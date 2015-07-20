Wacom'dan ilk küresel tanıtım kampanyası: Create More

Çizim tableti denildiği zaman akıllara gelen ilk firma olan Wacom, ilk küresel tanıtım kampanyası olan Create More ya da Türkçe karşılığıyla Daha Fazla Yarat'ı bugün görücüye çıkarttı. Hedef kitlesi fotoğraf ve çizim alanındaki profesyoneller ve bu işin deneyimli tutkunları olan Wacom, bu kişileri bilgilendirmek, onlara ilham vermek ve daha da yaratıcı olmalarına yardımcı olmak için bazı araçlar sunuyor. Profesyonel sanatçıların vereceği eğitimler dahil olmak üzere kaliteli içerikler ve indirilebilir ürünler sadece bu amaçla hazırlanan bir web sitesinden erişilebilir olacak.

Create More kampanyasında dünyaca tanınmış 11 sanatçı yer alıyor. Sanatçılar, eserleriyle birlikte eğitim videolarında ve e-kitaplarda başarı sırlarını paylaşarak tercih ettikleri fırça takımları ve tabletler hakkında faydalı ipuçları verecek. Londralı ödüllü çizer Miss Led, Kanadalı görsel mühendis ve fotoğraf sanatçısı Benjamin von Wong, Avusturalyalı İlistüratör Guy Shields, Alman hareket tasarımcısı Robert Hranitzky ve fotoğraf ile çizimi birleştiren Litvanyalı Natalie Shau kampanyaya katılan ressamlar arasında. 15 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan ‘Create more’ kampanyası, Intous Pro alan herkese bir yıllık ücretsiz AutoDesk Sketchbook pro üyeliği, lynda.com tarafından verilen online video eğitimine 30 günlük üyelik ve on1’dan ücretsiz yazılım paketini (Perfect Effects 9 Premium) içeren özel pakete tam erişim kazanacak. Bu kampanyanın ayrıntıları ve indirilebilir ürünler hakkında daha fazla bilgi ve link için Wacom’un ‘Create more’ web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.