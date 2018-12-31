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Windows 10 Ekim güncellemesine geçenlerin oranı yüzde 6.6

Büyük sorunlarla başlayan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi halen çok küçük benimsenme oranlarında geziniyor. Microsoft güncellemeyi kullanıcıya sormadan kurmaya başladı.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Windows tarihindeki en sorunlu güncellemelerden birisi olmaya aday Ekim 2018 güncellemesi halen beklenen benimsenme oranlarını yakalayamadı. Bugüne kadar çok küçük bir kullanıcı kitlesi yeni güncellemeye geçmiş durumda.

Kullanıcılar tedbirli yaklaşıyor

Gelen bilgilere göre Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini alan kullanıcıların oranı yüzde 6.6 seviyesinde kaldı. Kasım ayında yüzde 2.8 olan oran bir ay içerisinde çok küçük bir miktar artış gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı"

Elbette güncellemede yaşanan sıkıntılar bunun en büyük sebebi. İlk yayınlandığı günden itibaren başlatma sorunları, sistem çökmeleri gibi pek çok sorun yaşatan güncelleme birkaç kez de Microsoft tarafından durdurulmuştu.

Sorunları büyük oranda gideren Microsoft agresif bir güncelleme hamlesine başlamış durumda. Bazı kaynaklar sıkıntı olmayan cihazlarda güncellemenin kullanıcıya sormadan kurulduğunu ifade ediyor. Böylece Ocak ayında benimsenme oranlarında yükseliş yaşanacaktır.

Microsoft tarihinde en hızlı benimsenen güncelleme Nisan 2018 güncellemesi iken sonrasında Sonbahar 2017 güncellemesi geliyor. Bununla birlikte Ekim 2018 güncellemesi ile yükseliş bıçak gibi kesilmişti.

 

https://wccftech.com/windows-10-october-2018-update-struggle/ Yorum Yaz
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bloodmoney30 4 ay en beğenilen
Windows'u korsan kullananların oranı %94
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Shagrath 4 ay
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Fuat.Kamis 4 ay
Şu eski pc donanımıyla windows 7 öven tayfa bi gidin ötede debelenin artık ya, sıktınız. Windows 10 güzel işler yapıyor, sıkıntısı yok değil ama ben umutluyum bu defa..
Şu eski pc donanımıyla windows 7 öven tayfa bi gidin ötede debelenin artık ya, sıktınız. Windows 10 güzel işler yapıyor, sıkıntısı yok değil ama ben umutluyum b...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 4 ay
Mantıklı, kimse güncel olmayan bir sisteme destek sağlamak zorunda değil. Güncellemenin bir problemi yoksa yüklememekte ısrarcı olunmamalı bence. Güncellemeyi yayınlandığı ilk gün İso dosyasını indirip kurdum. 2-3 aydır kullanıyorum. Bahseliden herhangi bir sorunla karşılaşmadım şuana kadar. Microsoft'da hataların giderildiğini söylüyor. Gönül rahatlığı ile güncelleyebilirsiniz
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DH Misafiri 4 ay
Windows 10 yayınlandığından beri otomatik güncellemeler açık kullanıyorum. Son 2-3 yılda sadece bir kere format attım o da benden kaynaklı bir problem yüzündendi. Windows update'den etkin saatlerini işaretlerseniz bilgisayarı kullanmadığınız anlarda Windows kendini güncelleştiriyo. Güncellemelerde genelde ayda 1 ayın ilk salı günü geliyor. Açıkcası ayda 1 gelen güvenlik güncelleştirmeleride çok can sıkıcı değil benim için
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durmanow 4 ay
Hp omen de güncellemeden sonra ses driver ı uçuyor ve geri gelmiyordu intel audio driver çıkarmamış dı .
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gamer777 4 ay
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loradona 4 ay
İşte bu sebepten ötürü Linux <3
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sniper23 4 ay
Olmaz ise milleti Windows 7'de ki gibi tehdit ederler ve herkes geçer.
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Tugrul_512bit 4 ay
bende orjinal windows var ama ubuntuyu sildiği için windowsu hiç açmıyorum bile. o sorun çözülmeden daha da açmam
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okilic 4 ay
Hİ WİN
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pcfk 4 ay
Şu güncellemeyi update üzerinden dağıtılmadan 5 6 gün önce yükseltme aracıyla kurmuştum hala kullanıyorum bi sıkıntısı yok.
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StaatSanWalt 4 ay
En son 2-3 ay önce güncellediğinde internet hattımda saçma sapan şekilde wifi hızı uçarken ethernet ölüyordu 1mbitlerde sonra sistem geri yükleme ile geri aldım düzeldi, Allahınızı severseniz çocuklara mı yaptırıyorlar bu güncellemeleri nedir?
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