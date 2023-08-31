Stalkerlar bunu beğenmedi: Twitter'da beğeniler artık gizlenebiliyor

Twitter’da beğenileri silmek isteyen, "beğenilerimi kimse görmesin” diyen kullanıcıların sayısı bir hayli fazla. Twitter (X), kullanıcıların beğenileri gizlemelerine olanak tanıyan yeni özelliği sundu. Threads, Bluesky ve diğer sosyal ağ platformlarından sonra Twitter da artık beğendikleri gönderileri göstermek istemeyenler için beğenileri gizleme seçeneği sunuyor.

Twitter’da şimdiye kadar beğeniler herkese açıktı ve insanlar ilgilerini çeken kişilerin profillerine girerek tüm beğendiklerini görebiliyordu. Platformda beğenileri gizlemenin yolu profili gizliye almaktı ancak artık bir seçenek var.

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Twitter beğenileri gizleme adımları 📲

Twitter web sitesine girin. Sol atta üç noktaya tıklayın. Premium - Tercihler’e tıklayın. Seçili yeni özelliklere erken erişime tıklayın. En altta profil özelleştirmeye tıklayın. Beğeniler sekmesini gizle kutucuğunu işaretleyin.

Bu seçeneği işaretlediğinizde profilinizdeki beğeniler sekmesi yalnızca size açık olacak. Beğenileriniz zaman akışında X API’lerinden gizlenmiş olacak.

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