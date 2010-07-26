Western Digital'dan özel tasarımlı taşınabilir depolama sürücüsü

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, My Passport Essential serisi taşınabilir depolama sürücüleri için farklı bir çalışmaya imza attı ve beş yeni kasa tasarımı hazırladı. Kaliforniya Eyalet Ünivertesitesi öğrencileri (Log Beach tasarım öğrencileri) tarafından hazırlanan Boom Box, Black Hole, Cityscape, Fuchsia Leaf ve Wave isimli tasarımlar, standart sürücü tasarımlarına göre çok daha gösterişli ve dikkat çekici görünüyorlar. 500GB depolama alanına sahip olan yeni tasarım depolama sürücüsü, bilgisayarla bağlantı için USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve 256-bit donanımsal şifreleme özelliği ile veri güvenliği sağlayabiliyor.

Dosya yedeklemek için WD SmartWave isimli yazılımla birlikte sunulan taşınabilir depolama sürücüsü, iki yıllık garanti ve beş yeni tasarım seçeneği ile 119.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.