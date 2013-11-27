Western Digital, Mavericks kullanıcılarının veri kaybı sorunu için SmartWare'i güncelledi

Haber Editörü
Western Digital, Mac için WD SmartWare 1.3.6 ile Mavericks kullanıcılarının karşılaştığı veri kaybı sorununun giderildiğini belirtirek; tüm WD depolama birimi kullanan Mavericks kullanıcılarının programın yeni sürümünü mutlaka yüklemeleri tavsiyesinde bulundu.
22 Ekim’de OS X Mavericks’in yayınlanmasından sonra harici WD depolama birimi kullanan kullanıcılar, Mavericks yükledikten sonra sürücüdeki bazı verilerin kaybolduğunu WD ve Apple’ın destek forumlarının onlarca sayfayı bulan konularda dile getirmişti.
WD SmartWare’in son sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
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