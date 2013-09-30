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Voltaic'den harici batarya desteği sunan güneş panelli şarj çantası

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Voltaic'den harici batarya desteği sunan güneş panelli şarj çantası

Mobil cihazlar hayatımızın vazgeçilmezleri olmaya başladığı günden bu yana, batarya ömrü de ciddi bir sorun olmaya başladı. Üreticiler yeni çözümlerle bu sorunun önüne geçmeye çalışırken, kullanıcılar da şarjlı kılıf veya portatif şarj istasyonu gibi aksesuarları tercih ediyor.

Voltaic, hem akıllı telefon hem de tablet cihazlarını hareket halinde iken şarj etmek isteyenlere, Switch adlı bir sırt çantası içerisine entegre edilmiş taşınabilir şarj istasyonu sunuyor.

Kullanıcıların istasyon taşıma derdine bu şekilde son vermeyi isteyen Switch, bir iPad mini modelini güneş altındaki her saatte 80 dakika çalışacak kadar şarj edebiliyor. Bir akıllı telefonu 4 saatte tam şarj edebilen ürün, kamera gibi diğer USB cihazları da şarj edebiliyor.

Su geçirmezlik ve günlük kullanıma dayanıklılık özelliklerine sahip olan Switch, güneş panelleri ile 6 watt enerji sağlayabiliyor. Ek olarak barındırdığı 4000mAh bataryası ile de 15 watt saatlik enerji sağlayabiliyor. 10 000mAh gücündeki opsiyonel bataryanın fiyatı 39$.

Çanta cepleri ile mobil cihazlarınızı taşırken, geniş iç hacmi ile kişisel eşyalarınızı da taşımanızı sağlıyor. Switch 129$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda. 

http://www.voltaicsystems.com/switch.shtml Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Taşınabilir güneş panellerini Türkiye'ye getirmişler. Şu anda Morfare'de satılmaya başlamış. İki marka var Voltaic (bu haberde olan) bir de Brunton var ki gerçekten denizci ve avcılar Tarafından kullanılan sağlam bir ürün markasıdır. "İstiklal yolu" gibi bir rota izleyeceklere iletişim için kullanmalarını tavsiye ederim. İnebolu'dan Küre Dağlarını aşıp Ilgaz dağı üzerinden harika bir gezi yaparak Ankara'ya ulaşın ve tarihte bunun ne güçlükle yapıldığını da hesaba katın lütfen. Tüm gençlere sevgiler.
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FoRaSTeRo 5 yıl
türkiyede nereden taşınabilir panel bulurum
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DH Misafiri 5 yıl
Hiç te gereksiz bir ürün değil. Çok seyahat ettiğimden biliyorum. Bazen öylesine sıkışıyorum ki. Havalimanında şarj bulamazsınız, bulsanız başında beklemek gerekir, zaman kısıtlıdır, falan filan. Oysa bunun içine koy tabletini,telefonunu, dolsun. İyiymiş bence
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JrMaster 5 yıl
Çantadaki gibi bir panet olsa camın kenarına koyarım sabitlerim dursun :) telefonlarımı şarj edeyim yeter boşuna şarj aletleri durmasın prizlerde takılı milyon dolarlık tasaruf olur :)
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Tolunayy07 5 yıl
geliştirilirse guzel olabilir fakat şuan sadece gereksiz bir yük gibi geldi bana..
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Kulak Misafiri 5 yıl
Dağcılar, Trekking, kampçılar vb için heralde bu.
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