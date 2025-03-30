Mavi ekran dönemi kapanıyor: Microsoft'tan siyah ekran

Daha basit bir görünüm kazandı
2012 yılında eklenen üzgün yüz ifadesi ve 2016'da yerleştirilen QR kodu gibi detaylar yeni tasarımdan tamamen kaldırıldı. Bunun yerine ekranda yalnızca şu mesaj yer alıyor:
"Your device ran into a problem and needs to restart (Cihazınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor)". Bunun yanı sıra hata kodu ve soruna neden olan dosyanın adı da kullanıcıya gösteriliyor. Yeni tasarım, mavi arka planı ile tanınan eski ekranın aksine siyah bir zemin üzerine basit bir metin sunuyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/
Joe bidenden iyi yürüyo