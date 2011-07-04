Wexler'den 9.7-inç ekranlı ve Android 2.3 destekli tablet: Wexler.Tab 9701

Apple firmasının iPad'in lansmanını gerçekleştirip satışa sunmasıyla yükselişe geçen global tablet pazarına bir yeni model daha Wexler firması tarafından ekleniyor: Wexler.Tab 9701





1.2 GHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alan Wexler.Tab 9701, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 sürümünü kullanıyor. Kullanıcılara 7.2 Mbps'a kadar internet bağlantısı olanağı tanıyan tablette 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş.





8 GB dahili flash belleğe sahip tabletin depolama kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebilirken USB OTG desteği gözlerden kaçmıyor. USB OTG özelliği sayesinde USB belleğinizi veya harici sabit diskinizi doğrudan tablete bağlayabiliyorsunuz.



Biri ön yüzünde diğeri arka kısmında olmak üzere iki tane kamera (VGA ve 3 MP) ile donatılan tablet, Full HD video oynatabildiği gibi mini HDMI portu, microUSB girişi, stereo hoparlör, çift mikrofon, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS alıcısı gibi özellikleri bünyesinde barındırmakta.



Yaklaşık 700 gram ağırlıkta tasarlanan tabletin 7000 mAh bataryayla geldiği ve bataryanın 9 saate varan kullanım imkanı sunduğu söylenmekte.. Wexler.Tab 9701'in, eylül ayından itibaren 500$ fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapacağı bildiriliyor.







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