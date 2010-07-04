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WarMouse Meta: 18 butonlu ve analog joystick özellikli fare satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın ilk çok butonlu joystick faresi olarak tanımlanan WarMouse Meta satışa sunuldu. Şimdiye kadar hazırlanan "en gelişmiş fare" olma iddiasıyla yola çıkan WarMouse Meta, sahip olduğu tam 18 adet (evet yanlış okumadınız 18!) programlanabilir buton ile uygulama odaklı hızlı erişim ve kısayol atamalarında rakip tanımıyor.

Üzerinde bulunan 512Kb entegre bellek kapasitesiyle 3072 farklı oyun ve uygulama için kısayol atamalarını hafızasında tutabilen WarMouse Meta, analog joystick özelliğine sahil ilk fare olarak tanıtılıyor. Farklı joystick ayarlarıyla optimize edilebilen yeni fare, sahip olduğu lazer ile 100-5600 DPI arasında ayarlanabilir çözünürlük desteği sunuyor.

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan popüler oyun ve uygulamalar için standart olarak 64 farklı kullanım moduyla gelen WarMouse Meta, yurt dışında 79.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Ortadaki tuşu noktalasalardı alışkanlık evresi hızla geçebilirdi
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DH Misafiri 9 yıl
Ortadaki tuşu noktalasalardı anlaşılırlığı artacak gibiydi sanki
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grimser 9 yıl
18 tane tuş koymuşsun, dünyanın en fantastik faresini yapmışsın iyide niye kablolu yapıyosun arkadaş kıy teknolojine kablosuz üret
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erabrown 9 yıl
yapildigi malzeme pek bi kalitesiz geldi bana :D
Bu wow icin ozel farede'de 15 ayri programlanabilir tus var, ama tasarim olarak cok daha iyi.
Wow Mouse
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mehmednaim 9 yıl
On parmak mouse kullanıcıları çıkacak yakında :)
Hedef kitleye yönelik güzel düşünce.
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ogkasa 9 yıl
alıştıktan sonra gayet kullanışlı olacağını düşünüyorum
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gyradel 9 yıl
RPG oyun severler için güzel bir ürün.
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Rock_Rage 9 yıl
Dusunce gusel uygulama kotu tuslar cok yakın kontrol cok zor olacaktır.Hangi tusa ne atadıgınıza alısana kadar cok yanlıs tusa basarsınız.Cok kullanışlı bir urun olacagını zannetmiyorum.
SAYGILARLA
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M1A2Abrams 9 yıl
ilk çıkan mouse'lar gibi tasarımı var

haber için teşekkürler
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