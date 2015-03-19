Windows 10 güncellemesi korsan sürümlere de gelecek

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi ile birlikte büyük bir promosyon atağına da kalkacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Windows 7, 8 ve 8.1 sürümleri ilk yıl ücretsiz olarak terfi edecekken firmanın belalısı korsan sürümlere de zeytin dalı uzatılıyor.

Microsoft işletim sistemleri bölümü başkanı Terry Meyerson, yasal olsun veya olmasın tüm uyumlu sistemlerin Windows 10 sürümüne terfi ettirileceğini açıkladı. Meyerson zaman geçtikçe korsan kullanıcıların da lisanslı bir Windows sürümü kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacağına inandığını belirtiyor. Yani ilk yıl korsan kullanıcılar da Windows 10'a terfi edebilecek.

Promosyon özellikle Çin'e yönelik olarak yapılıyor. Zira ülkedeki PC yazılımlarının neredeyse yüzde 90'ı korsan olarak kullanılıyor. Bu kullanıcıların bir anda yasal Windows tarafına geçmesi gelecek güncellemeler için de Microsoft'a güven aşılayacaktır.

Bir dönem pahalı lisans bedelleri uygulayan ancak artık ücretsiz dağıtımlara başlayan Microsoft muhtemelen rakibi Google gibi hizmet ve reklamlardan gelir elde etme yoluna gidecek. Windows 10 platformunun kullanıcı sayısı arttıkça potansiyel olarak hizmetlere üye olanlar veya reklamlara tıklayanlar da artacak. Böylece Microsoft da gelirlerini artırmış olacak.









http://www.polygon.com/2015/3/18/8252373/windows-10-free-upgrade-pirates