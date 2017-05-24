Wikipedia ve NSA arasındaki ifade özgürlüğü mücadelesi devam ediyor

Özgür ansiklopedi Wikipedia’nın yönetimini sağlayan Wikimedia Vakfı 2015 yılında aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu 8 kuruluş ile birlikte Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA)’na dava açmış ve NSA’in Wikipedi kullanıcıları ve editörlerini gizlice takip ettiğini dile getirerek ABD Anayasası’nın 1. Ek Maddesi tarafından korunan ifade özgürlüğünün çiğnendiğini açıklamıştı. Davaya bakan federal mahkeme ise bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle davaya devam edilemeyeceğini açıklamış ancak Wikimedia davayı temyize götürmüştü.

Bugün konu hakkında karar veren temyiz mahkemesi Wikipedia’dan yana taraf oldu. Wikipedia kullanıcılarının ve editörlerinin pek çok iletişim kanalını kullanarak özgür ansiklopediden faydalandıklarını dile getiren mahkeme, bu iletişim kanallarından en az birinin NSA tarafından takip edildiğini ve NSA’in yasalara aykırı işler yaptığını açıkladı. Mahkeme bu açıklamalarla birlikte davaya devam edilmesi gerektiğine karar verdi.

Sadece Wikimedia Vakfı İtiraz Etti

Her ne kadar NSA’ın karşısında 9 kuruluş varsa da sadece Wikimedia’nın temyize götürdüğü karar sonucunda federal mahkeme tekrardan inceleme sürecini başlatacak. Temyiz mahkemesinin açıklaması NSA’in davayı kesinlikle kaybedeceği ve ciddi bir yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmiyor ancak bu yöndeki beklentileri arttırıyor.

Devam edecek olan davada Wikimedia Vakfı yine Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından savunulacak ve Uluslararası Af Örgütü ile diğer kuruluşlar da davayı takip edecek. İlk defa Edward Snowden’in ortaya çıkardığı belgelerle birlikte faaliyetleri sorgulanmaya başlanan NSA hakkında en kapsamlı iddiaların bulunduğunun davanın sonucu ise hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki internet özgürlüğü hakkında faaliyet yürüten kuruluşlar tarafından merakla bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/05/23/wikimedia-sue-nsa-appeals-court-rules/?ncid=txtlnkusaolp00000595