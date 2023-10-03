Microsoft vs Google: Devlerin savaşı başladı! İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO'su Satya Nadella, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Google'ın çevrimiçi aramalardaki hakimiyetinin devam etmesine izin verilmesi halinde internet için bir “kâbus” senaryosunun ortaya çıkacağı uyarısında bulundu. Bu uyarının altının boş olmadığını bilmek oldukça önemliyken Google’ın da ABD’de büyük bir federal antitröst davasının merkezinde olduğunu bilmek de önemli. Microsoft CEO’sunun bu davanın bir parçası olarak verdiği ifadeler bazılarınız için malumun ilanı olabilir ancak bu, belki de devlerin savaşının başlangıcına işaret ediyordur.

“Googleverse”

Nadella mahkemeye, Google'ın çevrimiçi aramadaki baskın pazar payının, yayıncıların ve reklamverenlerin içeriklerini Google'ın gereksinimlerine göre şekillendirdiği ve Microsoft'un Bing'i gibi rakiplerin bir yer edinmesini zorlaştırdığı anlamına geldiğini söyledi. Nadella, mahkeme kürsüsünden şu çarpıcı sözleri aktardı: “Herkes açık web'den bahsediyor ama aslında ortada sadece Google Web var.”

Tam Boyutta Gör Öte yandan ABD, Google'ın çeşitli cihazlarda varsayılan seçenek olmak üzere tarayıcı ve telefon üreticileriyle yaptığı özel anlaşmalar yoluyla genel arama motorları için dağıtım kanallarını kilitlediğini savunuyor. Bu anlaşmalardan belki de en ünlüsü, Google ile Apple arasında yapılan ve Google aramayı Apple ürünlerinde varsayılan hale getiren milyarlarca dolarlık anlaşmadır. ABD, Google’ın bu sayede daha fazla hakimiyet kurduğunu, daha fazla kullanıcıya ulaştığını, buna bağlı olarak daha fazla reklamvereni kendisine çektiğini ve sonuçta daha fazla para kazandığını iddia ediyor.

Bu arada hükümet, rakiplerin tüketicilere ulaşmasının daha da zorlaştığını ve sonuç olarak aramada daha büyük faydalar veya yenilikler fırsatını kaçırdıklarını savunuyor. Nadella, verdiği ifadede Bing gibi genel arama alanında faaliyet gösteren bir rakibin Google'dan daha fazla pazar payı elde etmek için karşılaştığı engelleri anlatarak bu argümanı doğruladı.

Microsoft, Apple ve Bing

Tam Boyutta Gör Nadella, aynı zamanda Microsoft'un Bing için Apple'a arama motorunu varsayılan hale getirecek kadar ödeme yapmak üzere milyarlarca dolarlık kısa vadeli zararı üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu ödeme yıllık yaklaşık 15 milyar dolar. Geçtiğimiz gün paylaştığımız Apple'ın arama motoru haberimizde de firmanın bu alanda adımlar attığından bahsetmiştik. Nadella’nın itirafları burada da bitmiyor. CEO, görev yaptığı her yıl Apple'ın Microsoft'tan gelecek bir varsayılan teklifi kabul etmeye açık olup olmayacağına odaklandığını ve bu konuda bir dizi diyaloğun gerçekleştiğini söyledi.

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Nadella, Apple'ın Microsoft ile bir anlaşma yapması halinde, Bing'in teknolojisini kullanmayı tercih edebileceğini ve bunu kendi Apple arama motoru olarak markalaştırabileceğini söyledi. Bu söylem oldukça önemli ve kritik. Zira bir süre önce Microsoft’un 2020 yılında Bing’i Apple’a satmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Microsoft’un bu Arama tutkusu neden?

İfadesi boyunca Nadella, Microsoft'un zorluklara rağmen neden arama alanında kalmayı seçtiğini, şirketin nasıl ısrarcı olduğunu ve pazarı sarsmak için doğru fırsatı beklemeye devam ettiğini anlattı. Nadella, Microsoft’un aramayı bir “kamu hizmeti” gibi işleterek “daha rekabetçi hale getirmek” istediğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların varsayılan ayarlarını değiştirme konusunda tam bir seçime sahip oldukları fikrinin “tamamen sahte” olduğunu söyleyen Nadella, mobil platformlarda varsayılan ayarları değiştirmenin zor olduğunu çünkü “hepsinin kilitli olduğunu” sözlerine ekledi. Bu arada varsayılanı değiştirme konusunda Microsoft’un da geçmişinin iyi olmadığını bilmek gerek.

Bununla birlikte varsayılan ayar haline gelmek sadece yeni kullanıcı akını elde etmekle ilgili değil. Aynı zamanda kullanıcılardan neyi aradıklarına ve neye tıkladıklarına dair daha fazla sinyal almayı da içeriyor. Bu tür bilgiler, sonuçları daha kullanışlı ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hale getirmek için arama motorunu geliştirmeye yardımcı olabilir.

Nadella, Microsoft'un genel arama pazarında “çok çok düşük paylı bir oyuncu” olarak kalmasına rağmen, şirketin hala “en büyük yazılım kategorisi” olarak gördüğü bu alanda yenilik yapma fırsatı olduğuna inandığını söyledi. 2014'te CEO olduğunda yatırım yapmaya devam etmek için Bing'i kârlı hale getirmeye odaklandığını ve şu anda da öyle olduğunu söyledi.

Nadella, yüzyılın başında Microsoft'un hükümetle girdiği antitröst mücadelesinden kaynaklanan tavizlerin Google için yarattığı gibi Bing için de bir fırsat penceresi yaratabilecek bir “paradigma değişimi” beklediğini söyledi. Google’un geçmişine ve geleceğine değindiğimiz “25’inci yılında Google hakkında bir makale” yazımızda tarihin tekerrüründen bahsetmiştik. Görünüşe göre Nadella da böyle bir değişim için fırsat kolluyor.

100 milyar dolar yatırım

Tam Boyutta Gör Bu arada Nadella, Microsoft'un son 20 yılda Bing'e yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptığını söylüyor. Bu üç haneli devasa yatırıma rağmen Bing’in pazar payının halen tek hanelerde kalması ise rakibinin gücünü gösteriyor. Nadella, “Herhangi bir atılım yapmak zor, ancak kimse bizi ısrarcı olmamakla suçlayamaz” dedi.

Nadella, yeni bir rakibi sıfırdan inşa etmenin çok zor olduğunu çünkü hem sabit maliyetler hem de pazar payı kazandıkça artan maliyetler içerdiğini söyledi. Nadella, Silikon Vadisi'nde arama alanının en büyük “uçuşa yasak bölgelerden” biri olarak görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Bing’in tek başarılı olduğu alan açıkça söylemek gerekirse masaüstü aramadır. Windows ve Edge sayesinde varsayılan olarak gelen Edge, kullanıcıların bir kısmını elinde tutmayı başarıyor. Yine de Nadella, “Google” kelimesinin Bing'de hala en sık sorgulanan kelime olduğunu kabul etti. Muhtemelen ikinci kelime de “Chrome” olabilir.

“Kâbus”

Tam Boyutta Gör Nadella, Microsoft'un reklamverenlerin kampanyalarını Google ve Bing'in arama reklamı araçları arasında sorunsuz bir şekilde taşıyabilmelerini sağlamaya çalıştığını, ancak Google'ın buna yanaşmadığını söyledi.

Nadella, yapay zeka aramada giderek daha yaygın hale geldikçe, Google'ın rakiplerine daha fazla yol kapatmak için konumundan yararlanacağından endişe ettiğini söyledi. Microsoft, OpenAI ile yaptığı ortaklık sayesinde ChatGPT'yi Bing arama sonuçlarına entegre etmeye başladı. Açıkça söylemek gerekirse yapay zekalı Bing, halihazırda bu alanda Google’ın önünde. Ancak Google’ın SGE ile bu açığı kapatmaya çalışıyor. Şimdilik bu yeni Google, sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Microsoft her ne kadar Google’dan çok daha erken davranmış olsa da Nadella, teknolojiyi eğitmek için kullanılabilecek önemli veri kümelerinden mahrum kalmaktan endişe duyduğunu söylüyor. Nadella, “Hevesime rağmen yapay zeka ile ilgili yeni bir bakış açısı olmasından çok endişeleniyorum. İçinde sıkışıp kaldığım bu kısır döngünün daha da kısırlaşabileceğinden çok endişeleniyorum.”

Çünkü Google, arama motorundaki ve video platformu YouTube'daki içeriğin yalnızca kendi yapay zeka büyük dil modellerini (LLM'ler) eğitmek için kullanılmasını sağlamaya çalışabilir. Nadella, Google'ın temel ekonomik avantajıyla rekabet etmenin "yapay zeka çağında daha da zorlaşacağını" ve yapay zekanın “aramada ilerleme kaydetmeyi daha da kötü bir kabus haline getirip getirmeyeceğini merak ettiğini” söyledi.

Microsoft'un 1990'larda ABD hükümetiyle girdiği antitröst savaşları olmasaydı Google'ın hakim konumda olamayacağını kabul eden Nadella, "Diyelim ki Bing pazardan çıktı," dedi. "Sizce Google, Apple'a ödeme yapmaya devam eder mi?" ifadelerini kullandı.

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Microsoft vs Google: Devlerin savaşı başladı