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Windows 10 güncellemesi korsan sürümlere de gelecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 güncellemesi korsan sürümlere de gelecek

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi ile birlikte büyük bir promosyon atağına da kalkacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Windows 7, 8 ve 8.1 sürümleri ilk yıl ücretsiz olarak terfi edecekken firmanın belalısı korsan sürümlere de zeytin dalı uzatılıyor.
Microsoft işletim sistemleri bölümü başkanı Terry Meyerson, yasal olsun veya olmasın tüm uyumlu sistemlerin Windows 10 sürümüne terfi ettirileceğini açıkladı. Meyerson zaman geçtikçe korsan kullanıcıların da lisanslı bir Windows sürümü kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacağına inandığını belirtiyor. Yani ilk yıl korsan kullanıcılar da Windows 10'a terfi edebilecek.
Promosyon özellikle Çin'e yönelik olarak yapılıyor. Zira ülkedeki PC yazılımlarının neredeyse yüzde 90'ı korsan olarak kullanılıyor. Bu kullanıcıların bir anda yasal Windows tarafına geçmesi gelecek güncellemeler için de Microsoft'a güven aşılayacaktır.
Bir dönem pahalı lisans bedelleri uygulayan ancak artık ücretsiz dağıtımlara başlayan Microsoft muhtemelen rakibi Google gibi hizmet ve reklamlardan gelir elde etme yoluna gidecek. Windows 10 platformunun kullanıcı sayısı arttıkça potansiyel olarak hizmetlere üye olanlar veya reklamlara tıklayanlar da artacak. Böylece Microsoft da gelirlerini artırmış olacak. 



http://www.polygon.com/2015/3/18/8252373/windows-10-free-upgrade-pirates Yorum Yaz
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darkaura 4 yıl en beğenilen
microsoftun butun gucu windows tekeline dayaniyor. tum yazilimlar, cihazlar ve aparatlar windows icin hazirlandigi surece guc ellerindedir. ve son 20yildir ilk defa windows pc ye rakip, alternatif cihazlar ve platformlar cikiyor. belliki hafiften bir tutusma olmus. yoksa microsoft bedavaya gunahini bile verecek bir firma degildir. bu bedava isletim sistmeinede son anda mantiksiz bir sart kosarlarsa hic sasirmam. zamanindada netbooklarda linux surumleri artinca netbooklara yari fiyatina windows vermislerdi ama son anda ama su kadar ram kisitlamasi sarti gelmisti. bu piyasa wintel tekelinin keyfi kisitlamalarindan az cekmedi.
microsoftun butun gucu windows tekeline dayaniyor. tum yazilimlar, cihazlar ve aparatlar windows icin hazirlandigi surece guc ellerindedir. ve son 20yildir ilk ...
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Umutcan 4 yıl
Microsoft yazılımlarını daha da yaygınlaştırmaya çalışıyor, office 365 de öğrencilere öğretim görevlilerine ücretsiz yapılmıştı. Apple ve Google'ı itip piyasada tek büyük olarak kalmak istiyor.
Aslında zaten öyle, ama kaybettiği %2-3 payı da geri almak istiyor.
Microsoft yazılımlarını daha da yaygınlaştırmaya çalışıyor, office 365 de öğrencilere öğretim görevlilerine ücretsiz yapılmıştı. Apple ve Google'ı itip piyasad...
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Infinitum 4 yıl
Fiyatı düzeltsen alacağız zaten.
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KimUgrasir 4 yıl
Zaten her yeni bilgisayar da bir lisans satıyor artık hizmetlerden para kazansınlar bir zahmet.
Microsoft istese de istemese de hemen herkes crackli kullanacak zaten bu şekilde yaklaşmaları iyi olmuş en azindan bir kesimin sempatisini kazanır
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Master_Evil 4 yıl
aslında fiyatı 5-10$ yapsalar bu işlere gerek kalmaz
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fortunasuper 4 yıl
orjinaline 5 tam lira verilir,bir kuruş fazla etmez.
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OverClocK1ng 4 yıl
Korsan kullanıyorum ama lisanslı kullanmak da istiyorum. Microsoft, bir kerede toplu para alıp çok para isteyeceğine, mesela yıllık belirli bir rakamlarla para alsa, bence daha hayırlı olur. Mesela yılda 35 Dolar dese, ben alırım. Her yıl da daha yeni işletim sistemi kullanıyor olurum. Hatta sürekli olarak her yıl da bu parayı veririm.
Hatta onu bırak, başka insanların da lisanslı kullanmasını da sağlamaya çalışırım..
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kav1nsky 4 yıl
Şöyle bir şeyi unutmamak lazım. Sadece ilk yıl ücretsiz olacak. Bu 1 yıl içinde kullanıcıyı yeterince memnun edeceklerine emin gibiler. Memnun kalan kullanıcı da zaten gerekli ücreti verir. Windows 10 eski sürümlerden çok daha büyük bir paya sahip olacak. Eğer bu strateji tutarsa gelirlerde ciddi bir artış olur.
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catlion 4 yıl
10041 kullanıcısı olarak şuan hızlı güncelleme seçeneğini seçen kullanıcılar için yayınlandı ve günlük kullanımı rahatsız edebilecek sorunlar çıkabiliyor şuana kadar çökme yaşamadım fakat bir kaç hafta içinde düzeltmeler yayınlanır bekleyin biraz daha
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bkaakco 4 yıl
Beklediğim bir şeydi.
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Das Boot 4 yıl
Normal olanı yapıyor Microsoft. Bu saatten sonra kimseye 100-200 dolara işletim sistemi satamazsın.
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asdemre 4 yıl
Arkadaslar bu teknik onizlemeyi kurmayi dusunuyorum, sorun skinti var mi kurulur mu?
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emir kustirika 4 yıl
Hele hele hele microsoft coştu valla işallah bütün sürümler için ücretsiz olur
standat ücretsiz
pro , ultimate falan ücretli olmasa bari
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cceviz 4 yıl
geri dönüşü olmayan bir yola girmeden önce ellerinden geleni yapmalılar.
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byJuck 4 yıl
win 10 un sitesinde windows.microsoft.com/... baktığımda key i de veriyor 10 u ne kadarlık bir süre diliminde kullanabiliyoruz ?
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Gorke07 4 yıl
Kurumsallardan çıkartırlar bunların ücretini.
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Masquerade89 4 yıl
microsoft tutuşmuş anlaşılan
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