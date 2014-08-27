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WD Red 6TB & Red Pro 4TB NAS Diskleri Video İnceleme

4 yıl
46,8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin NAS sistemleri için geliştirdiği RED ailesinin yeni üyesi 6 TB'lık modeli ve profesyönellere yönelik Red Pro serisinin 4TB kapasiteli modelini inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 3 yıl
Çok güzel bir inceleme teşekkürler
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Bl00dyHell 4 yıl
Güzel bir inceleme olmuş, teşekkür ederiz.
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er36po 4 yıl
İnceleme için teşekkürler. Sanırım videodaki 4.07 sani geçe size şaka yapmışlar dı
.

Red Pro'yu düşüne bilirim,Çok havalı adı var.
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selahattın ısık 4 yıl
Raw baskılı t short özellike inceleme içinmi giydiniz yoksa tesadüf mü..
1 Yanıt Yanıtla
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