Microsoft 15.000 $'a varan ödülleri ile AI hata bulma programını başlattı!

Microsoft Perşembe günü yaptığı duyuruda, yapay zeka destekli Bing hizmetleri ve uygulamalarındaki güvenlik açıklarını bulup bildiren kullanıcıları ödüllendirecek yeni bir ödül programını duyurdu. Bu program, en kritik güvenlik açıklarını bulmaları için kullanıcılara 2.000 ile 15.000 dolar arasında değişen ödüller sunacak. Bu program ile Bing kullanıcılarının daha güvenli ortamda çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Yapay zeka çalışmalarına büyük yatırım yapan Microsoft bu çalışma ile beraber güvenliği artırmayı hedefliyor. Son dönemde gelişen yapay zeka çalışmalarının yarattığı güvenlik açıklarını, bu gibi programlarla tespit etmeyi ve düzeltmeyi hedefliyor. Bu program tüm güvenlik araştırmacılarına açılmış olup, Microsoft Security Research Center üzerinden hata bildirimi yapılabiliyor.

Bu programla beraber ;

AI destekli bir Bing altyapısı

AI destekli Bing'in Microsoft Edge entegrasyonu

AI destekle Microsoft Başlangıç uygulamaları

AI destekli Skype mobil versiyonu

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Microsoft, ürün ve hizmetlerinde güvenlik açıkları bulan güvenlik araştırmacılarına geçen yıl 13 milyon doların üzerinde ödül ödedi. Ödenen en yüksek ödül 200.000 dolardı.

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Microsoft 15.000 $'a Varan Ödülleri AI Hata Programını Başlattı