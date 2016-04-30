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Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor

Microsoft yayınladığı bir blog yazısıyla Cortana dijital asistan aracılığıyla yapılan üçüncü taraf aramaları engellediğini duyurdu. Artık eklenti ya da kayıt defteri düzenlemeleri işe yaramayacak.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10'da Google araması yapmanın en kolay yollarından birini kapatıyor. Şirket yayınladığı blog yazısıyla, entegre arama deneyimini koruma çabalarının bir parçası olarak Cortana dijital asistan aracılığıyla yapılan üçüncü taraf aramaları engellediğini açıkladı. Bu hamlenin tarayıcı uzantısı kullanarak ve hatta kayıt defteri düzenlemeleriyle, Cortana için varsayılan arama motorunun Bing yerine Google olarak ayarlanmasını sağlayan "geçici çözümlere" karşı bir hareket olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda"
Yazılım devi belirli Cortana sorgularının artık Edge veya Bing ile ilgili özellikleri tetikleyebileceği için Windows'un farklı bölümlerindeki arama sonuçları verileri konusunda özellikle endişe duyuyor. Microsoft kişiselleştirilmiş, uçtan uca arama deneyimini sadece Cortana, Microsoft Edge ve Bing entegrasyonu yoluyla sunabileceklerini söylerken, Google ve diğer arama motorlarının hala geleneksel tarayıcı araması üzerinden erişilebilir olacağını belirtiyor.
Yazılım devinin tepkisi sürpriz olsa da bugüne kadar hiç görülmemiş bir hareket değil. Siri ve Android'in sesli arama özelliği de kullanıcıları benzer şekilde varsayılan arama motorlarıyla sınırlandırırken, kullanıcı seçimi prensiplerine aykırı olmakla eleştiriliyor. Yine de bu engellemenin eklenti kullanarak Cortana üzerinden Google araması yapan kullanıcılar için kötü bir haber olduğu tartışılmaz. Ancak rakiplerine göre daha özelleştirilebilir yönleriyle ön plana çıkan bir işletim sistemi için alışılmadık bir hamle olarak da değerlendirilebilir.

http://www.theverge.com/2016/4/28/11532474/windows-10-block-google-search-cortana-bing-edge Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl en beğenilen
İlla iki tekelci şirket arasında bir tercih yapmak lazım geliyorsa
Ben microsoft tarafındayım. Zira google'ın kullanıcıya verdiği rahatsızlık ve zorbalık başka bir şirketle yarıştırılamayacak kadar haddini aştı.
İlla iki tekelci şirket arasında bir tercih yapmak lazım geliyorsaBen microsoft tarafındayım. Zira google'ın kullanıcıya verdiği rahatsızlık ve zorbalık ba...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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teramit 3 yıl
kortana Cort Ana oldu :)
önce beleş yüklet milete sonra kontrolü ele geçince kuralları değiştir, iyi tuzak microsoft
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bykrm 3 yıl
Bende son zamanlardaki google ın dayatmalarından sıkıldım. Özellikle ara ara konum istemesinden. Konuma sürekleri izin ver bidaha sorma seçeneği varken , izin verme bidaha sorma diye bir seçenek yok. ??
Bende son zamanlardaki google ın dayatmalarından sıkıldım. Özellikle ara ara konum istemesinden. Konuma sürekleri izin ver bidaha sorma seçeneği varken , izin v...
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KillForYou! 3 yıl
Lubuntu & Firefox
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tugares 3 yıl
Kazananın ne önemi var ki ikisi de ecnebi. bizim hayrımıza çalışacak değiller ya. Yerli yazılım olsaydı keşke, o zaman bunlarla muhatap olmak zorunda kalmazdık.
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Master_Evil 3 yıl
halâ tekelleşmenin peşinde ama tutmaz artık bu saatten sonra
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aycibin 3 yıl
herkeste windows10 var ve herkes cortana kullanıyor sanki.çok da tınnnn...
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Eeltorm 3 yıl
Bu haftadaki mobilitede Mesut Çevik' in söylediği gibi bencede bu microsoftta ''nerd'' tipli kafası geride kalmış insanlar var ki Windows 10 da bir çok kısıtlamalar (Güncelleme kontrol etme, Marketin yetersiz ve kısıtlayıcı olması v.b.) ve eksikliklerle boğuşuyoruz.
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DH Misafiri 3 yıl
ben microsoft un yanındayım bu konuda yeniliklere de açığım windows 10 u çok seviyorum hatta 8.1 e de ilk gecenlerdenim original lisans ile kullanınca da süper bir bilgisayar vermiş oldu bana eski kullandığım cracklerde hep bilgisayar bir yerde cortluyordu mavi ekran vb donmalar vardı. şu an windows 10 ile mutluyum .. ha gelelim yanında olma sebebime google android kullanan arkadaşlar hangi markalı telefonunuzda google programlar nam-ı değer gapps kaldırabiliyorsunuz . örnek vermek gerekirse bir samsung telefonda gapps içerisinde samsung apps gibi bir sürü yerleşik gereksiz program ile geliyor ve izlenmemiz de cabası . diğer telefonlar da aynı şekilde örneğin htc içerinde bulunan google uygulaması kalkmıyor guncellemeyi kaldırıp zorla durduruyorum google play store de güncelleme var uyarısı geliyor sonra tek tek proğramlarımı güncellemek yerine toplu güncelle diyorum oda arada kaynıyor bir bakmışım zorla durdurulan proğram açık.. eğer bir taraf seçeçeksem seve seve microsoft yanında yer alırım. çünkü google bizi ayakta uyutuyor .
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Kendıne aıt programların hepsını androıd ıcın cıkartan cıns mıcrosofttan ılgınc karar..
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nexx45 3 yıl
windovs 10 14332 rs 1 deyim cortana daha hala Türkçe değil olsa ne olur olmasa ne olur mikrasoft cortana türkç.eyi vermedi veya başaramadı daha hala beta sürümlerde hatalar var büyük hatalar söylüyoruz daha hala düzeltemediler cortana Türkçe olmadan hiç kimse bir lira para vermez vündovs 10 yazılımına işlemcilerden remlerden düşüremediler
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keskin53 3 yıl
windows sende o kadar delik var ki bulunur bi çaresi :)
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CoreXXX 3 yıl
bence bu bir küçük savaş. nasıl Google çoğu uygulamasını Windows mobile için çıkarmıyorsa microsoftta intikam almış. ikiside büyük şirket bence burada en çok kullanıcılar sorun yasaşayacak ve zarar görecek. ben cortana istiyorum ama googlede olsun:D
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Pi 3 yıl
Ya bosverin zaten cortanayi zirtanayi. Kendiniz yazin arayin işte. Kimsenin asistanina kalmadik cok sukur
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Tensi 1 yıl Pi
Engelliler icin, ozellikle gorme engelliler ve felcliler icin bu asistanlar cok gerekli. Onlar bizim gibi yazip arayamiyorlar maalesef. Boyle kisitlamalar en cok onlar icin zorluk cikariyor. Tabii paragoz firmalarin umurunda mi? Kesinlikle degil.
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google, microsoft ve
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