Warpia ConnectHD, TV'nizi kablosuz monitör ve webcam'e dönüştürüyor

Görsel içerikleri bilgisayardan kablosuz olarak odanızdaki TV'lere aktararak geniş ekran izleme tecrübesini geliştirmek amacıyla Intel WiDi, Wireless HDMI gibi pek çok çözüm mevcut. Warpia firması ise bu çözümlere alternatif daha ucuz bir sistemle kullanıcının karşısına çıkıyor. Firma ayrıca Smart TV konsepti için de bütçe dostu bir alternatif sunuyor.





Firmanın ConnectHD SWP400VC adlı sistemi HDMI ile TV'nize bağlanan bir modül ve USB aparattan oluşuyor. USB aparatı Windows bilgisayarınıza bağladıktan sonra modülü de TV'nize bağlıyorsunuz ve eşleşme yapıldıktan sonra kablosuz moitörünüz ve webcam'iniz hazır hale geliyor.





ConnectHD SWP400VC modeli webcam modundan 720p çözünürlükte sesli ve görüntülü iletişime imkan veriyor. Bu sayede Skype gibi uygulamalarla dev ekranda videolu sohbet yapabilirsiniz.





Sistem ayrıca 1080p çözünürlükte içerik aktarımına da imkan tanıyor. Sistemin en verimli aktarım mesafesi 10m olarak tavsiye ediliyor. Warpia dev ekranda oyun oynamak için de en iyi çözümlerden birisi olduğunu belirtiyor.





ConnectHD SWP400VC 199$'dan ön siparişe başladı. 23 Aralık'tan sonra da ürün sevkiyata başlayacak. Warpia CES 2012 fuarında bu modeli ve daha gelişmiş çözümlerini ziyaretçilere sergileyecek.