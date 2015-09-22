Windows 10 ile birlikte gelecek Lumia 550 sızdırıldı

Windows Phone platformunda genellikle düşük fiyatlı modellerin tercih edildiğini biliyoruz. Özellikle Windows Phone 8 ile birlikte Lumia 520 ve devamında gelen 500 serisi modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Büyük ihtimalle Windows 10 mobile'ın yayınlanmasıyla da benzer bir senaryoyu yeni modellerde de göreceğiz.

Yeni sızıntıda Windows 10 ile birlikte gelecek giriş seviyesi model Lumia 550 ortaya çıktı. Görsele bakılırsa akıllı telefon alıştığımız Lumia tasarımı dışında bir sürpriz barındırmıyor. Teknik detay iddiaları ise; 4.7 inç 720×1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Snapdragon 210 çipset, LTE desteği, 8 GB arttırılabilir depolama alanı, 5 MP arka ve 2 MP ön kamera gibi özelliklere işaret ediyor.

Akıllı telefonun çıkış fiyatının 120 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok büyük ihtimalle ancak Windows 10 Mobile'ın yayınlanmasıyla birlikte Lumia 550 de resmiyete kavuşacak.

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