Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl temizlenir? (Tüm silme yöntemleri)

Bilgisayarınızı ne kadar uzun süre kullanırsanız sabit diskinizde o kadar çok dosya birikir. Belgeler, fotoğraflar, videolar gibi sık kullandığınız önemli dosyalara ek olarak Windows, geçici dosyalar da oluşturur. Bu dosyalar (günlükler, önbellekler ve kurulum dosyaları gibi) büyük boyutlu olabilir, sabit disk alanını işgal edebilir ve hatta bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir. O yüzden “Bilgisayardaki gereksiz dosyaları nasıl silerim, istenmeyen dosyalar nasıl silinir?” diye sıkça merak edilir. Windows 10 ve 11 bilgisayarda biriken gereksiz dosyaları silmek için kullanılan tüm yöntemler burada.

Geri Dönüşüm Kutusu’na atılan dosyalar muhtemelen gereksizdir ancak klasörde kalır ve bazen gigabaytlarca depolama alanı kaplar. Windows geçici dosyaları, kullanımı geçici olan ve geçerli görev tamamlandığında gereksiz hale gelen çöp dosyalardır. Bir programı kaldırdığınızda, yazılımla ilişkili tüm dosyalar silinmez. İndirilenler klasörü genellikle depolama alanınızın bir kısmını kaplar. Genellikle, istenmeyen kurulum dosyaları, resimler, videolar ve zamanla biriken diğer gereksiz belgeleri içerir. Tüm bu çöp dosyalar düzenli temizlenmezse bilgisayarınız yavaşlar. Bilgisayardaki gereksiz dosyaları silmek için yukarıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

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Bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme yöntemleri