Winamp 15 yıllık hizmet hayatına son veriyor

Haber Editörü
Müzik dinleme kavramına kökten bir değişim getiren ve MP3 formatını hayatımıza sokan Winamp, gelecek ay itibariyle yayın hayatına son veriyor.
Winamp ilk olarak 1998 yılında ticari yayın hayatına başlamıştı. Asıl popülaritesi 1999 yılında AOL tarafından 80 milyon dolar karşılığında satın alınmasıyla doruğa çıkmıştı. 2010 yılında Android için, 2011 yılında Mac için yayınlanan Winamp, ne yazık ki AOL'nin kötü yönetiminin kurbanı oldu.
Geliştiricisinin de dile getirdiği gibi AOL ileriyi göremedi veiTunes, Spotify, Deezer gibi yeni nesil müzik dinleme platformları karşısında gerilemeye başladı. Halen milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform yıllık 6 milyon dolar gelir üretebiliyordu.
20 Aralık 2013 itibariyle Winamp resmi sitesi ve ilişkili web hizmetleri son erecek. Winamp uygulamaları da erişime kapanacak. Bu bakımdan kullanıcıların bir an evvel son Winamp sürümünü indirmesi tasiye ediliyor.
Winamp ilk olarak 1998 yılında ticari yayın hayatına başlamıştı. Asıl popülaritesi 1999 yılında AOL tarafından 80 milyon dolar karşılığında satın alınmasıyla doruğa çıkmıştı. 2010 yılında Android için, 2011 yılında Mac için yayınlanan Winamp, ne yazık ki AOL'nin kötü yönetiminin kurbanı oldu.
Geliştiricisinin de dile getirdiği gibi AOL ileriyi göremedi veiTunes, Spotify, Deezer gibi yeni nesil müzik dinleme platformları karşısında gerilemeye başladı. Halen milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform yıllık 6 milyon dolar gelir üretebiliyordu.
20 Aralık 2013 itibariyle Winamp resmi sitesi ve ilişkili web hizmetleri son erecek. Winamp uygulamaları da erişime kapanacak. Bu bakımdan kullanıcıların bir an evvel son Winamp sürümünü indirmesi tasiye ediliyor.
http://arstechnica.com/business/2013/11/after-15-years-of-llama-whipping-aol-shuts-down-winamp-for-good/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Skin ler indirirdik kimi klasik kullanir 'hard winampci' gecinirdi.. Listeler hazirlardik, taze formattan sonra ilk yuklenenler arasindaydi, pencere olcusu ayarlanir ekranin sag kismina bir guzel hizalanirdi..
"Winamp, it really whips the llama's ass" demo sesi duyuldugu anda anlardiniz ki islem tamam.
Simdi winamp deyince soguk kis aksamlarinda sobanin uzerinde pisirilen kestane anilari benzeri bir his uyandirdi bende, hey gidi gunler hey.. ve tabiki uzulerekte olsa elveda winamp..
Chip, Level gibi dergilerle gelen CD'lerden yüklerdik. O zaman internet çok pahalıydı ve 56k'idi ayrıca telefonu meşgul ederdi.
Eskiden böyle işletim sistemleri yoktu yükledikten sonra herşey hazır gelen, Win 98'i yükler üzerine ses kartı driveri yükler, sonra winamp'ı yükler, "Winamp. It really whips the llama's ass" sesini duyduğumuzda işlem tamam ses kartı driveri haloldu derdik :(
Visualization özelliğine dans eden ayı koyardık (Black and White oyunu meşhurdu) müziğe göre dans ederdi o ayı bir adada :)
Hislendim yemin ediyorum