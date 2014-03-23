WebP resim formatı ile YouTube sayfaları yüzde 10 daha hızlı yükleniyor





Google'ın internet üzerinde kullanmaya başladığı daha yüksek kaliteli ancak daha az boyutlu resim formatı WebP, YouTube üzerinde de kullanılmaya başlandı.





Google Play üzerinde WebP sayesinde web ve mobil platformlardan daha hızlı yükleme imkanı sunan Google, YouTube önizleme resimlerini de WebP formatına dönüştürmeye başladı. Yeni format ile birlikte YouTube sayfaları yüzde 10 daha hızlı yükleniyor. Ayrıca daha düşük bant genişliği de kullanılıyor.





Yapılan denemeler ile yüzde 25 seviyesine kadar daha hızlı yüklenen sayfalar elde edilebiliyor. Bu ilerleyen dönemlerde YouTube'a uygulanacak. Platformun TB boyutunda içeriği olduğu düşünüldüğünde resim formatındaki iyileştirmenin büyük bir avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor.

http://blog.chromium.org/2014/03/webp-improves-while-rolling-out-across.html