Wikipedia da Google Maps'i bıraktı

Google'ın bir süredir popüler harita hizmeti Maps kullanımı için firma ve sitelerden tıklama başına ücretlendirmeye gitmesi, büyük firmaların alternatif hizmetlere yönlenmesine neden oluyor.





Daha önce FourSquare, Microsoft ve Apple firmaları kendi hizmetlerinde Google Maps API'lerini bırakıp daha uygun çözümler sunan açık kaynak OpenStreetMap platformuna geçiş yapmıştı. Google Maps'den vazgeçen diğer bir dev de Wikipedia oldu.





Wikimedia Vakfı tarafından yapılan duyuruda milyonlarca ucuz Android cihazda uygulamalarının çalışabilmesi adına OpenStreetMap platformuna böyle bir geçiş yaşandığı açıklandı. Wikipedia hali hazırda harita kaplamalarını Mapquest sunucularında barındırıyor. İleride ise kendi sunucularına taşınacak.





iOS ve Android platformları için uygulamalarını da güncelleyen Wikipedia, sosyal paylaşım seçenekleri, sayfaları çevrimdışı kaydedebilme, arama çubuğu entegrasyonu, tabletler için geliştirilmiş arayüz gibi yenilikler ekledi.