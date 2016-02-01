Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor





Kullanıma sunulduğu günden bu yana 200 milyon kullanıcı sayısını geride bırakan Windows 10 işletim sistemi, pazar payı açısından da sürekli yükseliş halinde. En hızlı büyüyen Windows işletim sistemi olma özelliğine sahip Windows 10, pazar payında Windows XP sürümünü geride bıraktı.





Yapılan son ölçümlere göre, Windows 10 işletim sistemi yüzde 11.85 pazar payına sahip. Geçen yıl sonlarında sürümün pazar payı yüzde 9.96 civarındaydı. Bu bakımdan kabaca bir hesapla, sürümün toplamda 240 milyon cihaz sayısına ulaştığı tahminini yapabiliriz. Windows 10 böylece yüzde 10.4 paya sahip Windows 8.1 ve yüzde 11.42 orana sahip Windows XP sürümlerini geride bırakmış oldu.









Pazarın lideri konumundaki Windows 7 sürümü, yüzde 55.6 pazar payından yüzde 52.4 seviyesine gerilemiş durumda. Windows 8 ise yüzde 2.68 paya sahip. Diğer taraftan OS X platformu yüzde 4.6 oranından yüzde 5.77 oranına yükselmeyi başardı. Son dönemde Mac satışlarında yaşanan artış, pazar payını da olumlu etkiliyor.





Windows 10 işletim sisteminin önünde büyük bir potansiyel var zira, yükseltme yapmaya uygun Windows sürümlerinin toplam pazar payı yüzde 65 civarında. Yükseltmenin ücretli hale geleceği 29 Temmuz 2016 tarihine kadar, Microsoft'un kullanıcıları ikna etmesi gerekiyor. Yüzde 10-15 civarında bir pay kapsa bile toplam kullanıcı sayısını 500 milyon seviyesine çıkarmış olacak. Bu bakımdan, önümüzdeki 6 aylık süreç Microsoft açısından kritik öneme sahip.

http://microsoft-news.com/windows-10-overtakes-xp-for-the-month-of-january/