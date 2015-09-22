Windows 10 ile birlikte gelecek Lumia 550 sızdırıldı

Windows Phone platformunda genellikle düşük fiyatlı modellerin tercih edildiğini biliyoruz. Özellikle Windows Phone 8 ile birlikte Lumia 520 ve devamında gelen 500 serisi modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Büyük ihtimalle Windows 10 mobile'ın yayınlanmasıyla da benzer bir senaryoyu yeni modellerde de göreceğiz.
Yeni sızıntıda Windows 10 ile birlikte gelecek giriş seviyesi model Lumia 550 ortaya çıktı. Görsele bakılırsa akıllı telefon alıştığımız Lumia tasarımı dışında bir sürpriz barındırmıyor. Teknik detay iddiaları ise; 4.7 inç 720×1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Snapdragon 210 çipset, LTE desteği, 8 GB arttırılabilir depolama alanı, 5 MP arka ve 2 MP ön kamera gibi özelliklere işaret ediyor.
Akıllı telefonun çıkış fiyatının 120 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok büyük ihtimalle ancak Windows 10 Mobile'ın yayınlanmasıyla birlikte Lumia 550 de resmiyete kavuşacak.
http://wmpoweruser.com/heres-microsofts-lumia-550-range-pictures/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WmPowerUser+%28WMPowerUser%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sosyal medya ve internet iskence idi wp8 ve 8.1 ile. buyuk ihtimal w10 ile de pek birsey degismeyecek.
S210 s200 göre %30 daha hızlı bir işlemci gpu olarakta iş görecektir. Ayrıca lte desteğide var. Ama 720p ekran bu işlemciiyi aşacaktır.
Çözünrlük 960x540p olarak gelmeli.
Isletim sisteminin de oyun konsolunun da telefonun da en iyisini yaparsa Microsoft yapar,hadi simdi dagilabilirsiniz
Wm 10 ile sorunların çoğu çözülüyor...
Müzik uygulaması değişti zaten Groove müzik oldu.
Wp 8.1 ve çalma listesi oluşturuluyor.
Tabi uygulama kötü ona diyecek bişeyim yok.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3023 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve