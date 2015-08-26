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Windows 10 bir ayda 75 milyon cihaza ulaşmayı başardı

3 yıl
2,4b
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22
İşletim Sistemleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Windows 10 bir ayda 75 milyon cihaza ulaşmayı başardı
 Uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay son haliyle kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 10, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 29 Temmuz'da yayınlanmasının ardından ilk 24 saat içerisinde 14 milyon cihaza kurulan yeni işletim sistemi, aradan geçen bir aylık süre boyunca da hızla yayılmaya devam etti.
Microsoft bünyesinde Windows'un geliştirilmesinden sorumlu olan Windows and Devices Group'un başkan yardımcısı olan Yusuf Mehdi'nin açıklamasına göre, Windows 10 yayınlanmasından sadece dört hafta sonra 75 milyon cihaza ulaşmış durumda.

 Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla yeni işletim sistemi hakkındaki ilginç istatistikleri takipçileriyle paylaşan Mehdi, Windows 10 kullanan cihazlarda Windows Store'dan uygulama indirme oranının Windows 8'den altı kat daha fazla olduğunu açıkladı. Yeni işletim sisteminin dünya genelinde 192 ülkede kullanıldığını belirten Mehdi, Windows 10'un bugüne kadar 90 binden fazla farklı PC ve tablet modeline yüklendiğini ifade etti.
 Windows 10'un bu kadar hızlı yayılmasında yeni işletim sisteminin Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuş olmasının payı büyük. Windows 10 Mobile'ın tam sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni işletim sistemini kullanan cihazların sayısının hızla artacağı tahmin ediliyor. Windows 10'dan son derece umutlu olan Microsoft'un amacı ise 2018 yılı sonuna kadar yeni işletim sistemini 1 milyar cihaza ulaştırmak.

http://www.engadget.com/2015/08/26/windows-10-75-million-installs/ Yorum Yaz
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E_Aydin35 3 yıl en beğenilen
Windows 10'un inanılmaz bir gelişim gösterdiği aşikar.. Böyle olacağı, ücretsiz yükseltme sinyallerini verdiği ilk günden belliydi..
Ben hatırladığım kadarıyla Windows 8 ilk çıktığı sıralarda ilk 2-3 gün 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ancak Windows 10, 15 milyona yakın bir sayıyı ilk günde yaptı. Bu hem Microsoft'un kullanıcıya yaklasım politikası hemde Windows 10'da geçmişte yaptığı bazı hataları düzeltmesinin büyük etkisi var. Bir kullanıcı olarak ben, gayet memnunum şuan Windows 10'dan :)
Windows 10'un inanılmaz bir gelişim gösterdiği aşikar.. Böyle olacağı, ücretsiz yükseltme sinyallerini verdiği ilk günden belliydi..Ben hatırladığım kadarı...
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XPerience 3 yıl
Kullandığım en iyi Windows kesinlikle 10'dur. Ekosistem oluşturmak istemeleri de normal. En iyi hizmet vermek istemeleri hem onlar için hem de kullanıcı için güzel sonuçlar doğurdu. Dahili recovery özelliğinin gelmiş olması en beğendiğim özelliklerinden biri.
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DH Misafiri 3 yıl
Beş para etmez Win 10
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alp0007 3 yıl
Çakması çıktı mı?
(Aldığım iki bilgisayarda da windows 7 iki yıl sonra ücret istedi)
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admix 3 yıl
edge yine kullanïşsiz hızında chromedan biraz yavaş gibi
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kingandkral 3 yıl
Dk başı bildirim atarsa ekrana herhalde uğraşır yok mu şunu kapatmanın yolu win 7 kullanıyorum çıldırtıyor
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kesbi 3 yıl
Bütün tabletler murdar oldu sayelerinde. HD graphics sürücülerinde sorun var ve tabletlerin içine ediyor windows 10.
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hikmetg 3 yıl
Kurdum memnun kalmadım. Renkler berbat. menü berbat. hız aşırı berbat. disk hiç susmuyor. tıkır tıkır sürekli bir şeyler yapıyor. cpu kullanımı yüksek.
Win7 ile ben çok mutluyum.
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Sabah Yıldızı 3 yıl
hiç bir şirket 400 tl ederi olan bi yazılımı ücretsiz sunmaz

elbette var bişiyler hep vardı ve olacak

hükmetme sevdası ve güç insana neler yaptırır tarih örnekleri ile dolu
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Under Control 3 yıl
asla windows 10 u kurmayacağım. windows 7 ile devam edeceğim. valla hacker dediğimiz kişilerden korkmam bu microdan korktuğum kadar. bukadar hızlı yayıldıysa vardır bişeyler. mesela orjinal olmayan oyunlar ile ilgili haberi duyduğumda bir kere daha vazgeçmiştim 10a geçmekten.
1 Yanıt Yanıtla
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Under Control 3 yıl
asla windows 10 u kurmayacağım. windows 7 ile devam edeceğim. valla hacker dediğimiz kişilerden korkmam bu microdan korktuğum kadar. bukadar hızlı yayıldıysa vardır bişeyler. mesela orjinal olmayan oyunlar ile ilgili haberi duyduğumda bir kere daha vazgeçmiştim 10a geçmekten.
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kadirirdem 3 yıl
normal zaten beleş 7,8,8,1 kullanıcıları için zaten w 10 baya iyi oldu 7 den sonra....
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E_Aydin35 3 yıl en beğenilen
Windows 10'un inanılmaz bir gelişim gösterdiği aşikar.. Böyle olacağı, ücretsiz yükseltme sinyallerini verdiği ilk günden belliydi..
Ben hatırladığım kadarıyla Windows 8 ilk çıktığı sıralarda ilk 2-3 gün 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ancak Windows 10, 15 milyona yakın bir sayıyı ilk günde yaptı. Bu hem Microsoft'un kullanıcıya yaklasım politikası hemde Windows 10'da geçmişte yaptığı bazı hataları düzeltmesinin büyük etkisi var. Bir kullanıcı olarak ben, gayet memnunum şuan Windows 10'dan :)
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