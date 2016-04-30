Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor

Google araması yapmanın en kolay yollarından birini kapatıyor. Şirket yayınladığı Cortana dijital asistan aracılığıyla yapılan üçüncü taraf aramaları engellediğini açıkladı. Bu hamlenin tarayıcı uzantısı kullanarak ve hatta kayıt defteri düzenlemeleriyle, Cortana için varsayılan arama motorunun Bing yerine Google olarak ayarlanmasını sağlayan "geçici çözümlere" karşı bir hareket olduğu ifade ediliyor. Microsoft, Windows 10'dayapmanın en kolay yollarından birini kapatıyor. Şirket yayınladığı blog yazısıyla , entegre arama deneyimini koruma çabalarının bir parçası olarakaracılığıyla yapılanaramaları engellediğini açıkladı. Bu hamlenin tarayıcı uzantısı kullanarak ve hatta kayıt defteri düzenlemeleriyle, Cortana için varsayılan arama motorununGoogle olarak ayarlanmasını sağlayan "geçici çözümlere" karşı bir hareket olduğu ifade ediliyor.

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Yazılım devi belirli Cortana sorgularının artık Edge veya Bing ile ilgili özellikleri tetikleyebileceği için Windows'un farklı bölümlerindeki arama sonuçları verileri konusunda özellikle endişe duyuyor. Microsoft kişiselleştirilmiş, uçtan uca arama deneyimini sadece Cortana, Microsoft Edge ve Bing entegrasyonu yoluyla sunabileceklerini söylerken, Google ve diğer arama motorlarının hala geleneksel tarayıcı araması üzerinden erişilebilir olacağını belirtiyor.

Yazılım devinin tepkisi sürpriz olsa da bugüne kadar hiç görülmemiş bir hareket değil. Siri ve Android'in sesli arama özelliği de kullanıcıları benzer şekilde varsayılan arama motorlarıyla sınırlandırırken, kullanıcı seçimi prensiplerine aykırı olmakla eleştiriliyor. Yine de bu engellemenin eklenti kullanarak Cortana üzerinden Google araması yapan kullanıcılar için kötü bir haber olduğu tartışılmaz. Ancak rakiplerine göre daha özelleştirilebilir yönleriyle ön plana çıkan bir işletim sistemi için alışılmadık bir hamle olarak da değerlendirilebilir.

http://www.theverge.com/2016/4/28/11532474/windows-10-block-google-search-cortana-bing-edge