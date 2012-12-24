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WSJ : Acer, 99$'lık tabletini ve yeni Windows 8 tabletlerini gelecek yıl pazara sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Acer'ın 7 inçlik tablet segmentine ekleyeceği Iconia B1 modeline ait bazı bilgiler internete sızmıştı. Wall Street Journal ise kaynaklara dayanarak bu modelin ve yeni Windows 8 tabletlerin gelecek yıl pazara sunulacağını duyurdu.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Acer, büyük markalar arasında en ucuz tablet modelini piyasaya süren isim olmak istiyor. Iconia B1 genel itibariyle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor ve 99$'lık fiyat etiketi bölgeye göre değişiklik gösterecek.

7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan işlemci, 8GB dahili depolama, 512MB RAM, Bluetooth 4.0, WiFi, 3G, microSD yuvası şeklinde özelliklere sahip olan Iconia B1, gelecek yılın ilk aylarında pazara sunulacak.

Windows 8 ekosistemine ise Ivy Bridge tabanlı Corei3/i5 işlemcili ve Full HD ekranlı Iconia W700 ve Z2670 Atom işlemcili ve HD ekranlı W510 adlı iki model ekleyen Acer, yine gelecek yılın başlarında daha düşük konfigürasyona sahip bütçe dostu Windows 8 tabletler üretecek. 

Gelecek yıl 60 milyon adet satış yapılacağı öngörülen ucuz tablet pazarında Acer'ın hem Android hem de Windows tabletleri ile pay arayacağı ifade ediliyor. 

Microsoft'un Windows 8 kısıtlamaları gereği şimdilik uygun fiyatlı bir Windows 8 tablet bulmak mümkün değil. En ucuz Windows 8 tablet ise yine Acer'ın 500$'lık W510 modeli. Microsoft'un Blue projesi ile 7 ve 8 inçlik ekran boyutlarına izin vereceği bir süredir konuşuluyor. 7 inçlik tablet pazarında rekabet etmek adına maliyeti düşürmek zorunlu olduğu için bu iddialara bakarak Microsoft'un gelecek yıl donanım kısıtlamalarında da bazı esnekliklere gidebileceği akla geliyor. Bu planlama muhtemelen donanım ortaklarına da iletilmeye başlandı. Windows Phone Tango ile  mobil tarafta Microsoft, buna benzer bir strateji uygulamıştı. 

http://blogs.wsj.com/digits/2012/12/24/acer-plans-to-launch-99-tablet/?mod=WSJBlog Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
android olsa iyiydi
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Mr.Simitçi 6 yıl
Arka Kamera Var mı Acaba :S
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irous661 6 yıl
Teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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adını nick koydum 6 yıl
Türkiye ye en az 750 den girer.
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depeche35 6 yıl
Nexus7 'nın müthiş kazancı diğer firmaların iştahını kabarttı haliyle
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