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Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor? "Yandex Metrica mercek altında"

1 yıl
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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WEB sitenizi ziyaret edenler hakkında bütün detaylara ulaşmanızı sağlayan ve bunu yaparken de herhangi bir ücret talep etmeyen Yandex Metrica, rakiplerinde olmayan bir çok fonksiyon sunuyor.
WEB sitenizi ziyaret eden kitleler ile ilgili bir çok bilgiyi toplamanızı ve analiz etmenizi sağlayan Yandex Metrika’ya yakından bakacağız.
İster ticari bir site ister kişisell bir blog olsun eğer bir WEB sitesi sayibiyseniz sitenize giren çıkan insanlar ve sitenizdeki davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak istersiniz.

İnternetin yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda basit site sayaçları ile sadece toplam ziyaretçi sayısını öğrenebiliyorken bugün Google Analytics ve Yandex Metrica gibi araçlar sayesinde ihtiyaç duyulabilecek her bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün.

Videomuza konu olan Yandex Metrica’nın en büyük avantajı Google Analytics gibi sitenize girenler içinde belli bir yüzdenin örneklenmesi sonucu elde edilen ortalama verileri göstermek yerine sitenize giren toplam kitlenin tam sonuçlarını görebiliyor olmanız.

Kısacası Google’ın yüzbin dolar seviyesinde ücret isteyerek yaptığı sitenize giren kitlenin tamamının istatistiklerini görme işini Metrica ile ücretsiz yapabiliyorsunuz.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Yandex hesabınızla giriş yapıp sistemin size sağladığı kodları sitenize yerleştirerek kullanmaya başlayabileceğiniz sistem, ziyaretçi istatistiklerini görmenin ötesinde WEB sitenizdeki içerikleri geliştirmek, ziyaretçi sayısını ve sitenizdeki dönüşüm oranını arttırmak adına ihtiyaç duyabileceğiniz bir çok özellik ile donatılmış.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Bu özelliklerden özellikle tasarımı daha kullanışlı hale getirme ve üretilen içeriğin hangi alanlarda gösterilmesinin daha faydalı olabileceğini analiz etmenizi sağlayan haritalar en çok kullanacaklarınız arasında yer alacaktır.

Sitenize giren kişilerin hangi bağlantılar üzerinde durduklarını gösteren bağlantı haritası yanında bağlantı olsun olmasın, sayfa üzerinde hangi noktalara daha fazla tıklandığını gösteren tıklama haritası içerik üretirken veya sitedeki geliştirilmesi gereken özellikleri sıralarken yararlanabileceğiniz araçlar oluyor.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Kaydırma haritası kullanıcıların sayfanızı ne kadar aşağı kaydırdığını renk haritası ile gösteriyor. Eğer aşağı fazla kaydırılmıyorsa satış sitenizdeki içeriklerin çoğunun üst kısımda gösterilmesi gibi kararlar verebilirsiniz.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Form analizi ise formun hangi alanında ne kadar vakit harcandığı, hangi alanların boş bırakıldığı gibi bilgileri sağlayarak formlarınızı en iyi kullanıcı deneyimi için optimize etmenizi sağlıyor.

Hiç kuşkusuz kullanması en keyifli araç Webvisor. Sayfanıza giren kişileri anonim olarak kayda alan ve fare hareketleri, tıklamalar, hangi sayfalara gittikleri ve sayfanın hangi bölgesini görüntüledikleri gibi bilgileri canlı izlemenizi sağlayan araç eşsiz bilgiler sunuyor.

Normalde 10-15 örnek kullanıcıyı izlemek için binlerce lira harcayarak oluşturacağınız örnek grup inceleme raporlarını tek seferde milyonlarca ziyaretçinin hareketlerini analiz ederek ücretsiz elde etmenizi sağlayan araç gerçekten eşsiz bilgiler sunuyor.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Bu araç sayesinde kullanıcının sayfada hangi bölgelerde daha fazla vakit harcadığını, içerik ile işi bittikten sonra nerelere gittiğini, siteniz için belirlenen hedeflere neden ulaşmadığını görebilir ve site tasarımını buna göre özelleştirmek için adımlar atabilirsiniz.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Öneğin bir e-ticaret sitesinde sepete ekleme yapıp ödeme sayfasına giden, fakat satın alma yapmayan oturumları izleyerek problemin ne olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Metrica’daki tüm raporlar gerçek zamanlı denebilecek şekilde alınabiliyor. Sitenizde gerçekleşen herhangi bir ziyaretin, işlemin raporlara yansıma süresi iki dakikaya kadar düşüyor.

Arayüzün basit yapısı sayesinde de araçlar arasında gezinme ve raporları anlamak kolay hale getirilmiş.

Raporlar kısmında ulaşılabilecek bilgiler ise sınırsız denebilir. Sitenize giren kişilerin kullandıkları cihazlardan bu cihazların kabiliyetlerine, yazılım yeteneklerine kadar bir çok teknolojik veri de ulaşılabilecekler arasında.
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor?
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Analiz edilecek veriyi yıllık, aylık, haftalık veya günlük aralıklarda görebileceğiniz gibi dilerseniz seçtiğiniz zaman aralığı içinde sitenizi ziyaret eden kullanıcılar üzerinden de analizler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Metrica’nın diğer arama moturu analiz araçlarındaki gibi bir diğer faydası da Yandex tarafından sayfanızın indexlenmesini kolaylaştırması.

Ücretsiz bir sistem olduğu düşünüldüğünde analiz araçlarını kullanın veya kullanmayın sitenizde metrica kodunun yer alması ziyaretçi konusunda avantaj sağlayacaktır.

Sitenize erişim sorunları tespit edildiğinde mail atarak uyarı yapabiliyor oluşu da kimi zaman hayat kurtarıcı olabilir.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pizza Steve 1 yıl en beğenilen
İnsanların rızası olmadan (hatta bilgisi olmadan) web sitelerindeki hareketlerinş bu tür izleyiciler ile kayıt tutmak hiç etik değil. Tarayıcınıza ghostery eklentisi kurarak bu tür izleyicileri engelleyebilirsiniz.
İnsanların rızası olmadan (hatta bilgisi olmadan) web sitelerindeki hareketlerinş bu tür izleyiciler ile kayıt tutmak hiç etik değil. Tarayıcınıza ghostery ekl...
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Das Boot 1 yıl
Google analytics daha rahat geliyor bana. Özellikle rapor çıkarmak için. Ayrıca bu sayaçların edindiği verilerden bile rahatsız olan varsa internetin fişini çeksin.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Bir ara kullanayım dedim ama analyticse alışmışız.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
google artık fazla büyüdü ve haliyle fazla hantallaştı !
satın aldığı projeleri benimseyen programcılar yok,
google ın programcıları memur mantığı ile çalışıyor !
bu yüzden ışık hızında gelişim sağlamış bir çok uygulama
google satın aldıktan sonra ; kaplumbağa hızına düştüğüne herkes şahit oluyor !
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ardaq 1 yıl
mouse hareketine kadar takip eden adam buradan çıkıp hangi siteye gittiğimizi de bilir. bütün kirli çamaşırlar dökülecek :d
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SilverNitrate 1 yıl
Donanım habere bakmanıza gerek yok. "Teknoloji sitesinin yaptığı habere bak" diye eleştirip duranlar, yalan içeriklerle siyaset yapmakla meşgul.
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Red_devil33 1 yıl
Sitemize giren kişinin ip yada mac adresini görebiliyormuyuz. Yada nasıl görürüz.
Bu benim için çok önemli biri yardım etsin
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Quard 1 yıl
Eskiden bir program vardı: Biri bizi gözetliyor.
Bu programın web hali bu olsa gerek.
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michael01 1 yıl
Sayfada neler yaptığımızı görüyor demek.O beni izleyene ben de değişik şekiller çizerek mutlu ederim.
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Infinitum 1 yıl
Web sitem için uygun buldum, hatta sitesinden demo hesaba baktım, nasıl bu kadar derin analiz yapabiliyor, ağzım açık kaldı. Yandex'in servislerinde sözleşme şartları Amerika'lı firmalardan bile ağır olduğu için kullanmıyorum ama sık sık Google'dan iyi işler yapıyor. Türkiye'ye çok önem verdiler örneğin.
Bence korkunç. Tarayıcıda izinleri falan kapatmak bile boş demek ki.
Çok kullanışlı ama ziyaretçilerimi bu şekilde haberleri olmadan taciz etmek istemem açıkçası. Kararsızım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Reklam engelleyici ve yer bilgisini anlarım ama yaş ve cinsiyet bilgisini bile veriyor. Bir webcamden ziyaretçilerin fotoğrafını çekip raporlara etiketlemediği kalmış.
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mementopolis 1 yıl
Kullanan ne için kullanacağını biliyordur bu tür servisleri fakat, ben bile rahatsız etti beni.
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