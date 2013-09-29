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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wi-Fi destekli yazıcılardan baskı alınmasına imkan sağlayan Printer Pro, iOS 7 desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wi-Fi destekli yazıcılardan baskı alınmasına imkan sağlayan Printer Pro, iOS 7 desteğiyle güncellendi
Son yıllardan sayıları artan Wi-Fi yani kablosuz bağlantı desteği bulunan yazıcılar ile iletişim kurarak farklı baskıların alınmasına imkan sağlayan uygulamalardan Printer Pro, iOS 7 desteğiyle iPhone ve iPad için 5.0.2 sürümüne güncellendi.
Readdle adlı geliştirici tarafından hazırlanan Printer Pro uygulaması, Wi-Fi üzerinden bağlantı kurduğu yazıcı modelleri üzerinden iWork belgeleri, internet sayfaları, pano içeriği, fotoğraflar, Dropbox ve Google Drive belgeleri ve diğer uygulamaların dosyalarını kablosuz olarak basabiliyor. PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages, Numbers, Keynote, TXT, HTML ve JPG gibi dosya formatlarını destekleyen uygulama, sade ara yüzüyle de kolay bir kullanım vaat ediyor. Yayınlanan 5.0.2 güncellemesi ile iOS 7 desteğine ve bu yeni işletim sistemine özel bir ara yüze kavuşan Printer Pro, ayrıca artık tek bir sayfa üzerinde birden fazla sayfa yerleştirebiliyor, basılacak sayfaların seçilmesine izin veriyor ve son olarak sayfa boyutunun ve yönünün belirlenmesi sürecinde yeni seçenekler sunuyor.
iPad için 12,99 TL, iPhone içinse 8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Printer Pro uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id410011612?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serselner_ 6 yıl
ne gerek var ki zaden yazdır deyince wifi den yazıcıyı buluyor
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