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Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor

Geçen yılı yüzde 10 civarında bir pazar payı ile noktalayan Windows 10 işletim sisteminin yükselişi devam ediyor. Geçen ay 2 puan daha kazanan sürüm, yüzde 12 seviyesine ulaştı.
3 yıl
4,7b
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32
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor


Kullanıma sunulduğu günden bu yana 200 milyon kullanıcı sayısını geride bırakan Windows 10 işletim sistemi, pazar payı açısından da sürekli yükseliş halinde. En hızlı büyüyen Windows işletim sistemi olma özelliğine sahip Windows 10, pazar payında Windows XP sürümünü geride bıraktı. 

Yapılan son ölçümlere göre, Windows 10 işletim sistemi yüzde 11.85 pazar payına sahip. Geçen yıl sonlarında sürümün pazar payı yüzde 9.96 civarındaydı. Bu bakımdan kabaca bir hesapla, sürümün toplamda 240 milyon cihaz sayısına ulaştığı tahminini yapabiliriz. Windows 10 böylece yüzde 10.4 paya sahip Windows 8.1 ve yüzde 11.42 orana sahip Windows XP sürümlerini geride bırakmış oldu.


Pazarın lideri konumundaki Windows 7 sürümü, yüzde 55.6 pazar payından yüzde 52.4 seviyesine gerilemiş durumda. Windows 8 ise yüzde 2.68 paya sahip. Diğer taraftan OS X platformu yüzde 4.6 oranından yüzde 5.77 oranına yükselmeyi başardı. Son dönemde Mac satışlarında yaşanan artış, pazar payını da olumlu etkiliyor. 

Windows 10 işletim sisteminin önünde büyük bir potansiyel var zira, yükseltme yapmaya uygun Windows sürümlerinin toplam pazar payı yüzde 65 civarında. Yükseltmenin ücretli hale geleceği 29 Temmuz 2016 tarihine kadar, Microsoft'un kullanıcıları ikna etmesi gerekiyor. Yüzde 10-15 civarında bir pay kapsa bile toplam kullanıcı sayısını 500 milyon seviyesine çıkarmış olacak. Bu bakımdan, önümüzdeki 6 aylık süreç Microsoft açısından kritik öneme sahip. 

http://microsoft-news.com/windows-10-overtakes-xp-for-the-month-of-january/ Yorum Yaz
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MALTHAEL 3 yıl en beğenilen
GenkaNuank
ounomaus
mfurkan0Allah belasını versin W 10nun...
eğer memnun değilseniz kullanmayın ben birkaç sorun yaşadım ama sonra updateler ile şuan hiçbir sorun yokbir çok kullanıcı hala windows 7 kullanıyor windows 10 alışamayan ve memnun kalmayan geri dönüyor windows 8 için deseydiniz tamam haklısınız derdim ama adamlar bu işletim sistemini ücretsiz update ile verdiler ve isteyene microsoft saçma hatalar yapıyor ama başka gelişmiş ve yaygın işletim sistemi yok
Başka gelişmiş işletim sistemi yokmus puhhahahahhhahahhahahahahahahahhahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahhahahahah

18 li az basmışsın tuşlara 1-2 sayfa uzunluğunda yazmanı beklerdim .
GenkaNuankounomausmfurkan0Allah belasını versin W 10nun...eğer memnun değilseniz kullanmayın ben birkaç sorun yaşadım...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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ounomaus 3 yıl
mfurkan0
Allah belasını versin W 10nun...

eğer memnun değilseniz kullanmayın ben birkaç sorun yaşadım ama sonra updateler ile şuan hiçbir sorun yok
bir çok kullanıcı hala windows 7 kullanıyor
windows 10 alışamayan ve memnun kalmayan geri dönüyor
windows 8 için deseydiniz tamam haklısınız derdim ama adamlar bu işletim sistemini ücretsiz update ile verdiler ve isteyene
microsoft saçma hatalar yapıyor ama başka gelişmiş ve yaygın işletim sistemi yok
mfurkan0Allah belasını versin W 10nun...eğer memnun değilseniz kullanmayın ben birkaç sorun yaşadım ama sonra updateler ile şuan hiçbi...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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mfurkan0 3 yıl
Allah belasını versin W 10'nun...
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LokmanHekim 3 yıl
Yükselişi nasıl sürmesin. Bu kadar ısrar, bu kadar inat hangi işletim sisteminde oldu acaba bu güne kadar. Windows 7 hala benim için gayet güzel ve gayet yeterli. Tamam yenilik güzeldir. Teknoloji gelişiyor yeniliklere ayak uydurmak lazım da. Yeni gelen arkada kalanı aratmamalı değil mi. Windows 10 aratıyor işte. Hala bir şeyler eksik hissi yaratıyor bende. Alışamadım. Sevemedim. Mecburen geçeceğiz eninde sonunda. Ama çok beğendiğimden değil.Zaruretten. Bir süre sonra ciddi kısıtlamalar gelebilir eski işletim sistemlerine.Microsoft Windows 10' tüm dünyada standart hale getirmeye çalışıyor. İşte yükselişin sebebi bu zaruri geçişler. İleride yükseliş daha da hızlanacaktır bu sayede. Yükselsin bakalım.
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adam olun 3 yıl
microsoft baktı google adroid gibi işletim sistemi arkpalanda reklamlarla parayı götürüyor microsoft da google a özendi
bir kere olsun kullamacağım windows store mudur nedir silemiyorum bile ama administrator oldum dosyaları falan sildim regedit ne varsa edge falan ne varsa kurtuldum
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simbolmina 3 yıl
MS şu update politikasını değiştirsin, ne güncellediğimizi, ne yüklediğimizi bilelim bir çok kişi geçecektir. W10 kullanırken her gün sistem güncellemekten içim geçmişti.
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smart1978 3 yıl simbolmina
Her guncellenen sey kendi antivirus veritabanidir. Widows 10 da habire guncellestirme cikartmiyor.

Donanim bilesenleri de herkesin pc si farkli ve ordan da guncelleme gelmesi cok dogaldir . Guncelleme gelmesi kotu birsey degildir .

Insider windows bile hergun guncelleme cikartmiyor.

Abarti ve gereksiz sezerlenislerin kroniklesebilir aman dikkat ..
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usmcsas 3 yıl
vamp
Dx12 ekran karti olupta hala win10 sürümünden onceki versiyonu kullanan kullanıcılar varsa kendilerine yazik ediyorlar. Nvidia tarafi icin birsey diyemem ancak amd dx12 karti olupta win7 ve win10 arasinda gecis yapanlar ne dedigimi cok iyi biliyorlar. Bence mukemmel bir windows sürümü

DX12 li oyun yok ki piyasada doğru düzgün en azından oynanabilir.
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vamp 3 yıl usmcsas
usmcsas
vamp
Dx12 ekran karti olupta hala win10 sürümünden onceki versiyonu kullanan kullanıcılar varsa kendilerine yazik ediyorlar. Nvidia tarafi icin birsey diyemem ancak amd dx12 karti olupta win7 ve win10 arasinda gecis yapanlar ne dedigimi cok iyi biliyorlar. Bence mukemmel bir windows sürümü

DX12 li oyun yok ki piyasada doğru düzgün en azından oynanabilir.

Dx12 altyapisi direk gpu bazinda amd ekran kartlari destekliyor. Butun oyunlarda bu api yuzunden yaklasik %30 performans artisi oldu. Kisacasi soyle soyleyeyim mantle destekli oyunlarda amd kartlari cosardi. Simdi butun oyunlar dx12 sayesinde mantle destegine kavustu. Kisaca boyle aciklayabilirim. Dx12=mantle. Yani amd kartlarda bir oyunun dx12 yazilmasina gerek yok. Zaten dx12 yapisi amd kartlardaki yapiyla ayni
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Spiderhip 3 yıl
EULA'sı yüzünden bir kere kafadan gıcık kaptığım işletim sistemi. Yok klasörlerimize, dosyalarımıza kadar bakmalarını kabul ediyoruz, yok isterse kendisi otomatik silermiş bilmemne.

Bir çok kişi bundan rahatsız olmayabilir, aman saklayacak neyim var ki diyebilir, baksın istediği gibi diyebilir. Ama bu açıkça kişisel mahremiyete saldırıdır.

Örneğin sana telefon satayım, hem satayım, yani hem karşılığında senden para alayım, hem de diyeyim ki, içine bir program koydum, onun sayesinde tüm konuşmalarını, mesajlarını, fotoğraflarını falan istersem bende görecem. Ya ama istersem. Hem ben görsem ne olacak ki? Sen manitanla konuş. Kabul eder misiniz ? Yok sen Türk'sün diye kabul etmem, onlar yabancı, uzakta. Hem dilimizi anlamaz falan diye mi düşünüyorsunuz :)

Bir de bu firmaların Nsa ile ortak çalıştığı düşünülünce, al sana göstere göstere dünya takip sistemi. Bundan iyi casusluk yazılımı olur mu? Dünyanın %90'ının evine, dükkanına tüm bilgilerine, dosyalarına, klasörlerine erişim hakkı.
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FRAPS_TR 3 yıl Spiderhip
Spiderhip
EULA'sı yüzünden bir kere kafadan gıcık kaptığım işletim sistemi. Yok klasörlerimize, dosyalarımıza kadar bakmalarını kabul ediyoruz, yok isterse kendisi otomatik silermiş bilmemne.

Bir çok kişi bundan rahatsız olmayabilir, aman saklayacak neyim var ki diyebilir, baksın istediği gibi diyebilir. Ama bu açıkça kişisel mahremiyete saldırıdır.

Örneğin sana telefon satayım, hem satayım, yani hem karşılığında senden para alayım, hem de diyeyim ki, içine bir program koydum, onun sayesinde tüm konuşmalarını, mesajlarını, fotoğraflarını falan istersem bende görecem. Ya ama istersem. Hem ben görsem ne olacak ki? Sen manitanla konuş. Kabul eder misiniz ? Yok sen Türk'sün diye kabul etmem, onlar yabancı, uzakta. Hem dilimizi anlamaz falan diye mi düşünüyorsunuz :)

Bir de bu firmaların Nsa ile ortak çalıştığı düşünülünce, al sana göstere göstere dünya takip sistemi. Bundan iyi casusluk yazılımı olur mu? Dünyanın %90'ının evine, dükkanına tüm bilgilerine, dosyalarına, klasörlerine erişim hakkı.

Haklısın windows10u nsa ile bilrlikle elele vererek hazırlamışlar. Herşey abd sunucularına gönderiliyor. Benim dosyalarıma bile erişme hakkı edinmişler. Diyelim ben bir buluş yaptım bunun dosyasınıda kişisel bilgisayarımda saklıyorum ama oda ne ms dosyanın bir kopyasını kendisine çekmiş.

Örnekler çoğaltılabilir. Windows7 64bit sp1 herkese yeter
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Lazeran 3 yıl
çöp halen yarı tablet %40 desktop %10 telefon için işletim sistemi.
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smart1978 3 yıl
Eskiler bilir : Windows 7 de bir zamanlar tepki cekti ve XP kullananlar daha yuksek bir orana sahipti .
Zamanla ne oldu ? Windows 7 efsanesi cikti ve populer oldu .
Simdi de ayni sanci Windows 10 icin kullanici tepkileri var . Windows 10 ilerde de gecmiste Windows 7 gibi efsane olacaktir ...
Windows 7 Vista rezaleti ile cikis yapti
Windows 10 ise Windows 8.x rezaleti ile cikis yapmaya basladi ...
Ilginc bir tekerrur yasanmakta ...
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Umutcan 3 yıl smart1978
smart1978

Eskiler bilir : Windows 7 de bir zamanlar tepki cekti ve XP kullananlar daha yuksek bir orana sahipti .

Zamanla ne oldu ? Windows 7 efsanesi cikti ve populer oldu .


Simdi de ayni sanci Windows 10 icin kullanici tepkileri var . Windows 10 ilerde de gecmiste Windows 7 gibi efsane olacaktir ...


Windows 7 Vista rezaleti ile cikis yapti

Windows 10 ise Windows 8.x rezaleti ile cikis yapmaya basladi ...


Ilginc bir tekerrur yasanmakta ...

Tamamen katılıyorum. İlk çıktığında garipseniyor, sonradan alışılınca insanlar benimsiyor. Windows 10 kötü bir işletim sistemi değil, mesela aksine Vista çıktığında tutmayacağı belliydi.
Windows 10'u şimdiden çoğu kişi beğeniyor, bir kaç service pack geldikten sonra harika olacaktır. Redstone ile çok stabil olacağını düşünüyorum ben.
Bence Microsoft tüm yükünü desktopa verse daha iyi, zaten telefon sektöründe tutunamayacaklar.
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DarkHellKnightX 3 yıl
kadirirdem
W10 lu bir PC aldım şimdilik iyi uygulamalar kapalıyken 1.6 1.7 GB RAM yiyor bu normal mi ?

%100'e gelip disk belleğine yüklenmediği sürece her değer normal.
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kadirirdem 3 yıl
W10 lu bir PC aldım şimdilik iyi uygulamalar kapalıyken 1.6 1.7 GB RAM yiyor bu normal mi ?
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selmand 3 yıl kadirirdem
Boşda duran ram bi işe yaramaz kullanasın tabi
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vamp 3 yıl
Dx12 ekran karti olupta hala win10 sürümünden onceki versiyonu kullanan kullanıcılar varsa kendilerine yazik ediyorlar. Nvidia tarafi icin birsey diyemem ancak amd dx12 karti olupta win7 ve win10 arasinda gecis yapanlar ne dedigimi cok iyi biliyorlar. Bence mukemmel bir windows sürümü
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