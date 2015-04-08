Windows 10 ilk güncellemesi netleşiyor

Windows 8 ile birlikte güncelleme konseptinde de bazı değişiklikler yaşanmıştı. Önemli iyileştirmeler içeren paket güncellemeden ziyade Windows 8.1 olarak hayata geçirildi ve yeni bir işletim sistemi olarak pazarlandı. Windows 10 işletim sisteminde de benzer bir yol izlenecek.





Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi için hazırlanan büyük güncelleme paketi Windows Redstone adını taşıyor. Windows 10 piyasaya çıktığında mevcut olmayan özellikler ve geri bildirimler yoluyla ortaya çıkan talepler Windows Redstone güncellemesine dahil edilecek.





Microsoft 2016 yılını Redstone ile geçirmeyi planlıyor. Haziran 2016 tarihinde Windows Redstone ilk kısmı indirmeye sunulacakken ikinci kısım da Ekim 2016 tarihinde dağıtıma başlayacak. Yani bir yıl boyunca Redstone güncellemesi konuşulmuş olacak. Ayrıca ilk kısımda ortaya çıkan eksiklikler de ikinci kısımda giderilmiş olacak. Ancak net olarak bu paket içerisinde neler sunulacağı bilinmiyor.





Microsoft'un Windows Insiders programını da devam ettireceği belirtiliyor. Programa dahil olanlar gelecek yıl Windows Redstone güncellemesini de daha erken test etme fırsatına sahip olacak.





Windows Redstone güncellemesinin ne tür bir isimlendirmeye tabi tutulacağı şimdilik belirsiz. Windows 11 olmayacağına kesin gözüyle bakılırken, Windows 10.1 şeklinde bir tanımlama yapılacağını düşünenler de mevcut.

http://microsoft-news.com/more-details-on-windows-redstone-surfaces/