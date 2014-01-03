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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vuzix'den hem kulaklık hem de ekran olarak kullanılabilen yeni ürün: V720

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vuzix'den hem kulaklık hem de ekran olarak kullanılabilen yeni ürün: V720
Yeni jenerasyon giyilebilir cihazlar üzerinde çalışma gösteren firmalardan Vuzix, CES 2014 fuarı öncesi iki farklı formda kullanılabilen V720 model isimli yeni giyilebilir ürününü tanıttı.
Kısa zaman önce tanıttığımız Avegant modeline benzer bir yapıda karşımıza çıkan Vuzix V720, kişilere iki farklı kullanım yapısını tek bir gövde üzerinden sunabiliyor. Dış görünüş olarak standart kafa üstü kulaklıklara benzeyen cihaz, bünyesinde taşıdığı iki adet ekran ile 720 piksel çözünürlük seviyesi ortaya koyuyor ve bu sayede hem görsel hem de işitsel bir multimedya deneyimi elde edilebiliyor. 3D video desteğine de sahip olduğu belirtilen V720, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve oyun konsolları ile bağlantı kurabiliyor, gövdesinde HDMI çıkışı taşıyor.
CES fuarı kapsamında tüm teknik detaylarının ortaya çıkacağı belirtilen Vuzix V720'nin fiyatı da henüz açıklanmış değil.


http://www.pocket-lint.com/news/126154-vuzix-v720-video-headphones-combo-puts-a-720p-3d-screen-on-your-face Yorum Yaz
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crossmatch 5 yıl
Gamerlar monitöre para vermez artık.
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acbold 5 yıl
medcezr

o kadar kısa mesafeden 3d ne kadar kaliteli olabilir bilemiyorum ama bence 3 boyut olmasada çok tutacak bir ürüne benziyor



ayna(cam) ve yazılım ile 1 km ötede bile gösterebilirler bence :)
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Elefue 5 yıl
Bu fikir bence çok başarılı 3D siz felan uygun modelleri çıksa da alsak. Kulaklıklar bile 30-40 tl den başlıyor nerdeyse 1000 TL ye kadar geliyor. 18.5" monitörler bile 200 TL altına alınabiliyorsa bunlarında düşük fiyatlı modelleri olabilir.
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medcezr 5 yıl
o kadar kısa mesafeden 3d ne kadar kaliteli olabilir bilemiyorum ama bence 3 boyut olmasada çok tutacak bir ürüne benziyor
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cceviz 5 yıl
deneme yapmadan alınamayacak bir ürün olduğu için şu gözlüklerden çok istememe rağmen bir türlü alamamışımdır.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Ekran kısmı kulaklık kısmının arkasında geçebilseydi iyi olurdu. Bu şekilde taşımak zor olabilir.
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