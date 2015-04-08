Web için Facebook Messenger yayınlandı

Facebook'un mobil cihazlarda ayrı bir uygulama olarak görev yapan anlık mesajlaşma platformu Messenger, Web için de kullanıma sunuldu.

Standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen bu yeni sürüm, kişilerin Facebook'a girmeden arkadaşları ile sohbet edebilmesine imkan tanıyor. Mobil sürümlerden alıştığımız tasarım çizgisinde hazırlanan servis, kullanmak için sadece Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor ve fotoğraf gibi içerikleri tam boyutlarında göstererek daha görsel bir deneyim ortaya koyuyor.

Şimdilik ülkemizde aktif edilmeyen Facebook'un bağımsız çalışan Messenger servisine buradan ulaşabilirsiniz.





http://thenextweb.com/facebook/2015/04/08/facebook-launches-messenger-for-the-web-with-a-standalone-browser-version/