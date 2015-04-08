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Web için Facebook Messenger yayınlandı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Web için Facebook Messenger yayınlandı
 
Facebook'un mobil cihazlarda ayrı bir uygulama olarak görev yapan anlık mesajlaşma platformu Messenger, Web için de kullanıma sunuldu.
Standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen bu yeni sürüm, kişilerin Facebook'a girmeden arkadaşları ile sohbet edebilmesine imkan tanıyor. Mobil sürümlerden alıştığımız tasarım çizgisinde hazırlanan servis, kullanmak için sadece Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor ve fotoğraf gibi içerikleri tam boyutlarında göstererek daha görsel bir deneyim ortaya koyuyor.
Şimdilik ülkemizde aktif edilmeyen Facebook'un bağımsız çalışan Messenger servisine buradan ulaşabilirsiniz. 
Web için Facebook Messenger yayınlandı
 


http://thenextweb.com/facebook/2015/04/08/facebook-launches-messenger-for-the-web-with-a-standalone-browser-version/ Yorum Yaz
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mehmet4428 4 yıl en beğenilen
Kısacası 7/24 facebook ile uğraşın diyorlar, dışarıda bir sürü insan görüyorum sabah akşam facebook, whatsapp, twitter v.s gidiyorlar, hadi konuşsa neysede tanımadıklarıyla konuşup üstüne elalemin paylaştıklarını sürekli takip edip beğenip yoruma atmak bildiğin takıntılık olmuş. Bu işin sonu nereye varacak bakalım. :D
Kısacası 7/24 facebook ile uğraşın diyorlar, dışarıda bir sürü insan görüyorum sabah akşam facebook, whatsapp, twitter v.s gidiyorlar, hadi konuşsa neysede tanı...
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jardians 4 yıl
Facebook'un normalde çok da sorunu olmayan mesajlaşma sistemi varken Messenger'a geçip insanları daha da soğutmuştu. Bundan dest çıkarmayıp daha da üstüne gitmeleri enteresan...
Facebook'un normalde çok da sorunu olmayan mesajlaşma sistemi varken Messenger'a geçip insanları daha da soğutmuştu. Bundan dest çıkarmayıp daha da üstüne gitme...
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Fenomenon 4 yıl
mobil yetmedi bi de web sürümünü çıkarmışlar. Benim anlayamadığım olay face'den yazen anlık mesaj atılıyor, messanger diye ayırmanın ne anlamı var. Oldu olacak fotoğraf, video, metin, konum paylaşımını falan da ayırın. Facebook photo share, Facebook video stream, Facebook check-in, Facebook only texts. Alın size isimleri de buldum.
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mehmet4428 4 yıl en beğenilen
Kısacası 7/24 facebook ile uğraşın diyorlar, dışarıda bir sürü insan görüyorum sabah akşam facebook, whatsapp, twitter v.s gidiyorlar, hadi konuşsa neysede tanımadıklarıyla konuşup üstüne elalemin paylaştıklarını sürekli takip edip beğenip yoruma atmak bildiğin takıntılık olmuş. Bu işin sonu nereye varacak bakalım. :D
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javaprof 4 yıl
bu ne yav zaten whats up facebook un bide kendi kendisiyle yarışmak için program çıkartmış.
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jardians 4 yıl
Facebook'un normalde çok da sorunu olmayan mesajlaşma sistemi varken Messenger'a geçip insanları daha da soğutmuştu. Bundan dest çıkarmayıp daha da üstüne gitmeleri enteresan...
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