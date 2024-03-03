Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel ve Windows 10 tekrar yükselişte

Intel ve Windows 10 tekrar yükselişte
Ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak, özellikle Ada Lovelace yani RTX 40 serisi GPU'larda önemli bir yükseliş söz konusu. Uzun süredir listenin üst sıralarında yer alan RTX 3060, Şubat ayında da zirvedeki yerini korumayı başardı. Ampere mimarisinin orta seviye kartı, yüzde 2,34 artışla Steam kullanıcıları arasında yüzde 12'lik paya sahip oldu.
Genel sıralamaya gelirsek, en popüler yeni nesil GPU'lar ise masaüstü RTX 4060 mobil (yüzde 5,02) ve RTX 4070 (yüzde 4,20) oldu. Bunun hemen ardından RTX 4060 Ti (yüzde 3.44) ve RTX 4070 Ti (yüzde 2.44) geliyor. Steam'de en çok kullanılan ekran kartları ise şu şekilde:
- GeForce RTX 3060 - %12 (+%2,34)
- GeForce GTX 1650 - %8,22 (-%0,84)
- GeForce GTX 2060 - %8 (+%1,20)
- GeForce GTX 1060 - %7,62 (+%0,46)
- GeForce RTX 3070 - %7,48 (+%1,42)
- GeForce RTX 3060 Ti - %7,44 (+%0,78)
- GeForce RTX 3060 mobil - %6,74 (-%0,72)
- GeForce RTX 3050 - %5,08 (-%0,32)
- GeForce RTX 4060 mobil - %5,02 (-%0,2)
- GeForce GTX 1050 Ti - %4,96 (-%0,48)
Anketin işletim sistemi bölümünde, Windows 11'in aylardır süren yükselişi artık sonlandı. Öyle ki Şubat ayında yeni platformun yüzde 43,29'luk (-%2,55) paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada kullanıcıların yüzde 55,91'i Windows 10 64 bit (+%2,62) sürümünde kalmaya devam ediyor. Windows 7 ve 8.1 sürümlerinin ise yüzde 1'in altında paya sahip.
- Windows 10 64 bit: %55.91 (+%2,62)
- Windows 11: %43,29 (-%2.55)
- Windows 7 64 bit: %0,59 (-%0,02)
- Windows 8.1 64 bit: %0,10 (-%0,03)
- Diğer: %0,11 (-%0,04)
İşlemci grafiğine gelirsek, Intel, Şubat ayında payını yüzde 2,21 oranında artırmayı başardı. AMD içinse yüzde 2,20'lik devasa bir düşüş söz konusu. Bu rakam bir süredir gördüğümüz en büyük kayıplardan biri. Toplam rakamlarda ise, Intel'in payı yüzde 67,91'e ulaşırken, AMD yüzde 32,05'e geriledi.
- Intel: %67.91 (+0.21%)
- AMD: %32.05 (-2.20%)
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.