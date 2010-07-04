WarMouse Meta: 18 butonlu ve analog joystick özellikli fare satışa sunuldu

Dünyanın ilk çok butonlu joystick faresi olarak tanımlanan WarMouse Meta satışa sunuldu. Şimdiye kadar hazırlanan "en gelişmiş fare" olma iddiasıyla yola çıkan WarMouse Meta, sahip olduğu tam 18 adet (evet yanlış okumadınız 18!) programlanabilir buton ile uygulama odaklı hızlı erişim ve kısayol atamalarında rakip tanımıyor.

Üzerinde bulunan 512Kb entegre bellek kapasitesiyle 3072 farklı oyun ve uygulama için kısayol atamalarını hafızasında tutabilen WarMouse Meta, analog joystick özelliğine sahil ilk fare olarak tanıtılıyor. Farklı joystick ayarlarıyla optimize edilebilen yeni fare, sahip olduğu lazer ile 100-5600 DPI arasında ayarlanabilir çözünürlük desteği sunuyor.

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan popüler oyun ve uygulamalar için standart olarak 64 farklı kullanım moduyla gelen WarMouse Meta, yurt dışında 79.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.