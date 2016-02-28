WhatsApp bildirimlerini Windows 10 İşlem Merkezi'ne getirin

WhatsApp, son birkaç yıldır Facebook Messenger, Google Hangouts, Apple iMessage ve Skype'la mücadele ederek popüler bir mesajlaşma platformu haline geldi. Şirket bu ayın başlarında yayınladığı blog yazısıyla bir milyar insanın WhatsApp kullandığını duyurmuştu.

Bundan kısa bir süre sonra ise WhatsApp'ın Microsoft Edge ile uyumlu olduğu açıklandı. Ancak ne yazık ki WhatsApp Web, Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile uygulamaları ile karşılaştırıldığında Windows 10 İşlem Merkezi bildirimleri ile entegre şekilde çalışmıyor.

WhatsWrapp isimli Windows 10 uygulaması bu eksikliği gidermeyi başarıyor. Sadece WhatsApp Web sürümü gibi akıllı telefonunuzla barkodu tarayarak giriş yapıyorsunuz. Arayüz WhatsApp Web'le aynı olsa da Windows 10 İşlem Merkezi'ne kanalize olabiliyor. Böylece yeni bir mesaj geldiğinde aynı zamanda sistem bildirimi de alabiliyorsunuz.

Sadece uygulama çalışırken bildirim alabileceğinizi belirtelim. Uygulamayı kapattığınızda ise İşlem Merkezi'ndeki sistem bildirim özelliği de pasif duruma geçiyor. Ücretsiz olarak sunulan üçüncü parti uygulamayı Windows Mağazası üzerinden sisteminize yükleyebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5l9x9