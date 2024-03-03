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    Anlık Bildirim

    Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel ve Windows 10 tekrar yükselişte

    Her ay Steam kullanıcılarının katıldığı Steam Donanım Anketi'nin Şubat ayı verileri paylaşıldı. Yeni anket sonuçlarında AMD ve Windows 11, şimdiye kadarki en yüksek payına ulaştı. İşte detaylar
    Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel ve Windows 10 yükselişte Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi SteamSteam Donanım Anketi'nin Şubat ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Peki Şubat ayında kullanıcı sistemlerinde neler değişti? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Intel ve Windows 10 tekrar yükselişte

    Ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak, özellikle Ada Lovelace yani RTX 40 serisi GPU'larda önemli bir yükseliş söz konusu. Uzun süredir listenin üst sıralarında yer alan RTX 3060, Şubat ayında da zirvedeki yerini korumayı başardı. Ampere mimarisinin orta seviye kartı, yüzde 2,34 artışla Steam kullanıcıları arasında yüzde 12'lik paya sahip oldu.

    Genel sıralamaya gelirsek, en popüler yeni nesil GPU'lar ise masaüstü RTX 4060 mobil (yüzde 5,02) ve RTX 4070 (yüzde 4,20) oldu. Bunun hemen ardından RTX 4060 Ti (yüzde 3.44) ve RTX 4070 Ti (yüzde 2.44) geliyor. Steam'de en çok kullanılan ekran kartları ise şu şekilde:

    • GeForce RTX 3060 - %12 (+%2,34)
    • GeForce GTX 1650 - %8,22 (-%0,84)
    • GeForce GTX 2060 - %8 (+%1,20)
    • GeForce GTX 1060 - %7,62 (+%0,46)
    • GeForce RTX 3070 - %7,48 (+%1,42)
    • GeForce RTX 3060 Ti - %7,44 (+%0,78)
    • GeForce RTX 3060 mobil - %6,74 (-%0,72)
    • GeForce RTX 3050 - %5,08 (-%0,32)
    • GeForce RTX 4060 mobil - %5,02 (-%0,2)
    • GeForce GTX 1050 Ti - %4,96 (-%0,48)

    Anketin işletim sistemi bölümünde, Windows 11'in aylardır süren yükselişi artık sonlandı. Öyle ki Şubat ayında yeni platformun yüzde 43,29'luk (-%2,55) paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada kullanıcıların yüzde 55,91'i Windows 10 64 bit (+%2,62) sürümünde kalmaya devam ediyor. Windows 7 ve 8.1 sürümlerinin ise yüzde 1'in altında paya sahip.

    • Windows 10 64 bit: %55.91 (+%2,62)
    • Windows 11: %43,29 (-%2.55)
    • Windows 7 64 bit: %0,59 (-%0,02)
    • Windows 8.1 64 bit: %0,10 (-%0,03)
    • Diğer: %0,11 (-%0,04)

    İşlemci grafiğine gelirsek, Intel, Şubat ayında payını yüzde 2,21 oranında artırmayı başardı. AMD içinse yüzde 2,20'lik devasa bir düşüş söz konusu. Bu rakam bir süredir gördüğümüz en büyük kayıplardan biri. Toplam rakamlarda ise, Intel'in payı yüzde 67,91'e ulaşırken, AMD yüzde 32,05'e geriledi.

    • Intel: %67.91 (+0.21%)
    • AMD: %32.05 (-2.20%)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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