Windows 10 ilk güncellemesi netleşiyor

Haber Editörü
Windows 8 ile birlikte güncelleme konseptinde de bazı değişiklikler yaşanmıştı. Önemli iyileştirmeler içeren paket güncellemeden ziyade Windows 8.1 olarak hayata geçirildi ve yeni bir işletim sistemi olarak pazarlandı. Windows 10 işletim sisteminde de benzer bir yol izlenecek.
Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi için hazırlanan büyük güncelleme paketi Windows Redstone adını taşıyor. Windows 10 piyasaya çıktığında mevcut olmayan özellikler ve geri bildirimler yoluyla ortaya çıkan talepler Windows Redstone güncellemesine dahil edilecek.
Microsoft 2016 yılını Redstone ile geçirmeyi planlıyor. Haziran 2016 tarihinde Windows Redstone ilk kısmı indirmeye sunulacakken ikinci kısım da Ekim 2016 tarihinde dağıtıma başlayacak. Yani bir yıl boyunca Redstone güncellemesi konuşulmuş olacak. Ayrıca ilk kısımda ortaya çıkan eksiklikler de ikinci kısımda giderilmiş olacak. Ancak net olarak bu paket içerisinde neler sunulacağı bilinmiyor.
Microsoft'un Windows Insiders programını da devam ettireceği belirtiliyor. Programa dahil olanlar gelecek yıl Windows Redstone güncellemesini de daha erken test etme fırsatına sahip olacak.
Windows Redstone güncellemesinin ne tür bir isimlendirmeye tabi tutulacağı şimdilik belirsiz. Windows 11 olmayacağına kesin gözüyle bakılırken, Windows 10.1 şeklinde bir tanımlama yapılacağını düşünenler de mevcut.
http://microsoft-news.com/more-details-on-windows-redstone-surfaces/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek sıkıntı Cortana yok ve Windows Update'yi kapatamıyorsunuz, ne varsa indiriyor. (Tabi bununda çözüm yolu var farklı bir şekilde)
Kısaca bu Windows olmuş diyebilirim..
DirectX 12 aslında 11 üzerindeki büyük hantallıkların arındırıldığı bir Api oldu ve bunu bir takım test sonuçları ile gözlemleyebiliyoruz.
Fakat burada teknik olarak grafik tasarımında kullanılan methodların ve kodlamaların kullanıcı tarafında ölçülebilir yani son kullanıcıya ulaşan performans artışı ile malesef bu kadar sıçrama yapacak boyutta değil. Çünkü burada teorik olarak hesaplanan değerler CPU tarafından GPU'ya verilen "grafik işleme çağrılarını" temel almaktalar. Buna "draw calls" deniyor. Yani burada ölçülen şey grafik işleme çağrılarının GPU'nun doyabildiği noktaya kadar artırılmasıdır. Dolayısıyla bu performans artışının birebir directx 12 uygulamalarında karşımıza çıkması mümkün değil. Çünkü işin genel boyutunda grafik işleme gücünü belirleyen çok parametre bulunuyor. Directx 11 üzerindeki hantallıkları arındırarak bir takım gelişmeler oldu ve işin en büyük gelişen tarafını gösteriyor bu test sonuçları. Asıl gelişen taraf CPU üzerindeki kullanım ve bunu şu tabloda test için kullanılan ve Hyper Threading teknolojisinin farklı halleri ile beraber CPU'nun farklı frekanslarından anlayabilirsiniz. Çoklu işlem parametrelerindeki hantallıklar gerçekten kayda değer noktada ilerleme göstermişler.
Çoklu işlem parametrelerindeki hantallıklar gerçekten kayda değer noktada ilerleme göstermişler. Bir diğer ifade ile donanımların kullanım performanslarını geliştirmişler. Ancak tabiki herşey grafik tasarımcılarının ve grafik motorlarının süzgecinden geçerek bize ulaşacak ve Microsoft da buna bağlı kalarak iyimser bir dil ile %20 performans artışı gözlemleyeceğimizi söylüyor. Bu konu kimi uygulamalarda %1000 kimilerinde ise %3 olarak karşımıza çıkabilir. Fakat yaşanan gelişmenin gerçekten kayda değer nitelikte olduğu yadsınamaz.