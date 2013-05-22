Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Warhammer 40K: Armageddon, 2014'ün ilk çeyreğinde PC ve iOS platformları için geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
422
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Warhammer 40K: Armageddon, 2014'ün ilk çeyreğinde PC ve iOS platformları için geliyor
İlk olarak geçtiğimiz mart ayında bir proje olarak karşımıza çıkan Warhammer 40K: Armageddon'un resmi duyurusu nihayet gerçekleşti.

Games Workshop ve Slitherine Software tarafından geliştirilen yapımın iOS ve PC platformları için geliştirildiği belirtilirken, duyuruyla birlikte yapım hakkındaki bazı detaylarda paylaşıldı. Bu detaylar arasında yapımın beşi eğitim amaçlı olmak üzere 35 farklı senaryo, 100'den fazla yükseltilebilir birim ve kapsamlı bir oyun editörü yer aldı. Arazi koşulları, hava şartları ve moral gibi etkenlerin mücadelelere etki edeceği yapımın sıra bazlı oynanışa sahip, altıgen kutucuklar üzerine kurulu bir strateji oyunu alacağını da hatırlatalım. 

Henüz kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmayan Warhammer 40K: Armageddon'un serinin takipçilerini ne denli tatmin edebileceğini 2014'ün ilk çeyreğinde çıkışını gerçekleştirmesiyle hep birlikte göreceğiz.

http://www.slitherine.com/news/item627 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
*GameOver* 6 yıl
generals zero hour çıksa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında" 6 yıl Röportaj: Sony'nin yeni 55" ve 65" 4K televizyonları hakkında konuştuk! 6 yıl Casio Exilim EX-N10 "Tarzını yansıt" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim