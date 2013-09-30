Voltaic'den harici batarya desteği sunan güneş panelli şarj çantası





Mobil cihazlar hayatımızın vazgeçilmezleri olmaya başladığı günden bu yana, batarya ömrü de ciddi bir sorun olmaya başladı. Üreticiler yeni çözümlerle bu sorunun önüne geçmeye çalışırken, kullanıcılar da şarjlı kılıf veya portatif şarj istasyonu gibi aksesuarları tercih ediyor.





Voltaic, hem akıllı telefon hem de tablet cihazlarını hareket halinde iken şarj etmek isteyenlere, Switch adlı bir sırt çantası içerisine entegre edilmiş taşınabilir şarj istasyonu sunuyor.





Kullanıcıların istasyon taşıma derdine bu şekilde son vermeyi isteyen Switch, bir iPad mini modelini güneş altındaki her saatte 80 dakika çalışacak kadar şarj edebiliyor. Bir akıllı telefonu 4 saatte tam şarj edebilen ürün, kamera gibi diğer USB cihazları da şarj edebiliyor.





Su geçirmezlik ve günlük kullanıma dayanıklılık özelliklerine sahip olan Switch, güneş panelleri ile 6 watt enerji sağlayabiliyor. Ek olarak barındırdığı 4000mAh bataryası ile de 15 watt saatlik enerji sağlayabiliyor. 10 000mAh gücündeki opsiyonel bataryanın fiyatı 39$.





Çanta cepleri ile mobil cihazlarınızı taşırken, geniş iç hacmi ile kişisel eşyalarınızı da taşımanızı sağlıyor. Switch 129$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

http://www.voltaicsystems.com/switch.shtml