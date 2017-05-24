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Dizi ve film izleyicileri dikkat! Altyazılar hacklenmenize neden olabilir

Yaygın olarak kullanılan medya oynatıcıları akıllı telefon, TV ve PC'nizin hacklenmesine neden olabilir. Bilgisayar korsanları hazırladıkları altyazılarla sisteminizin kontrolünü ele geçirebiliyor.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Güvenlik araştırmacılarından oluşan bir ekip, VLC ve Kodi gibi popüler medya oynatıcılarının yakın zamana kadar yüz milyonlarca kullanıcının siber saldırı riski altına girmesine neden olduğunu ileri sürdü. Araştırmacılar bilgisayar korsanlarının PC'ler, akıllı TV'ler ve akıllı telefonlar üzerinde "tam denetim" elde etmek için kötü amaçlı altyazı dosyalarını kullanabildiklerini söylüyor.
Siber suçluların, filmler, diziler ve TV şovları için dünya genelindeki izleyiciler tarafından indirilebilecek metin dosyaları hazırlayabildikleri belirtilirken, Check Point uzmanları, hackerların medya oynatıcılarındaki hataları istismar ederek yazılımı çalıştıran cihazların kontrolünü ele geçirebileceğini söyledi.
Araştırmacılar,  VLC, Kodi (XBMC), Popcorn Time ve Stremio olmak üzere en popüler dört medya oynatıcısının güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Metin tabanlı altyazılar popülaritesine göre listelenmeden önce, genellikle yazarlar tarafından oluşturularak OpenSubtitles ve SubDB gibi sitelere yüklenir. Check Point uzmanları, bilgisayar korsanlarının bu altyazı depolarının sıralama algoritmalarıyla oynamak için bir yol bulmuş olabileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi"
Sonuç olarak, siber suçlular medya oynatıcıları tarafından kötü niyetli altyazıların otomatik olarak indirilmesini sağlayarak cihaz kontrolünü devralabilir. Güvenlik açığı araştırmacısı Omri Herscovici konuyla ilgili şunları söylüyor:
"Altyazılar için tedarik zinciri çok karmaşık. Hepsi benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip 25'den fazla farklı altyazı biçimi kullanılmakta. İstismar edilebilecek çoklu güvenlik açıkları var ve bu durum son derece cazip bir hedef haline geldi. Güvenlik yazılımını atlayarak milyonlarca cihaza zararlı altyazıların gönderilebileceğini keşfettik".
Mevcut güvenlik açıklarının şirketlere bildirilmesiyle birlikte dördü de şimdilik açıkları kapatmış durumdalar. Stremio ve VLC düzeltmeyi içeren yeni sürümler yayınladı. Herscovici, kullanıcıların kendilerini korumak ve muhtemel saldırı riskini en aza indirmek için medya oynatıcılarını en son sürüme güncellemelerini öneriyor. Aşağıdaki videoda saldırının nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz.

http://blog.checkpoint.com/2017/05/23/hacked-in-translation/ Yorum Yaz
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0MG90 2 yıl en beğenilen Mr. Cheritto
kdr-2015

cagdas70

Güvenlik diye bir şey kalmadı. Ayrıca bu haberleri okumaktan yakında hepimiz panorayak olacağız.


Hele şükür bugünlerede kavuştuk


[simage][simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage][/simage]

Her yere şu fotoğrafı atıp durmayın. Anladık koleksiyon yapmışsınız.
kdr-2015cagdas70Güvenlik diye bir şey kalmadı. Ayrıca bu haberleri okumaktan yakında hepimiz panorayak olac...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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cagdas70 2 yıl
Güvenlik diye bir şey kalmadı. Ayrıca bu haberleri okumaktan yakında hepimiz panorayak olacağız.
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
mabovski 2 yıl
bu arada.
kodi>netflix
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V4LKyR 2 yıl
Hadi bakalım arşiv yarışları başlasın.
fullflavor1977'ye 100 TL basıyorum.
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X-FI 2 yıl
tüm gereksiz uygulamalar (splayer ve powerdvd dahil) bende internet erişimleri kapatılmış durumda glasswire ile.
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edirneli86 2 yıl
Virüslu dosyaları Eset sağolsun inmeden engelliyor.
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fullflavor1977 2 yıl
halkin CV`sinde 95% orta dereceli ve daha iyisi Ingilizce biliyormus, ne gerek var bizim insana altyazi. dogustan kabiliyetli milletiz dillere, destanlara :)
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axaxa 2 yıl
Hacklemeyen adam değildir yeter be
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s_mail 2 yıl
kafayı sıyırdım ben. İpad air2 nin ön ve arka kamerasına bant çekip kapattım :D.
Gerçi beni izleyen tüm özelimi görmüştür şimdiye kadar :D :D
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addidas_85 2 yıl s_mail
s_mail
kafayı sıyırdım ben. İpad air2 nin ön ve arka kamerasına bant çekip kapattım :D.
Gerçi beni izleyen tüm özelimi görmüştür şimdiye kadar :D :D

Kim neyimi görmüşse hediyem olsun
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Tom Waits 2 yıl
Hayır sanki öncesinde vardı. Adamlar kıçımızdaki donumuza kadar izleyebilme teknolojisine sahip ve bunu kullanıyorlar zaten, neyin kafası ki bu? İsterse senin şecereni döker önüne. Ama yapmıyor işte, Cem Yılmaz'ın da dediği gibi senin bo... hesabını ne yapsın? Ya da kıçı kırık, beş para etmez hayatında çok önemli neyin var? Her haltını zaten internette paylaşıyorsun. Adamlar onu istediği kullanma ve hatta reklam ajanslarına isterse satma hakkını kabul ettirmiş sana, farkında mısın? Yok. Tek hücreli canlı bile biz insanlardan daha duyarlı yaşıyordur eminim.
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cagdas70 2 yıl
Güvenlik diye bir şey kalmadı. Ayrıca bu haberleri okumaktan yakında hepimiz panorayak olacağız.
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Mr. Cheritto 2 yıl cagdas70
cagdas70

Güvenlik diye bir şey kalmadı. Ayrıca bu haberleri okumaktan yakında hepimiz panorayak olacağız.


Hele şükür bugünlerede kavuştuk


[simage][simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage][/simage]
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Ivana89 2 yıl
Ve bu birileri oynuyordu? mybasketteam.com/...
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