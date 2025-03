Mavi ekran dönemi kapanıyor: Microsoft'tan siyah ekran

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in 24H2 Preview sürümünde, yıllardır bilgisayar kullanıcılarının karşısına çıkan ve "Mavi Ekran" (Blue Screen of Death - BSOD) olarak bilinen hata ekranının tasarımını kökten değiştirdi. Artık BSOD, mavi değil siyah bir arka plana sahip ve çok daha minimalist bir görünüme büründü.

Daha basit bir görünüm kazandı

2012 yılında eklenen üzgün yüz ifadesi ve 2016'da yerleştirilen QR kodu gibi detaylar yeni tasarımdan tamamen kaldırıldı. Bunun yerine ekranda yalnızca şu mesaj yer alıyor:

"Your device ran into a problem and needs to restart (Cihazınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor)". Bunun yanı sıra hata kodu ve soruna neden olan dosyanın adı da kullanıcıya gösteriliyor. Yeni tasarım, mavi arka planı ile tanınan eski ekranın aksine siyah bir zemin üzerine basit bir metin sunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik, Microsoft'un hata ekranını daha modern ve kullanıcı dostu bir hale getirme çabalarının bir parçası. Şirket, özellikle teknik bilgisi sınırlı olan kullanıcıların bu ekranı gördüğünde paniğe kapılmalarını önlemek istiyor.

