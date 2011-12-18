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Warpia ConnectHD, TV'nizi kablosuz monitör ve webcam'e dönüştürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görsel içerikleri bilgisayardan kablosuz olarak odanızdaki TV'lere aktararak geniş ekran izleme tecrübesini geliştirmek amacıyla Intel WiDi, Wireless HDMI gibi pek çok çözüm mevcut. Warpia firması ise bu çözümlere alternatif daha ucuz bir sistemle kullanıcının karşısına çıkıyor. Firma ayrıca Smart TV konsepti için de bütçe dostu bir alternatif sunuyor.

Firmanın ConnectHD SWP400VC adlı sistemi HDMI ile TV'nize bağlanan bir modül ve USB aparattan oluşuyor. USB aparatı Windows bilgisayarınıza bağladıktan sonra modülü de TV'nize bağlıyorsunuz ve eşleşme yapıldıktan sonra kablosuz moitörünüz ve webcam'iniz hazır hale geliyor.

ConnectHD SWP400VC modeli webcam modundan 720p çözünürlükte sesli ve görüntülü iletişime imkan veriyor. Bu sayede Skype gibi uygulamalarla dev ekranda videolu sohbet yapabilirsiniz.  

Sistem ayrıca 1080p çözünürlükte içerik aktarımına da imkan tanıyor. Sistemin en verimli aktarım mesafesi 10m olarak tavsiye ediliyor. Warpia dev ekranda oyun oynamak için de en iyi çözümlerden birisi olduğunu belirtiyor.

ConnectHD SWP400VC 199$'dan ön siparişe başladı. 23 Aralık'tan sonra da ürün sevkiyata başlayacak. Warpia CES 2012 fuarında bu modeli ve daha gelişmiş çözümlerini ziyaretçilere sergileyecek.


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Elit- 7 yıl
tr de hic bir yerde yok bu urun kendı sıtesınde bayadır satısta ama bi türlü bulamıyorum takılcak kalıcak gumrukte alamıycam dıye yurt dısındanda alamıyorum hoş :D ingilizcemde pek yok ama eger alan yapabılen varsa yada yol gösteren olursa süper olur.
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halitozbasli 7 yıl
ne yazık ki DLNA yok. İlk fullhd plazmalardan
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Ufocu 7 yıl
Tavana asılı projeksiyon cihazlarına Wireless HD içerik aktarımı için ideal gibi görünüyor.

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halitozbasli 7 yıl
Aha banada tam bçyle birşey lazımdı. Tv ye icybox baglamıştım ama herseferinde indirdiğin filimi ona at yok al yazı göm çile olmaya başlamıştı şimdi bagla bunu televizyona. laptoptan oynat filimi
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Nephertiti 7 yıl halitozbasli
halitozbasli

Aha banada tam bçyle birşey lazımdı. Tv ye icybox baglamıştım ama herseferinde indirdiğin filimi ona at yok al yazı göm çile olmaya başlamıştı şimdi bagla bunu televizyona. laptoptan oynat filimi

TV de DLNA özelliğin varsa böyle birşeye pek ihtiyacın kalmaz.
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