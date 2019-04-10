WhatsApp'ın yeni güncellemesi, ses dosyası paylaşımını iyileştiriyor

WhatsApp uygulaması aldığı yeni bir beta güncellemesinde, ses dosyası gönderme arayüzünü tamamen yeniledi. Tek güncelleme bununla sınırlı değil. WhatsApp web sürümünde de artık paylaştığınız belgelerin küçük resimlerini görebileceksiniz.

Ses dosyası paylaşım arayüzüne oynat düğmesi geldi

Güncellenmiş olan bu tasarımda, alttaki gri çubuğun kaldırıldığı göze çarpıyor. Uygulamanın ses dosyası paylaşım arayüzünün de işlevsel olarak geliştirildiğini belirtelim. Artık telefonunuzdaki bir ses dosyasını, başka birine gönderirken, gönderme ekranında dosyanın boyutunu ve oynat düğmesini görebileceksiniz. Bu sayede de ses dosyasını paylaşmadan önce, doğru olup olmadığını kontrol etme şansınız olacak.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-97-whats-new/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yapılan değişikliklerden biri dgerçekleşti. Bundan böyle kişilerinizle paylaştığınız belgelerin küçük bir resmini, Belgeler bölümünde bulmanız mümkün. Bu yeni güncellemelerin önümüzdeki günlerdesunulacağını da belirtelim.