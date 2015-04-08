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Windows 10 ilk güncellemesi netleşiyor

4 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ilk güncellemesi netleşiyor

Windows 8 ile birlikte güncelleme konseptinde de bazı değişiklikler yaşanmıştı. Önemli iyileştirmeler içeren paket güncellemeden ziyade Windows 8.1 olarak hayata geçirildi ve yeni bir işletim sistemi olarak pazarlandı. Windows 10 işletim sisteminde de benzer bir yol izlenecek. 

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi için hazırlanan büyük güncelleme paketi Windows Redstone adını taşıyor. Windows 10 piyasaya çıktığında mevcut olmayan özellikler ve geri bildirimler yoluyla ortaya çıkan talepler Windows Redstone güncellemesine dahil edilecek. 

Microsoft 2016 yılını Redstone ile geçirmeyi planlıyor. Haziran 2016 tarihinde Windows Redstone ilk kısmı indirmeye sunulacakken ikinci kısım da Ekim 2016 tarihinde dağıtıma başlayacak. Yani bir yıl boyunca Redstone güncellemesi konuşulmuş olacak. Ayrıca ilk kısımda ortaya çıkan eksiklikler de ikinci kısımda giderilmiş olacak. Ancak net olarak bu paket içerisinde neler sunulacağı bilinmiyor. 

Microsoft'un Windows Insiders programını da devam ettireceği belirtiliyor. Programa dahil olanlar gelecek yıl Windows Redstone güncellemesini de daha erken test etme fırsatına sahip olacak. 

Windows Redstone güncellemesinin ne tür bir isimlendirmeye tabi tutulacağı şimdilik belirsiz. Windows 11 olmayacağına kesin gözüyle bakılırken, Windows 10.1 şeklinde bir tanımlama yapılacağını düşünenler de mevcut.  

http://microsoft-news.com/more-details-on-windows-redstone-surfaces/ Yorum Yaz
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felixamor 4 yıl
Bir haftadır TP 10041 versiyonunu kullanıyorum henüz bir sorun yaşamadım. Sistem gayet iyi çalışıyor, ne oyunlarda ne sürücülerde uyumsuzluk yaşadım. Herkese tavsiye ederim. Özellikle metro arayüzünün gidip klasik -ama geliştirilmiş- başlat menüsünün gelmesi çok iyi olmuş. Bunun dışında görsellik hariç Windows 8.1 ile aralarında uçurum farklar yok.
Tek sıkıntı Cortana yok ve Windows Update'yi kapatamıyorsunuz, ne varsa indiriyor. (Tabi bununda çözüm yolu var farklı bir şekilde)
Kısaca bu Windows olmuş diyebilirim..

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matomik 4 yıl
Şu an windows 10 geliştirici önizleme sürümünü kullanıyorum. Genel olarak günlük kullanıma uygun durumda ve windows 8.1 den daha hafif. Gelen her güncelleme ile aradaki farkı hissediyorsunuz. Kurduğum hiçbir diver programla alakalı problem yaşamadım. Başlat menüsü eskiye nazaran daha işlevsel olmuş. Yalnız biraz görselleştirilmeye ihtiyacı var. Özellikle başlat menüsündeki program gezme ve genel olarak tüm simgeler elden geçirilmeli.
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DH Misafiri 4 yıl
uygulamaları açmaktan başka ne işe yarıyor işletim sistemleri. ios, android, windows hepsi aynı.
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vitriol23 4 yıl
Windows 10 Teknik Önizleme sürümünü hatrı sayılır bir süredir kullanıyordum ve gerçekten büyük farklılıklar vardı bence. Windows 2 sürüm sonra çok daha iyi olacaktır ancak büyük bir değişimin ilk adımları bunlar. Vista ile değişen sistem gibi düşünün, 8 ile de değişim tekrar başladı. İnşallah daha güzel olarak devam eder ve bu güncelleme sistemi kesinlikle kullanıcıyı daha bağlayıcı olacaktır.
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bkaakco 4 yıl
Görev çubuğu facia.
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1BilimAdamı 4 yıl
Windowsta android ios gibi gereksis güncelleme havasına girmezse iyi!? w8den w8.1e geçince bluetooth ve touchpad driver sorunu çözmek için baya uğraşmıştım,w10da böyle olmaz umarım
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AppleFans 4 yıl
Sırf dx12 için geçeceğim w10'a. Yoksa benim gözümde çöp.
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stalker(1979) 4 yıl
Windows 10 gelmeden güncelleme haberi geldi:) Bu windows 10'dan bayağı umudum var özellikle directx 12 iddia edildiği gibi yüzde 20 daha çok grafik performansı sağlayacak mı?
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Beybifeys 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Windows 10 gelmeden güncelleme haberi geldi:) Bu windows 10'dan bayağı umudum var özellikle directx 12 iddia edildiği gibi yüzde 20 daha çok grafik performansı sağlayacak mı?

DirectX 12 aslında 11 üzerindeki büyük hantallıkların arındırıldığı bir Api oldu ve bunu bir takım test sonuçları ile gözlemleyebiliyoruz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fakat burada teknik olarak grafik tasarımında kullanılan methodların ve kodlamaların kullanıcı tarafında ölçülebilir yani son kullanıcıya ulaşan performans artışı ile malesef bu kadar sıçrama yapacak boyutta değil. Çünkü burada teorik olarak hesaplanan değerler CPU tarafından GPU'ya verilen "grafik işleme çağrılarını" temel almaktalar. Buna "draw calls" deniyor. Yani burada ölçülen şey grafik işleme çağrılarının GPU'nun doyabildiği noktaya kadar artırılmasıdır. Dolayısıyla bu performans artışının birebir directx 12 uygulamalarında karşımıza çıkması mümkün değil. Çünkü işin genel boyutunda grafik işleme gücünü belirleyen çok parametre bulunuyor. Directx 11 üzerindeki hantallıkları arındırarak bir takım gelişmeler oldu ve işin en büyük gelişen tarafını gösteriyor bu test sonuçları. Asıl gelişen taraf CPU üzerindeki kullanım ve bunu şu tabloda test için kullanılan ve Hyper Threading teknolojisinin farklı halleri ile beraber CPU'nun farklı frekanslarından anlayabilirsiniz. Çoklu işlem parametrelerindeki hantallıklar gerçekten kayda değer noktada ilerleme göstermişler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Çoklu işlem parametrelerindeki hantallıklar gerçekten kayda değer noktada ilerleme göstermişler. Bir diğer ifade ile donanımların kullanım performanslarını geliştirmişler. Ancak tabiki herşey grafik tasarımcılarının ve grafik motorlarının süzgecinden geçerek bize ulaşacak ve Microsoft da buna bağlı kalarak iyimser bir dil ile %20 performans artışı gözlemleyeceğimizi söylüyor. Bu konu kimi uygulamalarda %1000 kimilerinde ise %3 olarak karşımıza çıkabilir. Fakat yaşanan gelişmenin gerçekten kayda değer nitelikte olduğu yadsınamaz.
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CoreXXX 4 yıl
kullanıyorsunuz harika işletim sistemini sonrada çamur atıyorsunuz . eleştiri yapsanız neyse ama bu kadar nankörlük sadece bizim milletde var heralde. üstelik şuradaki üyelerin yüzde 80i eminim korsan yüklüyordur. ben olsam microsofun yerinde yaparım secure key bellek o olmadan çalıştırtmam sizin gibi tiplemelrde gitsin beleş başka işletim sistemleri kullansın ozaman anlarsınız kıymetini
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General. 4 yıl
Daha erken şimdiden boş konuşmaya gerek yok.
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