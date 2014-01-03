Vuzix'den hem kulaklık hem de ekran olarak kullanılabilen yeni ürün: V720

Yeni jenerasyon giyilebilir cihazlar üzerinde çalışma gösteren firmalardan Vuzix, CES 2014 fuarı öncesi iki farklı formda kullanılabilen V720 model isimli yeni giyilebilir ürününü tanıttı.

Kısa zaman önce tanıttığımız Avegant modeline benzer bir yapıda karşımıza çıkan Vuzix V720, kişilere iki farklı kullanım yapısını tek bir gövde üzerinden sunabiliyor. Dış görünüş olarak standart kafa üstü kulaklıklara benzeyen cihaz, bünyesinde taşıdığı iki adet ekran ile 720 piksel çözünürlük seviyesi ortaya koyuyor ve bu sayede hem görsel hem de işitsel bir multimedya deneyimi elde edilebiliyor. 3D video desteğine de sahip olduğu belirtilen V720, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve oyun konsolları ile bağlantı kurabiliyor, gövdesinde HDMI çıkışı taşıyor.

CES fuarı kapsamında tüm teknik detaylarının ortaya çıkacağı belirtilen Vuzix V720'nin fiyatı da henüz açıklanmış değil.





http://www.pocket-lint.com/news/126154-vuzix-v720-video-headphones-combo-puts-a-720p-3d-screen-on-your-face