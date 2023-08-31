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    Anlık Bildirim

    Stalkerlar bunu beğenmedi: Twitter'da beğeniler artık gizlenebiliyor

    Twitter'da beğendiğim gönderileri nasıl gizlerim diyenler için yeni özellik sunuldu. X eski adıyla Twitter beğenileri gizleme birkaç adımda kolayca yapılabiliyor.

    Twitter’da beğenileri silmek isteyen, "beğenilerimi kimse görmesin” diyen kullanıcıların sayısı bir hayli fazla. Twitter (X), kullanıcıların beğenileri gizlemelerine olanak tanıyan yeni özelliği sundu. Threads, Bluesky ve diğer sosyal ağ platformlarından sonra Twitter da artık beğendikleri gönderileri göstermek istemeyenler için beğenileri gizleme seçeneği sunuyor.

    Twitter’da şimdiye kadar beğeniler herkese açıktı ve insanlar ilgilerini çeken kişilerin profillerine girerek tüm beğendiklerini görebiliyordu. Platformda beğenileri gizlemenin yolu profili gizliye almaktı ancak artık bir seçenek var.

    Twitter beğenileri gizleme adımları 📲

    twitter beğenilen gönderileri gizleme Tam Boyutta Gör
    Twitter'da beğenileri nasıl gizlerim? diyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyle:
    1. Twitter web sitesine girin.
    2. Sol atta üç noktaya tıklayın.
    3. Premium - Tercihler’e tıklayın.
    4. Seçili yeni özelliklere erken erişime tıklayın.
    5. En altta profil özelleştirmeye tıklayın.
    6. Beğeniler sekmesini gizle kutucuğunu işaretleyin.

    Bu seçeneği işaretlediğinizde profilinizdeki beğeniler sekmesi yalnızca size açık olacak. Beğenileriniz zaman akışında X API’lerinden gizlenmiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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