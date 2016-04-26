Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda

Microsoft'un klavye uygulaması Word Flow, beklenildiği gibi iOS platformundaki yerini aldı. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak ilk olarak ABD'de kullanıma sunulmuş durumda. Kısa bir süre içerisinde diğer bölgelerdeki kullanılar için de erişilebilir olması bekleniyor. Microsoft Garage projesi olarak sunulan Word Flow, oldukça uzun bir süredir Windows Phone platformunda kullanılabiliyordu.

Uygulama hızlı yazmayı sağladığı gibi jestlerle ve kaydırarak yazma desteği sunuyor. Aynı zamanda birçok klavye uygulaması gibi kullanıcının ne yazacağını tahmin etme yeteneğine sahip ve hataları otomatik olarak düzeltebiliyor. Microsoft'un klavye uygulaması ayrıca sezgisel olarak bir sonraki sözcüğü de önerebiliyor. Yazılım devi eğer uygulamaya rehber erişim izni verilierse kişilerin adlarını da tahmin edebileceğini söylüyor.

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Tek elle yazmak için Arc (Yay) modu

Word Flow ayrıca tüm bu özelliklerinin yanında kullanıcılara birçok özelleştirme seçeneği sunuyor. Örneğin kullanıcılar uygulamanın içerdiği görüntülerden birini kullanarak arka planı değiştirebiliyorlar. Kendi favori fotoğraflarını kullanma şansları da var. Ayrıca tüm görüntüler uygulamayla birlikte ücretsiz olarak geliyor ve Microsoft düzenli olarak yenilerini ekleyeceğini söylüyor.

Arc (Yay) moduyla geliyor. Yazılım devinin ek dil desteği sunup sunmayacağını henüz bilinmezken, bunun uygulamanın başarısına bağlı olduğu ifade ediliyor. iOS 9.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlarla uyumlu olan Word Flow şu anda App Store Word Flow, kullanıcıların sadece tek ellerini kullanarak büyük ekranlı telefonlarda tuşlara ulaşılmasını sağlayacak özel birgeliyor. Yazılım devinin ek dil desteği sunup sunmayacağını henüz bilinmezken, bunun uygulamanın başarısına bağlı olduğu ifade ediliyor. iOS 9.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlarla uyumlu olan Word Flow şu anda App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak henüz Türkiye mağazası üzerinden erişmek mümkün değil.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-launches-word-flow-keyboard-app-on-ios-503399.shtml