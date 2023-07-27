WhatsApp'ta görüntülü mesajlaşma dönemi başlıyor

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda numara kaydetmeden mesaj gönderme özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi de görüntülü mesajlaşma dönemini başlatıyor.
Kullanıcılar 60 saniye süreli görüntülü mesaj paylaşabilecek. Bu videolar gönderildiğinde, daire olarak görünecek ve otomatik olarak sessiz oynatılacak. Video büyütüldüğünde video mesaj sesli olarak görülebilecek. Bu anlık görüntülü mesajlar, uçtan uca şifreleme ile korunacak.
WhatsApp görüntülü mesaj gönderme adımları 📷
- WhatsApp’ı açın.
- Sohbet ekranına geçin.
- Kamera simgesine dokunarak video moduna geçin.
- Basılı tutarak video mesajı kaydedin.
- Anlık görüntülü mesajı gönderin.
WhatsApp, yeni özelliği iPhone ve Android telefon kullanıcıları için bugünden başlayarak kademeli olarak sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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