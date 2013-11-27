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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, Mavericks kullanıcılarının veri kaybı sorunu için SmartWare'i güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Western Digital, Mavericks kullanıcılarının veri kaybı sorunu için SmartWare'i güncelledi
Western Digital, OS X Mavericks kullanıcılarının karşılaştığı veri kaybı problemine neden olan sorunu gideren kritik güncellemeyi yayınladı.

Western Digital, Mac için WD SmartWare 1.3.6 ile Mavericks kullanıcılarının karşılaştığı veri kaybı sorununun giderildiğini belirtirek; tüm WD depolama birimi kullanan Mavericks kullanıcılarının programın yeni sürümünü mutlaka yüklemeleri tavsiyesinde bulundu.

22 Ekim’de OS X Mavericks’in yayınlanmasından sonra harici WD depolama birimi kullanan kullanıcılar, Mavericks yükledikten sonra sürücüdeki bazı verilerin kaybolduğunu WD ve Apple’ın destek forumlarının onlarca sayfayı bulan konularda dile getirmişti.

WD SmartWare’in son sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

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