Web için Periscope’a profil sayfaları eklendi





Twitter’ın sahibi olduğu popüler canlı yayın servisi Persicope, bugün web sürümüne profil sayfaları eklediğini duyurdu.





Bu yeni özellik ile Periscope'un standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümünde kişiye özel profil sayfalarının önü açıldı. "Periscope.tv/kullanıcıadı" üzerinden erişilebilen profil sayfaları, yayıncılar hakkında bilgi veriyor, mevcut yayın varsa ona hızlı erişim sunuyor ve takip ile takipçi sayısını gözler önüne seriyor. Bu sayede de kullanıcı deneyimi ve etkileşimi bir üst seviyeye çıkartılıyor.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.