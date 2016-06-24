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Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor

Windows Insider programına henüz eklenen 14371 numaralı Windows 10 ön izleme yapısında, artık Windows 10 lisansları mevcut Microsoft hesabına iliştirilebiliyor.
2 yıl
8,2b
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14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor

Windows 10 ile gelen en önemli geleneklerden birisi, Windows Insider pilot programının devam etmesi oldu. Böylece platforma gelecek olan yenilikler önceden tartışılabilir hale geldi. Son Insider ön izleme sürümünde yine önemli bir yenilik geliyor.

14371 numaralı ön izleme yapısında sunulan yenilik ile, artık Windows 10 lisansları Microsoft hesabına iliştirilebiliyor. Böylece lisansı sürekli bir yerde muhafaza etme veya akılda tutma gibi çabalar da tarih oluyor. Eğer Windows 10 cihazınıza Microsoft hesabınız ile giriş yaptıysanız, otomatik olarak lisans hesaba eklenmiş durumda. Diğer türlü Güncelleme kısmından Aktivasyon sekmesine giderek manuel olarak da yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın Çin’deki davasında ilginç gelişmeler"

Yeni yapıda ayrıca aktivasyon hataları için de bir önlem alınmış. Örneğin daha önce Windows 10 Pro kurmuş olduğunuz bilgisayara unutarak Windows 10 Home kurarsanız, sistem bunu algılıyor ve yükseltme yapmak için gerekli işlemleri size anlatıyor.

Pek çok hatanın giderildiği 14371 yapısı henüz ön izleme aşamasında. Bu ve önceki yapılarda göze çarpan yeniliklerin ne zaman nihai sürüme uygulanacağı bilinmiyor ancak gelecek ay kullanıma sunulacak büyük yıldönümü güncellemesinde gelmesi bekleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/52755/now-link-windows-10-license-microsoft-account/index.html Yorum Yaz
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
Güzel haber. Anakart falan değişince de aktivasyon sorunu yaşatmaz umarım.
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cemecem21 2 yıl
canguler917
orjinal keyim olduğu halde kabul etmedi sahte kullanıyorum.acaba key 32 bit,kullandığım 64 bit olduğu için mi

muhtemelen ondan. ben microsoft forumunda sormuştum 32 ise 32 mi olacak diye, öyle dedikleri için 32 kullanıyorum şu an.
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Fx_57,5 2 yıl
temiz kurulumdan çekinme derdi kalmaz artık
benim gibi ilk çıktığında yükleyip key sorunu için microsoftu aramak ile uğraşmışlar anlayacaktır.
2016 da 144p de video izlemek gibi parasını verdiğin lisansta sorun yaşamak çok can sıkıcı.
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ferkut 2 yıl
Aklıma geldi de... Microsoft hesabınız çalınırsa!
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Pi 2 yıl
Win10 haberlerini pek takip edemiyorum. Su guncelleme seçme olayi hala daha yapilmadi mi? Komple kapaniyordu. Ama seçme olmuyordu. Var mi bir gelişme
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LOSSLESSGAME 2 yıl
Batuist
Ben hiçbir zaman key numarası girmedim ki zaten???? Sizin haberde mi hata var ben mi birşeyleri yanlış anladım.. Ben ne zaman yeni windows kursam sadece mail adresimi giriyorum ve lisans otomatik gerçekleşiyor. Haberden kasıt buysa bu özellik en başından beridir var.Key numarası filan bilmem. sadece mail adresini giriyorum o kadar başka hiçbirşey yapmıyorum ve windows lisanslı oluyor direkt ... Siz yine zaten olan birşeyi yeni zannederek haber yaptınız herhalde.. düzeltmeyede , hata yaptık demeyede cesaret edemezsiniz şimdi.. Keşke azıcık araştırıp haber yapsaydın :)))Teknolojiden bu kadar bi haber birinin haber yazması burada ne kadar manidar.. Belkide yeni gelen özellik farklı birşeyden bahsediyordur onu yanlış anlamıştır. Ama ben hiçbir zaman key numarası girmediğimden eminim..

Windows 10 anakartı kendi serverlarında lisanslıyor. Bu yüzden daha sonraki kurulumlarda key sormuyor. Eğer anakart arızalanıp değişirse veya windowsu silip başka makineye kurmak isterseniz ya baştan yükseltme yapmanız ya da speccy gibi bir programla lisans keyini not almanız gerekiyordu. Yeni özellikte ise doğrudan microsoft hesabına kayıt yapıldığı için programla keyi kaydetmeseniz bile sonradan ulaşmanız kolaylaştırılmış oluyor. Bilginize...
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bkaakco 2 yıl
Windows 10 git gide güzelleşiyor.
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Batuist 2 yıl
Ben hiçbir zaman key numarası girmedim ki zaten????
Sizin haberde mi hata var ben mi birşeyleri yanlış anladım..
Ben ne zaman yeni windows kursam sadece mail adresimi giriyorum ve lisans otomatik gerçekleşiyor. Haberden kasıt buysa bu özellik en başından beridir var.
Key numarası filan bilmem. sadece mail adresini giriyorum o kadar başka hiçbirşey yapmıyorum ve windows lisanslı oluyor direkt ...
Siz yine zaten olan birşeyi yeni zannederek haber yaptınız herhalde.. düzeltmeyede , hata yaptık demeyede cesaret edemezsiniz şimdi.. Keşke azıcık araştırıp haber yapsaydın :)))
Teknolojiden bu kadar bi haber birinin haber yazması burada ne kadar manidar..
Belkide yeni gelen özellik farklı birşeyden bahsediyordur onu yanlış anlamıştır. Ama ben hiçbir zaman key numarası girmediğimden eminim..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Şeker Hapı 2 yıl Batuist
Batuist
Ben hiçbir zaman key numarası girmedim ki zaten????
Sizin haberde mi hata var ben mi birşeyleri yanlış anladım..
Ben ne zaman yeni windows kursam sadece mail adresimi giriyorum ve lisans otomatik gerçekleşiyor. Haberden kasıt buysa bu özellik en başından beridir var.
Key numarası filan bilmem. sadece mail adresini giriyorum o kadar başka hiçbirşey yapmıyorum ve windows lisanslı oluyor direkt ...
Siz yine zaten olan birşeyi yeni zannederek haber yaptınız herhalde.. düzeltmeyede , hata yaptık demeyede cesaret edemezsiniz şimdi.. Keşke azıcık araştırıp haber yapsaydın :)))
Teknolojiden bu kadar bi haber birinin haber yazması burada ne kadar manidar..
Belkide yeni gelen özellik farklı birşeyden bahsediyordur onu yanlış anlamıştır. Ama ben hiçbir zaman key numarası girmediğimden eminim..

Microsoft anakartı tanıyıp lisansı aktifleştiriyor Windows 10'da
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kadirirdem 2 yıl
bu güzel olmuş işte...
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ozkankarakoc 2 yıl
canguler917
orjinal keyim olduğu halde kabul etmedi sahte kullanıyorum.acaba key 32 bit,kullandığım 64 bit olduğu için mi

Bence onunla alakalı bir durum değil çünkü bahsettiğin şekilde kullandığım yaklaşık 10 adet lisansıım var.
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dr20mouse 2 yıl
Birden fazla lisans'ı da böyle saklayabilir miyiz?
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canguler917 2 yıl
orjinal keyim olduğu halde kabul etmedi sahte kullanıyorum.acaba key 32 bit,kullandığım 64 bit olduğu için mi
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GoldPunch 2 yıl
Güzel oldu bu baya.
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