Windows 10 Ekim güncellemesine geçenlerin oranı yüzde 6.6

Windows tarihindeki en sorunlu güncellemelerden birisi olmaya aday Ekim 2018 güncellemesi halen beklenen benimsenme oranlarını yakalayamadı. Bugüne kadar çok küçük bir kullanıcı kitlesi yeni güncellemeye geçmiş durumda.

Kullanıcılar tedbirli yaklaşıyor

Gelen bilgilere göre Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini alan kullanıcıların oranı yüzde 6.6 seviyesinde kaldı. Kasım ayında yüzde 2.8 olan oran bir ay içerisinde çok küçük bir miktar artış gösterdi.

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Elbette güncellemede yaşanan sıkıntılar bunun en büyük sebebi. İlk yayınlandığı günden itibaren başlatma sorunları, sistem çökmeleri gibi pek çok sorun yaşatan güncelleme birkaç kez de Microsoft tarafından durdurulmuştu.

Sorunları büyük oranda gideren Microsoft agresif bir güncelleme hamlesine başlamış durumda. Bazı kaynaklar sıkıntı olmayan cihazlarda güncellemenin kullanıcıya sormadan kurulduğunu ifade ediyor. Böylece Ocak ayında benimsenme oranlarında yükseliş yaşanacaktır.

Microsoft tarihinde en hızlı benimsenen güncelleme Nisan 2018 güncellemesi iken sonrasında Sonbahar 2017 güncellemesi geliyor. Bununla birlikte Ekim 2018 güncellemesi ile yükseliş bıçak gibi kesilmişti.