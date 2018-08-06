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Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda

Sürekli artan Windows 10 sürümlerine bir yenisi daha ekleniyor. Kurumsal tarafta sanal makinelere çoklu yönetici erişimi sağlayan Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda
9 ay
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli yeni işletim sistemi çıkarmak yerine sürekli geliştirilen tek bir işletim sistemi stratejisine geçiş yapan Microsoft, Windows 10 platformunu ihtiyaca göre dallandırmaya devam ediyor.

Windows 10 Enterprise for Remote Sessions neler sunuyor?

Insider programında fark edilen detaya göre Windows 10 Enterprise for Remote Sessions adıyla yeni bir kurumsal sürüm daha hazırlanıyor. Yeni sürüm çok kullanıcılı uzak sanal makinelere göre ayarlanırken Windows Server bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft siber suçluların takibi adına önemli yatırım"

Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü uzak yönetim için 10 kişiye kadar çoklu kullanıcı ve çoklu oturum imkânı sunuyor. Bugüne kadar uzak yönetim için sadece tek bir kullanıcıya imkân tanınmaktaydı. Windows 10 Enterprise standart sürüm kullanıcıları ise yine tek bir Windows 10 makinesi çalıştırmaya devam edecek.

Yeni sürümde uygulamaların uzaktan birden fazla kullanıcıya sunulabilmesi de mümkün oluyor. Bu sayede Windows Server platformuna olan bağımlılığın ve dolayısıyla güncelleme sıkıntısının da azalacağı ifade ediliyor.

Henüz Microsoft tarafından yeni sürüm ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Ekim ayındaki Redstone 5 güncellemesi ile birlikte yeni sürümün de satışa çıkabileceğini düşünüyor.

 

https://wccftech.com/windows-10-enterprise-remote-sessions/ Yorum Yaz
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drjacob 9 ay
bunlar hep boş işler
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Morphinz 9 ay
Gereksiz diyen arkadaşlar konu hakkında ihtiyaç sahibi olmadıklarından böyle düşünmeleri normal.
Günümüzde enterprise alanında bazen büyük bir ihtiyaç haline gelebiliyor.
Özellikle sanallaştırmanın masaüstüne kadar gelmesi ile birlikte aynı VD'yi 1 den fazla kişinin kullanımına sunmak adına güzel bir çözüm.
Mesela artık orta ölçek bir muhasebe ofisinde 1 tane terminale 10 kişi client aracılığı ile bağlanıp iş yapabilir hale gelecek.
Böylelikle kurumların idare etmesi gereken windows sayısıda azalmakta.
Windows aslında yaptığı bu iş ile kendi ayağına sıkıyor. 10 windows satacağı yere 1 windows ve 10 linux client ile konuyu kapatabilir hale geliyorsunuz.
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hacı.basat 9 ay
Kullanıcı nezdinde en kötü dönemlerini yaşıyorlar, rakiplerden birisi davransa ortada windows dosya yöneticisi falan hiç bişe kalmayacak, o karışıklıkta xbox'la beraber dağılır giderler o derece.
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Blasterreal 9 ay
"Sürekli yeni işletim sistemi çıkarmak yerine sürekli geliştirilen tek bir işletim sistemi stratejisine geçiş yapan Microsoft, Windows 10 platformunu ihtiyaca göre dallandırmaya devam ediyor. " çümlenize şöyle bir cebap vereyim "Ot'a bo...k'a işetim sistemi sürümüde çıkarmak marifet değil" Vereceksen Enterprise sürümünün tamamına ver.
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nefendim 9 ay
Gereksiz ama Microsoft bu, normal karşılıyorum
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