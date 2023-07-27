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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta görüntülü mesajlaşma dönemi başlıyor

    WhatsApp, anlık görüntülü mesaj gönderme özelliğini duyurdu, yakında herkese açılacak. Peki, WhatsApp'ta video mesaj nasıl gönderilir?                           
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    whatsapp video mesaj gönderme özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta artık anlık video mesaj gönderilebilecek. Kullanıcılar, sesli mesajlara benzer şekilde kısa süreli videoları doğrudan sohbet ekranında kaydedip paylaşabilecek.

    WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda numara kaydetmeden mesaj gönderme özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi de görüntülü mesajlaşma dönemini başlatıyor.

    Kullanıcılar 60 saniye süreli görüntülü mesaj paylaşabilecek. Bu videolar gönderildiğinde, daire olarak görünecek ve otomatik olarak sessiz oynatılacak. Video büyütüldüğünde video mesaj sesli olarak görülebilecek. Bu anlık görüntülü mesajlar, uçtan uca şifreleme ile korunacak.

    WhatsApp görüntülü mesaj gönderme adımları 📷

    WhatsApp görüntülü mesaj nasıl gönderilir Tam Boyutta Gör
    WhatsApp kişisine video mesaj göndermek, sesli mesaj paylaşmak kadar basit. WhatsApp görüntülü mesaj nasıl gönderilir? adım adım görelim:
    1. WhatsApp’ı açın.
    2. Sohbet ekranına geçin.
    3. Kamera simgesine dokunarak video moduna geçin.
    4. Basılı tutarak video mesajı kaydedin.
    5. Anlık görüntülü mesajı gönderin.

    WhatsApp, yeni özelliği iPhone ve Android telefon kullanıcıları için bugünden başlayarak kademeli olarak sunacak.

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