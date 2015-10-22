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Windows 10 kullanıcıları büyük güncellemeye hazırlanıyor

29 Temmuz itibariyle uzun soluklu bir maceraya atılan Windows 10, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirerek büyük bir güncelleme paketi hazırladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,9b
1
33
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 kullanıcıları büyük güncellemeye hazırlanıyor

Temmuz ayı sonunda Windows 10 işletim sistemini kullanıma sunan Microsoft, 110 milyonu geçen cihaz sayısı ile emeklerinin karşılığını alacak gibi duruyor. Bugüne kadar küçük güncellemelerle açıklarını kapatan platform şimdi de en büyük güncellemesine hazırlanıyor. 

Windows 10 Fall Update adındaki güncellemenin Kasım ayında indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor zira firmanın güncelleme için kullandığı numara 1511 şeklinde yani Kasım 2015 tarihine atıf var. Windows 10 Fall Update kümülatif bir güncelleme olacak ve kendinden önceki güncellemeleri de içerisinde barındıracak. Windows 10 sürümüne henüz yükseltme yapmış kullanıcılar başka bir güncellemeye gerek kalmadan Windows 10 Fall Update paketini kurabilecek.

Güncelleme Windows Update sekmesinde Windows 10 November 2015 şeklinde görülecek ve kurulduktan sonra tekrar bir Windows aktivasyonu gerekmeyecek. Güvenlik güncellemelerinde olduğu gibi paketi anında indirip kurmak mümkün.

Windows Insider programında zaten bir süredir küçük paketler halinde güncellemeler veriliyordu. Bu bakımdan yeniliklerin pek çoğu biliniyor örneğin Windows 7, 8 veya 8.1 anahtarı ile aktivasyon yapabilme, Edge tarayıcısında sekmelerin önizlemesi, bilgisayarın resetlenmesi ile güncellemenin kurulduğu noktaya geri dönme bunlar arasında. Ekstra olarak medya oluşturma aracı ve Cortana asistanında iyileştirmeler mevcut. Güncellemenin kesin olarak ne zaman indirmeye sunulacağı ise bilinmiyor.  

http://microsoft-news.com/windows-10-threshold-2-coming-as-fall-update-in-november/ Yorum Yaz
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simbolmina 4 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Fire_67
Bi ara cortana türkçe olacak haberi vardı,aslı var mı?

İngilizcesi problemli bir sdn editörün yanlış haberiydi.
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alito 4 yıl
yoksulseytan22
Hala 8.1 deyim ve Ocakta geçerim. O zamana kadar küçük sorunları ve vaat ettiklerini tam olarak yayınlamış olurlar. Birde format atmaya üşeniyorum. Telefonlar gibi yapsalar tek tıkla fabrika ayarlarına dönse ne güzel olur. İso yu usb ye yazacan, kurulumda döngüye girmesin diye yeniden başlatınca çıkar tak yapacan off yazarken yoruldum

Kurulum döngüye girmez. Windows dosyaları kopyaladıktan sonra HDD'deki kurulan Windows'u boot eder. Sen muhtemelen Flash diskine bir defalık boot edecek şekilde öncelik vermeyip, bios'dan 1. boot aygıtı olarak atıyorsun. Bu nedenle flash diski takılı unuttuğun için bios HDD'yi geçip flash diski boot ediyor.
yoksulseytan22Hala 8.1 deyim ve Ocakta geçerim. O zamana kadar küçük sorunları ve vaat ettiklerini tam olarak yayınlamış olurlar. Birde format ...
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istanbulbirbaska 4 yıl
Şu win10 ile win2000 nin kodlarını karşılaştırsanız %90 benzer çıkar. Yıllardır aynı naneyi cilalayıp satıyorlar. İşte bu yüzden pc pazarı eski gunlerinden uzak duruyor.

Mobildede zaten başarısız oldular %3 pazar payı var.Kullandığım lumia telefonu uygun fiyattan 2.el sitelerine ilan verdim 6 ay oldu hala satamadım. Bedava versem anca satılır heralde...
Şu win10 ile win2000 nin kodlarını karşılaştırsanız %90 benzer çıkar. Yıllardır aynı naneyi cilalayıp satıyorlar. İşte bu yüzden pc pazarı eski gunlerinden uza...
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joyberk 4 yıl
win7 ye devam :)
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sonicar 4 yıl
arkadaşlar, önemli bir şey sorucam. benim bilgisayar(toshiba satellit) fabrika çıkışı W8 yüklü geldi. geçen sene 8.1 e yükseltmiştim. sonra bilgisayara 2-3 defa format attım. her format attıktan sonra 8 e geri döndü her defasında 8.1 indirmek zorunda kaldım. her format öncesinde 8.1 yüklemesi için bir seçenek aradım bulamadım.

W10 da da aynı durum olacak mı?

W10 için 1 yıl süre veriyor. o süre dolduktan sonra format atınca W10 u parayla mı alıcaz napıcaz. kafamda deli sorular.

acaba format atarken Windows sürümlerini seçebileceğim bir yer var da ben mi bilmiyorum.

resmi sitesinde W10 u flash belleğe indirebileceğim bir link bulamadım. yardım edebilecek ustalar var mı?
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BurakTirpanli 4 yıl
Standart kullanıcılar için hiçbir yenilik olmayacak 5-6 aydır habire güncelliyorlar ne yenilik var göze gelen ? Hep güvenlik güncelleştirmesi, stabilite güncelleştirmesi. Ben iyice bezmeye başladım bu bekleyişten. Windows 7 DVD'si olsa geri dönecektim. Zırt pırt donuyor, Windows 7'de bu kadar hata almıyordum.
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osmanhasimcan 4 yıl
windows 8 sürümlerinde de yaşadığımız bazı sorunlar ve mavi ekran hatalarını windows 10 ilk kurulum sonrasında da bizzat yaşadım. fakat daha sonra gelen windows 10 güncellemeleriyle bu sorun ortadan kalktı şu ana kadar mavi ekran hatası yaşamadım.

tabi bazı bugların olduğuda bir gerçek örnek olarak bir çerçevede yazı yazmak istediğinizde klavye imleci yokoluyor ve yazı yazamıyorsunuz. mücrosoft edge yi açıp kapatınca düzeliyor. masaüstünde fare imleci bazen sapıtıp garip imleç karakterlerine bürünüyor birkaç tıktan sonra normal hale geliyor fakat son updatelerden sonra bunlar bir daha olmadı buglar kapatılmış olabilir

windows 8 >> 8.1 >> 8.1 Up1 ile gerçekten stabil bir yapıya bürünen windows 8 işletim sistemi gibi windows 10 içinde verilecek büyük güncelleme sonrası stabil ve sağlam bir yapıya dönüşecektir.


insider sürümlerini kullanmanızı önermiyorum zaten birçok hataya açık sürümler tabiki insider programı dahilinde test ediyorsanız ayrı birşey...
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montevo 4 yıl
kendime güncel win 10 hazırlamıştım.az daha bekleyelim laplobu öyle güncelleyelim bari
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Sharparrow 4 yıl
Benim için büyük güncelleme cortananın Türkçe dil desteği kazandığı zaman olacaktır..
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webmaster53 4 yıl
Türkçe Dil Paketi Henüz Çıkmadımı?
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Qonrul
öğrenciler için olan Windows Embedded 8.1 Pro ya hala gelmedi. ne kadar daha bekliyecez

yükseltme aracı var onu kullan illa update ile yapmak zorunda değilsin.
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Qonrul 4 yıl
öğrenciler için olan Windows Embedded 8.1 Pro ya hala gelmedi. ne kadar daha bekliyecez
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BoRriZ 4 yıl
win7 - vista - win8.1 - win10
windows batsa da kurtulsak
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yavasic 4 yıl
1 - 2 güncelleme ile güzel olacaktır. Win7 geçer.
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