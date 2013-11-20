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Winamp 15 yıllık hizmet hayatına son veriyor

5 yıl
3,3b
1
206
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Winamp 15 yıllık hizmet hayatına son veriyor
Müzik dinleme kavramına kökten bir değişim getiren ve MP3 formatını hayatımıza sokan Winamp, gelecek ay itibariyle yayın hayatına son veriyor.

Winamp ilk olarak 1998 yılında ticari yayın hayatına başlamıştı. Asıl popülaritesi 1999 yılında AOL tarafından 80 milyon dolar karşılığında satın alınmasıyla doruğa çıkmıştı. 2010 yılında Android için, 2011 yılında Mac için yayınlanan Winamp, ne yazık ki AOL'nin kötü yönetiminin kurbanı oldu.

Geliştiricisinin de dile getirdiği gibi AOL ileriyi göremedi veiTunes, Spotify, Deezer gibi yeni nesil müzik dinleme platformları karşısında gerilemeye başladı. Halen milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform yıllık 6 milyon dolar gelir üretebiliyordu.

20 Aralık 2013 itibariyle Winamp resmi sitesi ve ilişkili web hizmetleri son erecek. Winamp uygulamaları da erişime kapanacak. Bu bakımdan kullanıcıların bir an evvel son Winamp sürümünü indirmesi tasiye ediliyor.
  

http://arstechnica.com/business/2013/11/after-15-years-of-llama-whipping-aol-shuts-down-winamp-for-good/ Yorum Yaz
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WB 5 yıl en beğenilen
Bir mobil teknolojizedesi daha..
Skin ler indirirdik kimi klasik kullanir 'hard winampci' gecinirdi.. Listeler hazirlardik, taze formattan sonra ilk yuklenenler arasindaydi, pencere olcusu ayarlanir ekranin sag kismina bir guzel hizalanirdi..
"Winamp, it really whips the llama's ass" demo sesi duyuldugu anda anlardiniz ki islem tamam.
Simdi winamp deyince soguk kis aksamlarinda sobanin uzerinde pisirilen kestane anilari benzeri bir his uyandirdi bende, hey gidi gunler hey.. ve tabiki uzulerekte olsa elveda winamp..
Bir mobil teknolojizedesi daha..Skin ler indirirdik kimi klasik kullanir 'hard winampci' gecinirdi.. Listeler hazirlardik, taze formattan sonra ilk yuklenen...
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1 Yanıt Yanıtla +204
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GoldPunch 5 yıl
MSN'den sonra Winamp'ı da kaybediyoruz demek. Efsaneler tek tek sönüyor...
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Miasmus 5 yıl
15 sene oldu mu ya?

Chip, Level gibi dergilerle gelen CD'lerden yüklerdik. O zaman internet çok pahalıydı ve 56k'idi ayrıca telefonu meşgul ederdi.

Eskiden böyle işletim sistemleri yoktu yükledikten sonra herşey hazır gelen, Win 98'i yükler üzerine ses kartı driveri yükler, sonra winamp'ı yükler, "Winamp. It really whips the llama's ass" sesini duyduğumuzda işlem tamam ses kartı driveri haloldu derdik :(

Visualization özelliğine dans eden ayı koyardık (Black and White oyunu meşhurdu) müziğe göre dans ederdi o ayı bir adada :)


Hislendim yemin ediyorum
15 sene oldu mu ya?Chip, Level gibi dergilerle gelen CD'lerden yüklerdik. O zaman internet çok pahalıydı ve 56k'idi ayrıca telefonu meşgul ederdi.
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2 Yanıt Yanıtla +95
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2 Avatar Avatar
medyxnet 5 yıl
Ölmedi Winamp öldürmeyiz

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codered1983 5 yıl
Yaşıyor...
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arel.gr 5 yıl
winamp 5.666 sürümü kapanmanın iptali olabilirmi ?
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LittleEinstein 5 yıl
Winamp'ın kapanmasına son 5 gün.
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Kulak Misafiri 5 yıl LittleEinstein
musa.075
Winamp'ın kapanmasına son 5 gün.

Geri sayım başladı mı kanka!
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Yesil1903 5 yıl
Bir efsaneyi daha kaybettik
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DH Misafiri 5 yıl
Konuda okuyorum AOL bütçe kesintisinden dolayı bunu yapıyormuş, hatta bütçe kesintisi için çalışan çıkarmanın yollarını arıyormuş, Winamp`ın milyonlarca kullanıcısı var, sadece birkaç çalışanı ile senede 6 milyon Dolar para getiriyor, bu demektir ki; muazzam bir potensiyel göz göre göre hiç uğruna harcanıyor, Winamp`ı başka bir firmaya 6-12 milyon Dolar karşılığı sat (en kötü ihtimalle dahi 1 senede kendini amorti etmesi kesi garanti) 6 milyon Dolar ek para getirmesi 0 Dolardan çok daha iyidir. hadi diyelim o 6 milyon Dolarda hiç gözün yok o para ile ağaçlandırma yada çok büyük bir yardım fonuna harca firmanın reklamı olur 2 kere kahraman olursun!
Hatta kullancıların winamp`ın satım alım için başvuran firmalardan hangisine satılmasını istediğine dair bir online anket düzenlesin, bu sayede bir efsaneyi bitiren firma lanetinden kurtulmuş olursun, AOL`un halka ilişkiler bölümü ne yapıyor çok merak ettim!
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Ignite 5 yıl
winamp bitemez ya ben başka program kullanamam
. bilgisayarımı açtığım an açtığım programdır.

1999 dan beri kullanırım


bu arada son sürümü yüklemeyin buglu
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hgwxx/7 5 yıl
Ben 8 yildir kullaniyordum. Simdi napcam bilmiyorum:(
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nonvolatile 5 yıl hgwxx/7
hgwxx/7

Ben 8 yildir kullaniyordum. Simdi napcam bilmiyorum:(

hacu avatarındaki adam "das leben der anderen" de oynayan adam mı?
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BYRM81 5 yıl
Pcye format attıktan sonra ilk kurulumunu yaptığım programdı :((
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brk-bjk 5 yıl
Bir yıldız daha kaydı bu teknoloji dünyasından halbuki 2 yıl öncesine kadar aktif kullanıyordum

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GunslingeR085 5 yıl
vay be·
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