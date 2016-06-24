Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor

Windows 10 ile gelen en önemli geleneklerden birisi, Windows Insider pilot programının devam etmesi oldu. Böylece platforma gelecek olan yenilikler önceden tartışılabilir hale geldi. Son Insider ön izleme sürümünde yine önemli bir yenilik geliyor.

14371 numaralı ön izleme yapısında sunulan yenilik ile, artık Windows 10 lisansları Microsoft hesabına iliştirilebiliyor. Böylece lisansı sürekli bir yerde muhafaza etme veya akılda tutma gibi çabalar da tarih oluyor. Eğer Windows 10 cihazınıza Microsoft hesabınız ile giriş yaptıysanız, otomatik olarak lisans hesaba eklenmiş durumda. Diğer türlü Güncelleme kısmından Aktivasyon sekmesine giderek manuel olarak da yapabiliyorsunuz.

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Yeni yapıda ayrıca aktivasyon hataları için de bir önlem alınmış. Örneğin daha önce Windows 10 Pro kurmuş olduğunuz bilgisayara unutarak Windows 10 Home kurarsanız, sistem bunu algılıyor ve yükseltme yapmak için gerekli işlemleri size anlatıyor.

Pek çok hatanın giderildiği 14371 yapısı henüz ön izleme aşamasında. Bu ve önceki yapılarda göze çarpan yeniliklerin ne zaman nihai sürüme uygulanacağı bilinmiyor ancak gelecek ay kullanıma sunulacak büyük yıldönümü güncellemesinde gelmesi bekleniyor.