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Microsoft siber suçluların takibi adına önemli yatırım

Siber suçluların sanal alemde takip edilebilmesi daha da kolaylaşıyor. Bu konuda uzman olan Hyas girişimi Microsoft destekli yatırım grubundan önemli bir hibe aldı.
9 ay
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ismini bugüne kadar geliştirdiği Windows ve Office yazılımları ile tanıdık. Şirket olarak Windows, Office, Azure bulut sistemleri ve Surface taşınabilir bilgisayar sistemleri üzerinden büyük bir alana hâkim olan Microsoft farklı bir alanda da çok önemli görevler ifa ediyor.

Hyas nedir?

Bugüne kadar belki de milyonlarca kullanıcıya zarar vermiş devasa zombi bilgisayar ağları ve bu ağları işleten korsanlar, Microsoft’un güvenlik güçlerine katkısıyla çökertilebildi. Microsoft siber suçluların takibi anlamında önemli bir yatırım yaptı.

Ayrıca Bkz. "Facebook yüz binlerce uygulamanın kişisel verilere erişimini engelledi"

Microsoft’un yatırım kolu olan M12’nin başını çektiği grup, siber suçluların takip edilmesi konusunda teknolojiler geliştiren Hyas girişimine 6.2 milyon dolarlık yatırım yaptı. Hyas büyük verileri işleyerek iz bulmasıyla biliniyor.

2015 yılında Kanada’da kurulan Hyas, milyarlarca veriyi bir araya getirerek siber güvenlik analizi yapabiliyor. Comox adındaki ürünü bu teknoloji ile geliştirilmiş ve sınıfında oldukça başarılı bulunuyor. Rakiplerin aksine saldırıları tanımlamaktan ziyade kimlerin yaptığını da bulabiliyor. Girişim ürününü siber saldırganlara yönelik bir X-ray taraması olarak niteliyor.

Yatırım ile birlikte Comox teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması amaçlanıyor. Böylece siber suçlulara yönelik geniş kapsamlı bir veri tabanı da oluşturulabilecek.

 

https://venturebeat.com/2018/08/03/microsofts-m12-leads-6-2-million-investment-in-hyas-to-catch-cybercriminals Yorum Yaz
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