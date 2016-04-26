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Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda

Microsoft'un Word Flow klavye uygulamasını iOS platformuna taşıması bekleniyordu. Yazılım devi en sonunda Garage ekibinin bir projesi olan fonksiyonel klavyesini Apple kullanıcılarına sundu.
3 yıl
5,9b
1
15
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un klavye uygulaması Word Flow, beklenildiği gibi iOS platformundaki yerini aldı. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak ilk olarak ABD'de kullanıma sunulmuş durumda. Kısa bir süre içerisinde diğer bölgelerdeki kullanılar için de erişilebilir olması bekleniyor. Microsoft Garage projesi olarak sunulan Word Flow, oldukça uzun bir süredir Windows Phone platformunda kullanılabiliyordu.
Uygulama hızlı yazmayı sağladığı gibi jestlerle ve kaydırarak yazma desteği sunuyor. Aynı zamanda birçok klavye uygulaması gibi kullanıcının ne yazacağını tahmin etme yeteneğine sahip ve hataları otomatik olarak düzeltebiliyor. Microsoft'un klavye uygulaması ayrıca sezgisel olarak bir sonraki sözcüğü de önerebiliyor. Yazılım devi eğer uygulamaya rehber erişim izni verilierse kişilerin adlarını da tahmin edebileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler"
Tek elle yazmak için Arc (Yay) modu
Word Flow ayrıca tüm bu özelliklerinin yanında kullanıcılara birçok özelleştirme seçeneği sunuyor. Örneğin kullanıcılar uygulamanın içerdiği görüntülerden birini kullanarak arka planı değiştirebiliyorlar. Kendi favori fotoğraflarını kullanma şansları da var. Ayrıca tüm görüntüler uygulamayla birlikte ücretsiz olarak geliyor ve Microsoft düzenli olarak yenilerini ekleyeceğini söylüyor.
Word Flow, kullanıcıların sadece tek ellerini kullanarak büyük ekranlı telefonlarda tuşlara ulaşılmasını sağlayacak özel bir Arc (Yay) moduyla geliyor. Yazılım devinin ek dil desteği sunup sunmayacağını henüz bilinmezken, bunun uygulamanın başarısına bağlı olduğu ifade ediliyor. iOS 9.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlarla uyumlu olan Word Flow şu anda App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak henüz Türkiye mağazası üzerinden erişmek mümkün değil.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-launches-word-flow-keyboard-app-on-ios-503399.shtml Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Bu haberin sızdırıldığı gün demiştim, iOS'a çıkarsa bu klavye telefonu değiştiririm diye, muhtemelen yolun sonuna geldik


Tamam anlarım bütün WP uygulamalarını rakip platformlara çıkarırsın ama WP'de, hatta hiçbir platformda olmayan bir özelliği ilk kendi sisteminde çıkaracağına gidip en büyük rakibinin eline veriyorsun. Continuum'u iPhone için duyurmak gibi bir şey.
Bu haberin sızdırıldığı gün demiştim, iOS'a çıkarsa bu klavye telefonu değiştiririm diye, muhtemelen yolun sonuna geldikTamam anlarım b...
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津波 3 yıl
Gelir gelmez indiririm heralde unutmazsam. Hala Lumia'mdaki klavyeyi arıyorum. Arada bi sövesim geliyor Apple'a bunun için.

"adam" kelimesini "Ada'm" diye düzeltmek neyin kafasıdır anlamıyorum ki.
Gelir gelmez indiririm heralde unutmazsam. Hala Lumia'mdaki klavyeyi arıyorum. Arada bi sövesim geliyor Apple'a bunun için."adam" kelimesini "Ada'm...
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Harika bir proje
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tanercskn 3 yıl
Şu haberden anladığımız Microsoft bile WP sisteminin önünü açık görmüyor ve gerekli ilgiyi göstermiyor. Kendi sistemine vermediğin/Veremediğin özelliği rakipe veriyorsan insan başka ne düşünebilir ki ?

Bu arada Yay konsepti süper bir fikir şimdiye dek bunu diğer klavye firmalarının bunu akıl edememesi de bir o kadar ilginç.
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kadirirdem 3 yıl
adamlarda anladı artık wp nin bir halt olmayacağını şimdide rakiplerden geçinelim diyorlar :))
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UNF0RGIVEN 3 yıl
Android içinde bekleriz kapımız açık buyursun
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ookangenc 3 yıl
Bu olay cok basarili insallah Türkiye'ye gelince Türkçe destegi olur
[separator]
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abrenax 3 yıl
Microsoft iyiden iyiye kendi mobil yazılımından ümidi kesti. Böyle şeyleri de kullanıcı kaybetmek için özellikle bilerek mi yapıyor merak ediyorum.
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津波 3 yıl
Gelir gelmez indiririm heralde unutmazsam. Hala Lumia'mdaki klavyeyi arıyorum. Arada bi sövesim geliyor Apple'a bunun için.

"adam" kelimesini "Ada'm" diye düzeltmek neyin kafasıdır anlamıyorum ki.
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semih4444 3 yıl
Çok hoş görünüyor bi an önce androide gelsede kullanabilsek..
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olağan_şüpheli 3 yıl
yay modu güzel bir fikirmiş.
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JoeyBane 3 yıl
Tek elle kullanım için çok kullanışlı görünüyor. MS'a özgü şeyler teker teker azalıyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Bu haberin sızdırıldığı gün demiştim, iOS'a çıkarsa bu klavye telefonu değiştiririm diye, muhtemelen yolun sonuna geldik


Tamam anlarım bütün WP uygulamalarını rakip platformlara çıkarırsın ama WP'de, hatta hiçbir platformda olmayan bir özelliği ilk kendi sisteminde çıkaracağına gidip en büyük rakibinin eline veriyorsun. Continuum'u iPhone için duyurmak gibi bir şey.
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