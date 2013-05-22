Warhammer 40K: Armageddon, 2014'ün ilk çeyreğinde PC ve iOS platformları için geliyor

İlk olarak geçtiğimiz mart ayında bir proje olarak karşımıza çıkan Warhammer 40K: Armageddon'un resmi duyurusu nihayet gerçekleşti.





Games Workshop ve Slitherine Software tarafından geliştirilen yapımın iOS ve PC platformları için geliştirildiği belirtilirken, duyuruyla birlikte yapım hakkındaki bazı detaylarda paylaşıldı. Bu detaylar arasında yapımın beşi eğitim amaçlı olmak üzere 35 farklı senaryo, 100'den fazla yükseltilebilir birim ve kapsamlı bir oyun editörü yer aldı. Arazi koşulları, hava şartları ve moral gibi etkenlerin mücadelelere etki edeceği yapımın sıra bazlı oynanışa sahip, altıgen kutucuklar üzerine kurulu bir strateji oyunu alacağını da hatırlatalım.





Henüz kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmayan Warhammer 40K: Armageddon'un serinin takipçilerini ne denli tatmin edebileceğini 2014'ün ilk çeyreğinde çıkışını gerçekleştirmesiyle hep birlikte göreceğiz.

http://www.slitherine.com/news/item627