Winamp 15 yıllık hizmet hayatına son veriyor

Müzik dinleme kavramına kökten bir değişim getiren ve MP3 formatını hayatımıza sokan Winamp, gelecek ay itibariyle yayın hayatına son veriyor.



Winamp ilk olarak 1998 yılında ticari yayın hayatına başlamıştı. Asıl popülaritesi 1999 yılında AOL tarafından 80 milyon dolar karşılığında satın alınmasıyla doruğa çıkmıştı. 2010 yılında Android için, 2011 yılında Mac için yayınlanan Winamp, ne yazık ki AOL'nin kötü yönetiminin kurbanı oldu.



Geliştiricisinin de dile getirdiği gibi AOL ileriyi göremedi veiTunes, Spotify, Deezer gibi yeni nesil müzik dinleme platformları karşısında gerilemeye başladı. Halen milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform yıllık 6 milyon dolar gelir üretebiliyordu.



20 Aralık 2013 itibariyle Winamp resmi sitesi ve ilişkili web hizmetleri son erecek. Winamp uygulamaları da erişime kapanacak. Bu bakımdan kullanıcıların bir an evvel son Winamp sürümünü indirmesi tasiye ediliyor.







http://arstechnica.com/business/2013/11/after-15-years-of-llama-whipping-aol-shuts-down-winamp-for-good/