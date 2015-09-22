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Windows 10 ile birlikte gelecek Lumia 550 sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 ile birlikte gelecek Lumia 550 sızdırıldı
 
Windows Phone platformunda genellikle düşük fiyatlı modellerin tercih edildiğini biliyoruz. Özellikle Windows Phone 8 ile birlikte Lumia 520 ve devamında gelen 500 serisi modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Büyük ihtimalle Windows 10 mobile'ın yayınlanmasıyla da benzer bir senaryoyu yeni modellerde de göreceğiz.
Yeni sızıntıda Windows 10 ile birlikte gelecek giriş seviyesi model Lumia 550 ortaya çıktı. Görsele bakılırsa akıllı telefon alıştığımız Lumia tasarımı dışında bir sürpriz barındırmıyor. Teknik detay iddiaları ise; 4.7 inç 720×1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Snapdragon 210 çipset, LTE desteği, 8 GB arttırılabilir depolama alanı, 5 MP arka ve 2 MP ön kamera gibi özelliklere işaret ediyor.
Akıllı telefonun çıkış fiyatının 120 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok büyük ihtimalle ancak Windows 10 Mobile'ın yayınlanmasıyla birlikte Lumia 550 de resmiyete kavuşacak.

http://wmpoweruser.com/heres-microsofts-lumia-550-range-pictures/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WmPowerUser+%28WMPowerUser%29 Yorum Yaz
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TIMERIDER 4 yıl en beğenilen
Macera ve adrenalin düşkünleri alabilir.3 yılda bir güncelleme alır,satarken yüzde 90 lık bir zararınız olur,diğer platformlarda çıkan uygulamalar en geç 4 yıla gelir,bunaltıcı arayüzüne bakarak ben buna nasıl para verdim diyip dişlerinizi gıcırdatabilirsiniz.ama bir stabil bir stabil aklınız durur
Macera ve adrenalin düşkünleri alabilir.3 yılda bir güncelleme alır,satarken yüzde 90 lık bir zararınız olur,diğer platformlarda çıkan uygulamalar en geç 4 yıl...
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Cem 4 yıl
Accık tasarım yapın be hadi yazılımı donanımı geçtim azıcık estetik katın koduğumun telefonuna da adamlar yapmış be diyelim..
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King Stannis 4 yıl
120 dolara Çinde kat ve kat daha iyi özellikli telefonlar satılıyor bizim ülkede zaten vergiler nedeniyle 120 dolarlık fiyatın bir özelliği kalmıyor.
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köfteciŞakir 4 yıl
Wp hiç zaman kasmıyor çünkü yükleyecek birşey olmuyor:)
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karaduman86 4 yıl
Ctrl alt delete var mı
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Jeopol 4 yıl
@SoulRaziel iste onu yapamiyor wp telefonlar


sosyal medya ve internet iskence idi wp8 ve 8.1 ile. buyuk ihtimal w10 ile de pek birsey degismeyecek.
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Zeze1 4 yıl
Ulan sanarsın herkes note 5 iphone 6,6s kullanıyor . Herkesin parası çuvallarla var . Telefonla fazla işi olmayan biri için yeter özelliklere sahip herkes sizin gibi telefonu bem pc hem televizyon hemde oyun konsolu gibi kullanmıyor. Düşük özellikli bir cihaz çıkınca hemen çöp çöp diye bagiranlara ithafen yazdım
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Whippoorwill 4 yıl
Tasarımdan ziyade o işlemci olmamış. Elbette akıcı çalışacaktır ancak insanlar artık S410,615 vb. işlemciler bekliyor.
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istanbulbirbaska 4 yıl Whippoorwill
Night Rain
Tasarımdan ziyade o işlemci olmamış. Elbette akıcı çalışacaktır ancak insanlar artık S410,615 vb. işlemciler bekliyor.


S210 s200 göre %30 daha hızlı bir işlemci gpu olarakta iş görecektir. Ayrıca lte desteğide var. Ama 720p ekran bu işlemciiyi aşacaktır.
Çözünrlük 960x540p olarak gelmeli.
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esmerbuyucu 4 yıl
+9 anneanne dede itemi
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kadirirdem 4 yıl
biraz tasarım yapın ya şu tasarımı ne zamandan beri ısıt ısıt sat oh ne güzel....
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ICromwelleI 4 yıl
İşlemci resmen bana hiç bakma diyor. Hiç yoktan koysan ya s410.
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Yalandan Korkan Adam 4 yıl
Nokia 4 sene evvel bitdi microsoft ise hiçbir zaman marka olmadı.
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AMERICAN 4 yıl
Iyiye benziyor,wp yi begenmeyen gitsin kazikci apple alsin ya da gunde 500 telefon tanitian samsung veya yarin ne olacagi bell olmayan sony ya da batti batacak olan htc alsin.

Isletim sisteminin de oyun konsolunun da telefonun da en iyisini yaparsa Microsoft yapar,hadi simdi dagilabilirsiniz
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ComingWind 4 yıl
Bi ara kafayı kırmış, nerdeyse alacaktım bi wp cihaz. Forumları bayağı bi takip ettim. Şikayet gördükçe erteledim, erteledikçe soğudum. Sonunda mutluluğu Sony'de yakaladım. Şimdi Z3C ile arada bir wp forumlarında geziniyorum hala " gelirmi, geldi mi, gelecek mi, belki gelir.. " muhabbetlerinden geçilmiyor :). Ama şunu itiraf edeyim; bi teknoloji markette kulaklığı takıp müzik dinledim. Lumia'da aldığım o lezzetli sesi daha hiçbir Android yada IOS'un cihazından alamadım. Ama gel gelelim daha media playerda bi çalma listesi dahi yapamıyorsun. Batmaya mahkumsun microsoft. En azından akıllı telefon işinde...
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Nu.D.38 4 yıl
Bunu alan çıkmaz burda.çöp resmen.
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VADev 4 yıl ComingWind
ComingWind
Bi ara kafayı kırmış, nerdeyse alacaktım bi wp cihaz. Forumları bayağı bi takip ettim. Şikayet gördükçe erteledim, erteledikçe soğudum. Sonunda mutluluğu Sony'de yakaladım. Şimdi Z3C ile arada bir wp forumlarında geziniyorum hala " gelirmi, geldi mi, gelecek mi, belki gelir.. " muhabbetlerinden geçilmiyor :). Ama şunu itiraf edeyim; bi teknoloji markette kulaklığı takıp müzik dinledim. Lumia'da aldığım o lezzetli sesi daha hiçbir Android yada IOS'un cihazından alamadım. Ama gel gelelim daha media playerda bi çalma listesi dahi yapamıyorsun. Batmaya mahkumsun microsoft. En azından akıllı telefon işinde...

Wm 10 ile sorunların çoğu çözülüyor...
Müzik uygulaması değişti zaten Groove müzik oldu.
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açmayın-bağıran-karı 4 yıl ComingWind
ComingWind

Bi ara kafayı kırmış, nerdeyse alacaktım bi wp cihaz. Forumları bayağı bi takip ettim. Şikayet gördükçe erteledim, erteledikçe soğudum. Sonunda mutluluğu Sony'de yakaladım. Şimdi Z3C ile arada bir wp forumlarında geziniyorum hala " gelirmi, geldi mi, gelecek mi, belki gelir.. " muhabbetlerinden geçilmiyor :). Ama şunu itiraf edeyim; bi teknoloji markette kulaklığı takıp müzik dinledim. Lumia'da aldığım o lezzetli sesi daha hiçbir Android yada IOS'un cihazından alamadım. Ama gel gelelim daha media playerda bi çalma listesi dahi yapamıyorsun. Batmaya mahkumsun microsoft. En azından akıllı telefon işinde...

Wp 8.1 ve çalma listesi oluşturuluyor.
Tabi uygulama kötü ona diyecek bişeyim yok.
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