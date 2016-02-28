WhatsApp bildirimlerini Windows 10 İşlem Merkezi'ne getirin

Haber Editörü
WhatsApp, son birkaç yıldır Facebook Messenger, Google Hangouts, Apple iMessage ve Skype'la mücadele ederek popüler bir mesajlaşma platformu haline geldi. Şirket bu ayın başlarında yayınladığı blog yazısıyla bir milyar insanın WhatsApp kullandığını duyurmuştu.
Bundan kısa bir süre sonra ise WhatsApp'ın Microsoft Edge ile uyumlu olduğu açıklandı. Ancak ne yazık ki WhatsApp Web, Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile uygulamaları ile karşılaştırıldığında Windows 10 İşlem Merkezi bildirimleri ile entegre şekilde çalışmıyor.
WhatsWrapp isimli Windows 10 uygulaması bu eksikliği gidermeyi başarıyor. Sadece WhatsApp Web sürümü gibi akıllı telefonunuzla barkodu tarayarak giriş yapıyorsunuz. Arayüz WhatsApp Web'le aynı olsa da Windows 10 İşlem Merkezi'ne kanalize olabiliyor. Böylece yeni bir mesaj geldiğinde aynı zamanda sistem bildirimi de alabiliyorsunuz.
Sadece uygulama çalışırken bildirim alabileceğinizi belirtelim. Uygulamayı kapattığınızda ise İşlem Merkezi'ndeki sistem bildirim özelliği de pasif duruma geçiyor. Ücretsiz olarak sunulan üçüncü parti uygulamayı Windows Mağazası üzerinden sisteminize yükleyebilirsiniz.
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5l9x9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sevgilin kimle ne konuştun kendi pc sinde görüyor
gerçi normal serverların hacklenmesi de mümkün ama.
keşke doğru düzgün bir masaüstü uygulaması yayınlasa whatsapp. hatta facebook messenger da. bir gün yayınlayacaklarını düşünüyorum.
teknoloji dünyasının yeniden keşfetmeye çalıştığı birşey haline geldi bu mesajlaşma işi. msn yeterliydi, bir de telefona uygulamasını kurabilseydik aynı şey olacaktı zaten aşağı yukarı.