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    Microsoft 15.000 $'a varan ödülleri ile AI hata bulma programını başlattı!

    Microsoft, Bing uygulama ve hizmetlerindeki açıkları ve hataları bulup bildirecekleri AI hata bulma programını 15.000 $'a varan ödüller ile başlattığını duyurdu.

    Microsoft Perşembe günü yaptığı duyuruda, yapay zeka destekli Bing hizmetleri ve uygulamalarındaki güvenlik açıklarını bulup bildiren kullanıcıları ödüllendirecek yeni bir ödül programını duyurdu. Bu program, en kritik güvenlik açıklarını bulmaları için kullanıcılara 2.000 ile 15.000 dolar arasında değişen ödüller sunacak. Bu program ile Bing kullanıcılarının daha güvenli ortamda çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

    Microsoft 15.000 $'a Varan Ödülleri AI Hata Programını Başlattı Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka çalışmalarına büyük yatırım yapan Microsoft bu çalışma ile beraber güvenliği artırmayı hedefliyor. Son dönemde gelişen yapay zeka çalışmalarının yarattığı güvenlik açıklarını, bu gibi programlarla tespit etmeyi ve düzeltmeyi hedefliyor. Bu program tüm güvenlik araştırmacılarına açılmış olup, Microsoft Security Research Center üzerinden hata bildirimi yapılabiliyor.

    Bu programla beraber ;

    • AI destekli bir Bing altyapısı 
    • AI destekli Bing'in Microsoft Edge entegrasyonu
    • AI destekle Microsoft Başlangıç uygulamaları 
    • AI destekli Skype mobil versiyonu 

    Microsoft 15.000 $'a Varan Ödülleri AI Hata Programını Başlattı Tam Boyutta Gör

    Microsoft, ürün ve hizmetlerinde güvenlik açıkları bulan güvenlik araştırmacılarına geçen yıl 13 milyon doların üzerinde ödül ödedi. Ödenen en yüksek ödül 200.000 dolardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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