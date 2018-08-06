Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda

Sürekli yeni işletim sistemi çıkarmak yerine sürekli geliştirilen tek bir işletim sistemi stratejisine geçiş yapan Microsoft, Windows 10 platformunu ihtiyaca göre dallandırmaya devam ediyor.

Windows 10 Enterprise for Remote Sessions neler sunuyor?

Insider programında fark edilen detaya göre Windows 10 Enterprise for Remote Sessions adıyla yeni bir kurumsal sürüm daha hazırlanıyor. Yeni sürüm çok kullanıcılı uzak sanal makinelere göre ayarlanırken Windows Server bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

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Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü uzak yönetim için 10 kişiye kadar çoklu kullanıcı ve çoklu oturum imkânı sunuyor. Bugüne kadar uzak yönetim için sadece tek bir kullanıcıya imkân tanınmaktaydı. Windows 10 Enterprise standart sürüm kullanıcıları ise yine tek bir Windows 10 makinesi çalıştırmaya devam edecek.

Yeni sürümde uygulamaların uzaktan birden fazla kullanıcıya sunulabilmesi de mümkün oluyor. Bu sayede Windows Server platformuna olan bağımlılığın ve dolayısıyla güncelleme sıkıntısının da azalacağı ifade ediliyor.

Henüz Microsoft tarafından yeni sürüm ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Ekim ayındaki Redstone 5 güncellemesi ile birlikte yeni sürümün de satışa çıkabileceğini düşünüyor.