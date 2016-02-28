Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uygulama Haber Video ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp bildirimlerini Windows 10 İşlem Merkezi'ne getirin

Üçüncü parti bir uygulama kullanarak WhatsApp bildirimlerini Windows 10 İşlem Merkezi'ne entegre edebilirsiniz. Böylece yeni bir mesaj geldiğinde aynı zamanda sistem bildirimi alabilirsiniz.
3 yıl
7,3b
1
8
Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp, son birkaç yıldır Facebook Messenger, Google Hangouts, Apple iMessage ve Skype'la mücadele ederek popüler bir mesajlaşma platformu haline geldi. Şirket bu ayın başlarında yayınladığı blog yazısıyla bir milyar insanın WhatsApp kullandığını duyurmuştu.
Bundan kısa bir süre sonra ise WhatsApp'ın Microsoft Edge ile uyumlu olduğu açıklandı. Ancak ne yazık ki WhatsApp Web, Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile uygulamaları ile karşılaştırıldığında Windows 10 İşlem Merkezi bildirimleri ile entegre şekilde çalışmıyor.
WhatsWrapp isimli Windows 10 uygulaması bu eksikliği gidermeyi başarıyor. Sadece WhatsApp Web sürümü gibi akıllı telefonunuzla barkodu tarayarak giriş yapıyorsunuz. Arayüz WhatsApp Web'le aynı olsa da Windows 10 İşlem Merkezi'ne kanalize olabiliyor. Böylece yeni bir mesaj geldiğinde aynı zamanda sistem bildirimi de alabiliyorsunuz.
Sadece uygulama çalışırken bildirim alabileceğinizi belirtelim. Uygulamayı kapattığınızda ise İşlem Merkezi'ndeki sistem bildirim özelliği de pasif duruma geçiyor. Ücretsiz olarak sunulan üçüncü parti uygulamayı Windows Mağazası üzerinden sisteminize yükleyebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5l9x9 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
zaten düşüyor buna na gerek var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
whatsapp web sevgilisi olanlar için çok sıkıntılı bir uygulama

sevgilin kimle ne konuştun kendi pc sinde görüyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dokuzcanlicanavar 3 yıl
WhatsChrome eklentisi de iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 yıl
Chrome gayet guzel gosteriyor bildirimleri halbuki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 3 yıl
İyide windows 10da bildirimler whatsapp web üzerinden zaten sağdaki bildirim penceresine düşüyor neden 3. parti kullanalım?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Team McLaren 3 yıl
3. parti uygulamalara da güven olmuyor...
gerçi normal serverların hacklenmesi de mümkün ama.
keşke doğru düzgün bir masaüstü uygulaması yayınlasa whatsapp. hatta facebook messenger da. bir gün yayınlayacaklarını düşünüyorum.
teknoloji dünyasının yeniden keşfetmeye çalıştığı birşey haline geldi bu mesajlaşma işi. msn yeterliydi, bir de telefona uygulamasını kurabilseydik aynı şey olacaktı zaten aşağı yukarı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 yıl
Alternatiflerin olması her zaman iyidir fkaat pc başında WhatsappWeb gayet iyi şu an.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu 3 yıl Facebook arkadaşlarınızın uyku durumunu takip edebilirsiniz 3 yıl AMD'nin yaklaşan Bristol Ridge APU'su Xbox One'dan hızlı olacak 3 yıl Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens'in geliştirici kiti 3.000$ 3 yıl En kötü filmlere ödülleri dağıtıldı 3 yıl 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 3 yıl Nintendo NX, PS4 ve Xbox One Oyunlarını Rahatça Çalıştırabilecek 3 yıl Sony'den yeni bir harekete duyarlı kontrolcü patenti 3 yıl Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi 3 yıl 35 Dolar'a daha gerçekçi bir bilgisayar deneyimi: Raspberry Pi 3 duyuruldu 3 yıl Youtube telif hakkı ihlali sorununu çözmek için bir takım kurdu 3 yıl Grafik kartı sevkiyatları çeyrek bazda yükselişte, yıl bazında düşüşte 3 yıl Astronot Scott Kelly'nin uzaydan çektiği en güzel 25 fotoğraf 3 yıl Netflix sanal gerçeklik alanına girmeyi düşünüyor 3 yıl Bu da modüler üçlü priz 3 yıl Apple'ın Bahar etkinliği gecikebilir 3 yıl "Evden eve kablosuz internet keyfi" TP-Link AC1200 RE355 menzil genişletici inceleme videosu 3 yıl SpaceX'in Falcon 9'u bu gece fırlatılıyor(CANLI)(Ertelendi) 3 yıl Windows Phone geliştiricileri, rakiplerinden daha fazla gelir elde ediyor 3 yıl Transcend'den ince sistemlere 1TB M.2 SSD ürünü 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp bildirimlerini Windows 10 İşlem Merkezi'ne getirin Sonraki Samsung Şubat ayı güvenlik güncellemelerini yayınlamaya başladı 3 yıl Temyiz mahkemesi Apple'ın patent davasında Samsung'u haklı buldu 3 yıl iPhone SE ekran modülü internete sızdırıldı 3 yıl Yeni güvenlik güncellemesi, bazı Mac cihazlarında Ethernet portunu devre dışı bırakıyor 3 yıl 88.Oscar Ödülleri'nin adayları ve favorileri 3 yıl Mark Watney 'Marslı', bir bitki türüne isim babası oldu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge inceleme videosu 3 yıl Apple'ın yeni 4 inçlik iPhone modelinin fiyatı ve muhtemel özellikleri 3 yıl MasterCard, Nesnelerin İnterneti sektörüne entegre oluyor 3 yıl Samsung, Tidal müzik servisini almak üzere olabilir 3 yıl Sabun köpüğü üzerinde yüzebilen güneş hücreleri 3 yıl Korsan müzik indirme sitesi MP3Skull'a 22.2 milyon dolar ceza 3 yıl WhatsApp 2016 sonu itibariyle BlackBerry ve Nokia'yı desteklemeyecek 3 yıl Yeni Shuttle XPC modelleri, en üst seviyeye hitap ediyor 3 yıl Apple'ın 4 inçlik yeni modeli iPhone SE adıyla çıkacak 3 yıl Altın kaplama Samsung Galaxy S7 ön siparişe açıldı 3 yıl Ülke genelinde bir çok kullanıcı adil kullanım kotası uygulanmadığını bildiriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisinin ilk 3 ay hedefi 17 milyon satış 3 yıl Yeni bir LG G5 versiyonu ortaya çıktı 3 yıl Asus modellerine Marshmallow güncellemesi 2. çeyrekte dağıtılmaya başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim