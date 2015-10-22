Windows 10 kullanıcıları büyük güncellemeye hazırlanıyor

Temmuz ayı sonunda Windows 10 işletim sistemini kullanıma sunan Microsoft, 110 milyonu geçen cihaz sayısı ile emeklerinin karşılığını alacak gibi duruyor. Bugüne kadar küçük güncellemelerle açıklarını kapatan platform şimdi de en büyük güncellemesine hazırlanıyor.





Windows 10 Fall Update adındaki güncellemenin Kasım ayında indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor zira firmanın güncelleme için kullandığı numara 1511 şeklinde yani Kasım 2015 tarihine atıf var. Windows 10 Fall Update kümülatif bir güncelleme olacak ve kendinden önceki güncellemeleri de içerisinde barındıracak. Windows 10 sürümüne henüz yükseltme yapmış kullanıcılar başka bir güncellemeye gerek kalmadan Windows 10 Fall Update paketini kurabilecek.





Güncelleme Windows Update sekmesinde Windows 10 November 2015 şeklinde görülecek ve kurulduktan sonra tekrar bir Windows aktivasyonu gerekmeyecek. Güvenlik güncellemelerinde olduğu gibi paketi anında indirip kurmak mümkün.





Windows Insider programında zaten bir süredir küçük paketler halinde güncellemeler veriliyordu. Bu bakımdan yeniliklerin pek çoğu biliniyor örneğin Windows 7, 8 veya 8.1 anahtarı ile aktivasyon yapabilme, Edge tarayıcısında sekmelerin önizlemesi, bilgisayarın resetlenmesi ile güncellemenin kurulduğu noktaya geri dönme bunlar arasında. Ekstra olarak medya oluşturma aracı ve Cortana asistanında iyileştirmeler mevcut. Güncellemenin kesin olarak ne zaman indirmeye sunulacağı ise bilinmiyor.

http://microsoft-news.com/windows-10-threshold-2-coming-as-fall-update-in-november/