlayacak Tam Boyutta Gör
    Musk’ın açıklamaları, Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm’ün Cybercab’in direksiyon ve pedallara sahip olabileceğini söylemesiyle çelişiyor. Dolayısıyla Musk, tam anlamıyla otonom bir araç istiyor diyebiliriz. Öte yandan Cybercab ilk olarak Ekim 2024’te tanıtılmış ve gelecekte kişisel kullanım için de satılacağı söylenmişti.

    Tesla, o tarihten bu yana çok sınırlı bir robotaksi servisi başlattı ve bu hizmet Cybercab yerine Model Y’ler ile yürütüldü. Bu araçlarda Musk’ın “denetimsiz” olarak nitelendirdiği Full Self-Driving yazılımının yeni versiyonu kullanılıyor ve bir Tesla çalışanı, yolcu koltuğunda oturuyor. Günümüzde FSD özellikli özel araçlarda halen sürücü gözetimi gerekiyor.

    Tesla Cybercab üretimi Nisan 2026’da başlayacak Tam Boyutta Gör
    Cybercab veya benzeri araçların direksiyon ve pedalsız olarak trafikte yer alabilmesi federal düzenleyicilerin onayını gerektiriyor. Musk ise düzenleyici engellere rağmen iyimser görünüyor ve Waymo’ya “yolu açtığı için” teşekkür ediyor. Ayrıca etkinlikte gösterilen yeni fotoğraflar, Cybercab’in üretim versiyonuna yakın iç tasarımını gösteriyor.
    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

