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    Mavi ekran dönemi kapanıyor: Microsoft'tan siyah ekran

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in yeni güncellemesinde klasikleşmiş mavi ekranı siyahla değiştirdi ve minimalist bir görünüm kazandırdı.                     
    Mavi ekran dönemi kapanıyor: Microsoft'tan siyah ekran Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in 24H2 Preview sürümünde, yıllardır bilgisayar kullanıcılarının karşısına çıkan ve "Mavi Ekran" (Blue Screen of Death - BSOD) olarak bilinen hata ekranının tasarımını kökten değiştirdi. Artık BSOD, mavi değil siyah bir arka plana sahip ve çok daha minimalist bir görünüme büründü.

    Daha basit bir görünüm kazandı

    2012 yılında eklenen üzgün yüz ifadesi ve 2016'da yerleştirilen QR kodu gibi detaylar yeni tasarımdan tamamen kaldırıldı. Bunun yerine ekranda yalnızca şu mesaj yer alıyor:
    "Your device ran into a problem and needs to restart (Cihazınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor)". Bunun yanı sıra hata kodu ve soruna neden olan dosyanın adı da kullanıcıya gösteriliyor. Yeni tasarım, mavi arka planı ile tanınan eski ekranın aksine siyah bir zemin üzerine basit bir metin sunuyor.

    Mavi ekran dönemi kapanıyor: Microsoft'tan siyah ekran Tam Boyutta Gör
    Bu değişiklik, Microsoft'un hata ekranını daha modern ve kullanıcı dostu bir hale getirme çabalarının bir parçası. Şirket, özellikle teknik bilgisi sınırlı olan kullanıcıların bu ekranı gördüğünde paniğe kapılmalarını önlemek istiyor.
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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 18 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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