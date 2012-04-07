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Wikipedia da Google Maps'i bıraktı

7 yıl
4b
1
25
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın bir süredir popüler harita hizmeti Maps kullanımı için firma ve sitelerden tıklama başına ücretlendirmeye gitmesi, büyük firmaların alternatif hizmetlere yönlenmesine neden oluyor.

Daha önce FourSquare, Microsoft ve Apple firmaları kendi hizmetlerinde Google Maps API'lerini bırakıp daha uygun çözümler sunan açık kaynak OpenStreetMap platformuna geçiş yapmıştı. Google Maps'den vazgeçen diğer bir dev de Wikipedia oldu.

Wikimedia Vakfı tarafından yapılan duyuruda milyonlarca ucuz Android cihazda uygulamalarının çalışabilmesi adına OpenStreetMap platformuna böyle bir geçiş yaşandığı açıklandı. Wikipedia hali hazırda harita kaplamalarını Mapquest sunucularında barındırıyor. İleride ise kendi sunucularına taşınacak.

iOS ve Android platformları için uygulamalarını da güncelleyen Wikipedia, sosyal paylaşım seçenekleri, sayfaları çevrimdışı kaydedebilme, arama çubuğu entegrasyonu, tabletler için geliştirilmiş arayüz gibi yenilikler ekledi.

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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Kim nederse desin şuan için Türkiye'deki en iyi harita hizmetini kesinlikle ve kesinlikle Yandex vermekte, adamlara helal olsun Türkiye'ye cidden önem veren tek internet şirketi Google vs. anca dil desteği veriyor çoğu hizmetinde onun dışına hiç bir şekilde çıkamıyor(ki Youtube'da o bile yok), Yandex ise ciddi bir ekibi sadece Türkiye için bünyesinde çalıştırıyor eğer arama motoru işini de kıvırabilirse rahatlıkla Google'ın önüne geçebilir aslında sırf destek için kullanmak lazım belki o zaman Google'ın kafaya bir şeyler dank eder...

Düzenleme: imla
Kim nederse desin şuan için Türkiye'deki en iyi harita hizmetini kesinlikle ve kesinlikle Yandex vermekte, adamlara helal olsun Türkiye'ye cidden önem veren te...
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barkenxia 7 yıl
urkce bi sey aratinca pek fazla sonuc cikaramiyo yada absurd yerlere gidiyo ama com.tr den giris yapilirsa turkce kelimelerdeki sonuclar daha iyi oluyor fakat ingilizce bi kelimeyi yine
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl

Google Türkiye'nin sonuçları saçma sapan olması gayet normal.Çünkü içerik üretmeyen ama üretilen içerigi kullanan binlerce site var.onlardan kurtulduğu anda istediğiniz bilgi ve belgeye rahatlıkla ulaşılabilir.

Google'ın haritalar servisinde aldığı bu karar haritalar servisinin büyük oyuncular tarafından kullanımın azalmasına neden oluyor.Buna önlem almaları lazım.
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McCarty 7 yıl
bir cok büyük Firma destegini google'dan çekiyor. Google dönemi sona mı eriyor bilinmez ama kan kaybettigi çok bariz ortada.
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E_Aydin35 7 yıl
OpenStreetMap ücretsizmi bu arada? yani tercih edilme sebebi bu ise çok mantıklı..
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Kim nederse desin şuan için Türkiye'deki en iyi harita hizmetini kesinlikle ve kesinlikle Yandex vermekte, adamlara helal olsun Türkiye'ye cidden önem veren tek internet şirketi Google vs. anca dil desteği veriyor çoğu hizmetinde onun dışına hiç bir şekilde çıkamıyor(ki Youtube'da o bile yok), Yandex ise ciddi bir ekibi sadece Türkiye için bünyesinde çalıştırıyor eğer arama motoru işini de kıvırabilirse rahatlıkla Google'ın önüne geçebilir aslında sırf destek için kullanmak lazım belki o zaman Google'ın kafaya bir şeyler dank eder...

Düzenleme: imla
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TeamAnimus 7 yıl
Rainbow6

.... zaten google hizmetleri ve sozlesmeleri bi garip oldu arama motorundan bile supheliyim istedigim seyleri cok gerilerdeki sayfalarda verirken absurd seyleri ilk sayfadan veriyo ozellikle satis sitelerini buda adami yoruyo tabi ....


Bahsettiğin olay Google'ın değil, Google Türkiye'nin becereksizliği diye biliyorum. Şahsen Türkçe aramalarımda adam akıllı istediğim sonuca ulaşamam fakat Google.com'da yaptığım aramaların %99'unda doğru sonuca ulaşıyorum.
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Rainbow6 7 yıl TeamAnimus
TeamAnimus

Rainbow6

.... zaten google hizmetleri ve sozlesmeleri bi garip oldu arama motorundan bile supheliyim istedigim seyleri cok gerilerdeki sayfalarda verirken absurd seyleri ilk sayfadan veriyo ozellikle satis sitelerini buda adami yoruyo tabi ....


Bahsettiğin olay Google'ın değil, Google Türkiye'nin becereksizliği diye biliyorum. Şahsen Türkçe aramalarımda adam akıllı istediğim sonuca ulaşamam fakat Google.com'da yaptığım aramaların %99'unda doğru sonuca ulaşıyorum.

Ben zaten yurt disindayim google.com u kullaniyorum .. mesela google nin kendisine Turkce bi sey aratinca pek fazla sonuc cikaramiyo yada absurd yerlere gidiyo ama com.tr den giris yapilirsa turkce kelimelerdeki sonuclar daha iyi oluyor fakat ingilizce bi kelimeyi yine googlenin kendisinde kullaninca ilk basta wikipedia (guzel bi problem yok ama isin kolayina kaciyo ) sonra amazon ve ebay sonuclari cikiyo altta baska satis siteleri sona kendisine ait youtube linkleri ancak 2. sayfada falan sonuca ulasiliyo onlarda bildik sonuclar daha farkli bilgiler almak icin cok daha derine inmek gerekiyo simdi burda google "tiklama sirasina gore siralama yapiyoruz" falan diyoda isin asli o degil tabi ... birde seceneklerden cesitli seyleri cikarabiliyosunuz ama bende her daim browserler temizleniyor her seferinde kim ugrascak onlarla .. yani google daha iyi hizmet vermek icin sizin kisisel bilgilerinizi inderegandi yaparken isi dallandirip budaklandirdikca kullanici dostu arayuzunu kaybediyo gibi geldi bana
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Rainbow6 7 yıl
Alternatifler varken ve yaratilabilecekken boyle bi uygulamaya gitmet biraz garip olmus .... zaten google hizmetleri ve sozlesmeleri bi garip oldu arama motorundan bile supheliyim istedigim seyleri cok gerilerdeki sayfalarda verirken absurd seyleri ilk sayfadan veriyo ozellikle satis sitelerini buda adami yoruyo tabi .... acaba googlede bi grup ise yaramaz kendilerini kovdurmamak icin kisa vadede sirket kasasini dolduracak uzun vadede cokuse goturecek fikirleri kabul mu ettiriyor , genelde buyuk firmalarin yonetimi kontrol altina tutamadigi zamanlarda boyle olur
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SEO-Uzmanı 7 yıl
google map'ta sistem söyle çalışıyor ;
bir birini tanımayan 100 kullanıcı, herkesin bildiği noktaları işaretlerse o yer doğrudur tezine göre hareket ediyor.
ve bu yüzden haliyle google map harita tanımı güncellemesi konusunda oldukça sıkıntılı,
anca internet sitelerindeki google map çercevesi kullanan web sitelerine bu konuda torpil yapıyor.
yani ticari olmayan yerleri kefetmek açısından google map'la yeni yerler keşfetemiyorsunuz !

1é1 gerçek zamanlı güncelleme konusunda
özellikle yerel bölge tanımlama açısından
wikimapia.org/... 10 numara ! :)

wikimapia.org/...

1 Yanıt Yanıtla +3
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jovanovic 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
google map gibi aynı yeri,
bir birini tanımayan 100 kullanıcı
herkesin bildiği noktaları işaretlediği için
google map ile yeni yerleri keşfedemiyorsunuz !
bu açıdan ; yerel bölge tanımlama açısından wikimapia.org/... 10 numara ! :)

Tesekkurler...
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MERCURY2000 7 yıl
Piyasadaki Google tekeli yavaş yavaş kırılıyor. İlerleyen dönemde diğer alanlarada sıçrama yapar mı bilinmez.
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Kumandan 7 yıl
Yandex geliyor google şımarma !
Rapid gibi parmağını gözüne sokmak istiyorsan devam et ...
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sarjaleti 7 yıl
İyi yapmışlar. Buradan tebriğimi koyuyorum.
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emre.karanfil94 7 yıl sarjaleti
paradoksumsu
İyi yapmışlar. Buradan tebriğimi koyuyorum.

Sen iyi yaptılar diyorsan öyledir canım kardeşim. Bu arada bende tebriklerimi iletiyorum.
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