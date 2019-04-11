Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı

ABD merkezli dev perakende zinciri Walmart, mağazalarındaki temizlik, envanter taraması ve sipariş hazırlama işlerinde kullanılmak üzere yeni robotlar görevlendireceğini açıkladı.
1 ay
1,3b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Walmart, mağazalarındaki robotların sayısını arttırıyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre, genellikle insanların yapmaktan hoşlanmayacağı işler için yeni robotların görevlendirileceği belirtildi.

İstihdamı düşürebilir

Şirket yeni görevlendireceği binlerce robotu, mağazaların zeminlerini temizleme, rafları tarama, sıralama, boşaltma ve çevrimiçi siparişlerdeki ürünleri toplama gibi işlerde kullanacak. Bu gibi işlerin insanlar tarafından yapılması zor ve sıkıcı gibi görünebilir ancak robotların istihdamı da düşüreceğini göz önüne almakta fayda var.
Walmart Merkezi Operasyonlar kıdemli başkan yardımcısı John Crecelius konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Ortaklarımız, yeni teknolojinin onları tekrarlanabilir, öngörülebilir ve manuel görevlere odaklanmaktan kurtarmaları için bir fırsat olduğunu hemen anladılar. Bu durum müşterilere hizmet vermeye daha fazla odaklanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

https://www.theverge.com/2019/4/9/18302356/walmart-robots-labor-costs-replacing-human-tasks-floors-scanning-inventory Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 ay
Öğrenci kölelerin işini robotlar alacak o zaman.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Falcon Heavy ikinci kez uçtu: İşte iniş anından inanılmaz görüntüler 1 ay Bilim insanları beyindeki duysal sinyallerin yeni rolünü keşfetti 1 ay Elon Musk neden farklı bir CEO? 1 ay Symantec araştırmasına göre otel web sitelerinin %67'si kişisel verileri sızdırıyor 1 ay Yeni parmak aparatı Parkinson'u tespit edebilecek 1 ay RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor 1 ay Acer ConceptD dizüstü serisi tasarımı ile dikkat çekiyor 1 ay Intel Optane bellek ve QLC NAND depolama aynı yongada birleşiyor 1 ay İsrail'in uzay aracı Ay'a inemedi: Beresheet paramparça oldu 1 ay ADATA şık görünümlü UV350 USB belleğini tanıttı 1 ay Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk: Feryal Özel 1 ay Sony devasa boyutta bir 16K ekran tanıttı 1 ay Geely, global pazarda satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A'yı tanıttı 1 ay Sharp'ın dikey katlanabilir telefonunun görüntüsü yayınlandı 1 ay Ford CEO’su: “Şirket olarak otonom araçları gözümüzde büyütmüş olabiliriz” 1 ay Kasiyersiz Amazon Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak 1 ay 2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor 1 ay Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir 1 ay EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu 1 ay Sürücüsüz minibüse bindik 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı Sonraki Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor 1 ay Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 1 ay Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın 1 ay Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı 1 ay CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı 1 ay Apple başardı: Foxconn ve TSMC artık iPhone üretirken sadece temiz enerji kullanacak 1 ay WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı 1 ay Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi 1 ay Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek 1 ay AOC’den Porsche Design monitörler 1 ay Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi 1 ay İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek 1 ay Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi 1 ay Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu 1 ay LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı 1 ay Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi 1 ay Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim