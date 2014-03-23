Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WebP resim formatı ile YouTube sayfaları yüzde 10 daha hızlı yükleniyor

5 yıl
176
1
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WebP resim formatı ile YouTube sayfaları yüzde 10 daha hızlı yükleniyor

Google'ın internet üzerinde kullanmaya başladığı daha yüksek kaliteli ancak daha az boyutlu resim formatı WebP, YouTube üzerinde de kullanılmaya başlandı.

Google Play üzerinde WebP sayesinde web ve mobil platformlardan daha hızlı yükleme imkanı sunan Google, YouTube önizleme resimlerini de WebP formatına dönüştürmeye başladı. Yeni format ile birlikte YouTube sayfaları yüzde 10 daha hızlı yükleniyor. Ayrıca daha düşük bant genişliği de kullanılıyor. 

Yapılan denemeler ile yüzde 25 seviyesine kadar daha hızlı yüklenen sayfalar elde edilebiliyor. Bu ilerleyen dönemlerde YouTube'a uygulanacak. Platformun TB boyutunda içeriği olduğu düşünüldüğünde resim formatındaki iyileştirmenin büyük bir avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor.  

http://blog.chromium.org/2014/03/webp-improves-while-rolling-out-across.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cceviz 5 yıl
bu kadar avantajlı ise umarım internet sayfalarında standart haline gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus N550 video inceleme "Çoklu ortam için üst seviye dizüstü bilgisayar" 5 yıl General Mobile Discovery Elite video inceleme "Bütün detaylar bu videoda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim