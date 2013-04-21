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Web sitesinde meydana gelen bir açık nedeniyle Razer İngiltere binlerce ürünü yüzde 90 indirimle sattı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Web sitesinde meydana gelen bir açık nedeniyle Razer İngiltere binlerce ürünü yüzde 90 indirimle sattı

Dünya çapında oyun temalı çevre birimleri ile tanınan Razer, İngiltere satış sitesinde meydana gelen bir açık nedeniyle binlerce müşteriye yüzde 90 indirimle satış yapmak zorunda kaldı.

Olay firmanın çevrimiçi alışveriş sepetini test eden üçüncü taraf bir ortağın ihmali sonucu meydana geldi. Alışveriş sayfasında indirim kuponu kısmına 1234, şeklinde bir kod girenler herhangi bir üründe yüzde 90 indirim elde etmeye başladı. Razer durumu farkedene kadar da binlerce kişi ürünleri sipariş verdi. 

Ancak Razer siparişleri iptal etmek yerine marka imajını yansıtmak adına hepsini kabul etti. Razer patronu Min-Liang Tan, resmi Facebook sayfasında hatanın kendilerine büyük bir fatura çıkardığını ancak "önce müşteri" felsefeleri gereği verilen karardan geri dönülmeyeceğini belirtti. 

Ancak aynı üründen sadece bir kopyanın indirimli olarak alınmasına izin verilecek ve yoğunluk nedeniyle siparişlerin sevkiyatı biraz uzun bir zaman alacak.

Razer'ın iş ortağı Digital River ile çevrimiçi alışveriş sistemini yönettiği biliniyor. Ancak hatanın bu firmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı açıklanmadı.


http://www.theverge.com/2013/4/19/4243282/razer-ceo-honors-90-percent-off-coupon-code Yorum Yaz
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Yilsev 6 yıl en beğenilen
Gelişmiş ülkelerde vatandaşlar koyun olmadığından dolayı marka prestiji çok önemli. Herhangi bir marka tüketici aleyhine birşey yaptığında toplum tepki gösteriyor ve marka çok büyük bir zarar uğruyor.
Ancak bizim gibi eğitimsiz, bilinçsiz ve koyun olmak için doğmuş vatandaşların bulunduğu ülkelerde markalar vatandaşları umursamıyorlar, çünkü Türkiye'de gelişen herşey vatandaşların aleyhine oluyor zaten ve kimse sesini çıkar(a)mıyor.
Gelişmiş ülkelerde vatandaşlar koyun olmadığından dolayı marka prestiji çok önemli. Herhangi bir marka tüketici aleyhine birşey yaptığında toplum tepki gösteriy...
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alito 6 yıl
Burada olsa 3'ün 1'ini verirlerdi. Anla artık ne olduğunu
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acbold 6 yıl
Sucuklu Pizza
Ülkemizde olduğu taktirde Tüketici Kanununun sanırım 4. madesinin içeriğine uygun olarak; Tüketici aldığı ürünün kasada farklı bir fiyat olarak görmüşse tüketici lehine olan fiyat uygulanır şeklinde bir ibare var.Yani sen teknosada 10 lira yazan şeyi aldın kasada 30 çıktı kanunen onu 10 liraya alma hakkına sahipsin.Aynı şey internet alışverişlerinde de geçerlidir bilginize. Tüketici hakem heyetine başvurun.

+1 Razer Naga Molten mouse üzerinde 119 TL etiketi vardı.Kasada 250 TL çıktı.119 TL den aldım. (D&R)
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tamtamam 6 yıl
budamı reklam değil
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Mickcasey 6 yıl
Arkadasım ınternetten buz dolabını 150 tlye aldı 1 sıfır eksık yazılmıstı. Bu olay Turkıyede oldu ve fırma hatasını kabul ettı.
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bellair 6 yıl
burada ne kadar ürün satıldığıda önemli razer sonuçta sadece klavye ve mouse üreticisi değil. adamların 2800 dolarlık oyun laptop ları var. 50 60 mouse satılıp ardından yapılan açıklamada müşteri memnuniyeti deniyorsa çok iyi bir taktik sonuçta kaç ürünün yüzde 90 indirimle satıldığını bilmiyoruz belki 10 tane :) ama yinede firmaya helal olsun
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K.can.tas 6 yıl
Marka dediğin şirket dediğin böyle olur
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meego 6 yıl
Şirketin kalitesine bak...
Ahh ahh bu adamların oyun laptopu var incecik onu alanlar yaşadı...
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General. 6 yıl
Bizde olsa bırak siparişleri göndermeyi siteyi meşkul ettiniz diye bize dava bile açılır herkesin Ankarada dayısı var Bi benim yok yaw
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atomtornaci 6 yıl General.
web101

Bizde olsa bırak siparişleri göndermeyi siteyi meşkul ettiniz diye bize dava bile açılır herkesin Ankarada dayısı var Bi benim yok yaw

benim dayıda ankarada ama hıc bı ıse yaramıyo emeklı :D
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RaptorFX 6 yıl
Burada da kanunlar işlese eşek gibi fişek gibi o fiyattan vermek zorundalar. @ Sucuklu Pizza durumu açıklamış ancak bizim uyanık sitelerin araya iliştirdiği "... firması değişiklik yapma hakkını saklı tutar" gibi hukuksal geçerliliği sadece bizim ülkede olacak yazılar sayesinde adamlar yırtabiliyor.
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Divinity 6 yıl
Burada söz konusu sadece mouse klavye değil, yüzlerce Razer Blade satıldığı söyleniyor, 2800$'dan 280$'a inmiş oluyor, pehh sağlam indirim..
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zeg392 6 yıl
Geçenlerde bir sitede olmuştu donanım haberde bir kaç kişi sipariş vermişti ucuz airbook için firma sitede hata olmuş ürünler kargolanmıycak demişti... İngiltere farkı..!
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xconnect 6 yıl
Orada da DH ahalisi gibi haber duyulmuş ve sıcak fırsat paylaşılmışsa vay hallerine :-)
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EddyCue 6 yıl
ingilizlerin de TuVNeRa gibi bir vatandasi olsaydi elbette musteri memnuniyeti goz ardi edilirdi. bizim ulkede bu tur olaylarin olmamasinin tek nedeni bence TuVNeRa.


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gageracer 6 yıl
kaç adet satış olduğunu da bilsek tam süper olacak.Belki 25-30 tane fareydi adamda aman ne koyar ki ondan bize diyip yollattı?Haber güzel fakat bilgi eksik :D
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