Web sitesinde meydana gelen bir açık nedeniyle Razer İngiltere binlerce ürünü yüzde 90 indirimle sattı





Dünya çapında oyun temalı çevre birimleri ile tanınan Razer, İngiltere satış sitesinde meydana gelen bir açık nedeniyle binlerce müşteriye yüzde 90 indirimle satış yapmak zorunda kaldı.





Olay firmanın çevrimiçi alışveriş sepetini test eden üçüncü taraf bir ortağın ihmali sonucu meydana geldi. Alışveriş sayfasında indirim kuponu kısmına 1234, şeklinde bir kod girenler herhangi bir üründe yüzde 90 indirim elde etmeye başladı. Razer durumu farkedene kadar da binlerce kişi ürünleri sipariş verdi.





Ancak Razer siparişleri iptal etmek yerine marka imajını yansıtmak adına hepsini kabul etti. Razer patronu Min-Liang Tan, resmi Facebook sayfasında hatanın kendilerine büyük bir fatura çıkardığını ancak "önce müşteri" felsefeleri gereği verilen karardan geri dönülmeyeceğini belirtti.





Ancak aynı üründen sadece bir kopyanın indirimli olarak alınmasına izin verilecek ve yoğunluk nedeniyle siparişlerin sevkiyatı biraz uzun bir zaman alacak.





Razer'ın iş ortağı Digital River ile çevrimiçi alışveriş sistemini yönettiği biliniyor. Ancak hatanın bu firmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı açıklanmadı.





http://www.theverge.com/2013/4/19/4243282/razer-ceo-honors-90-percent-off-coupon-code