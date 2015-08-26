Windows 10 bir ayda 75 milyon cihaza ulaşmayı başardı

Uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay son haliyle kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 10, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 29 Temmuz'da yayınlanmasının ardından ilk 24 saat içerisinde 14 milyon cihaza kurulan yeni işletim sistemi, aradan geçen bir aylık süre boyunca da hızla yayılmaya devam etti.



Microsoft bünyesinde Windows'un geliştirilmesinden sorumlu olan Windows and Devices Group'un başkan yardımcısı olan Yusuf Mehdi'nin açıklamasına göre, Windows 10 yayınlanmasından sadece dört hafta sonra 75 milyon cihaza ulaşmış durumda.







Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla yeni işletim sistemi hakkındaki ilginç istatistikleri takipçileriyle paylaşan Mehdi, Windows 10 kullanan cihazlarda Windows Store'dan uygulama indirme oranının Windows 8'den altı kat daha fazla olduğunu açıkladı. Yeni işletim sisteminin dünya genelinde 192 ülkede kullanıldığını belirten Mehdi, Windows 10'un bugüne kadar 90 binden fazla farklı PC ve tablet modeline yüklendiğini ifade etti.



Windows 10'un bu kadar hızlı yayılmasında yeni işletim sisteminin Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuş olmasının payı büyük. Windows 10 Mobile'ın tam sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni işletim sistemini kullanan cihazların sayısının hızla artacağı tahmin ediliyor. Windows 10'dan son derece umutlu olan Microsoft'un amacı ise 2018 yılı sonuna kadar yeni işletim sistemini 1 milyar cihaza ulaştırmak.



http://www.engadget.com/2015/08/26/windows-10-75-million-installs/