Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı

Dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Walmart, mağazalarındaki robotların sayısını arttırıyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre, genellikle insanların yapmaktan hoşlanmayacağı işler için yeni robotların görevlendirileceği belirtildi.

İstihdamı düşürebilir

Şirket yeni görevlendireceği binlerce robotu, mağazaların zeminlerini temizleme, rafları tarama, sıralama, boşaltma ve çevrimiçi siparişlerdeki ürünleri toplama gibi işlerde kullanacak. Bu gibi işlerin insanlar tarafından yapılması zor ve sıkıcı gibi görünebilir ancak robotların istihdamı da düşüreceğini göz önüne almakta fayda var.

https://www.theverge.com/2019/4/9/18302356/walmart-robots-labor-costs-replacing-human-tasks-floors-scanning-inventory

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Walmart Merkezi Operasyonlar kıdemli başkan yardımcısıs konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Ortaklarımız, yeni teknolojinin onları tekrarlanabilir, öngörülebilir ve manuel görevlere odaklanmaktan kurtarmaları için bir fırsat olduğunu hemen anladılar. Bu durum müşterilere hizmet vermeye daha fazla odaklanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.