Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor

Windows 10 ile gelen en önemli geleneklerden birisi, Windows Insider pilot programının devam etmesi oldu. Böylece platforma gelecek olan yenilikler önceden tartışılabilir hale geldi. Son Insider ön izleme sürümünde yine önemli bir yenilik geliyor.
14371 numaralı ön izleme yapısında sunulan yenilik ile, artık Windows 10 lisansları Microsoft hesabına iliştirilebiliyor. Böylece lisansı sürekli bir yerde muhafaza etme veya akılda tutma gibi çabalar da tarih oluyor. Eğer Windows 10 cihazınıza Microsoft hesabınız ile giriş yaptıysanız, otomatik olarak lisans hesaba eklenmiş durumda. Diğer türlü Güncelleme kısmından Aktivasyon sekmesine giderek manuel olarak da yapabiliyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Apple’ın Çin’deki davasında ilginç gelişmeler"
Yeni yapıda ayrıca aktivasyon hataları için de bir önlem alınmış. Örneğin daha önce Windows 10 Pro kurmuş olduğunuz bilgisayara unutarak Windows 10 Home kurarsanız, sistem bunu algılıyor ve yükseltme yapmak için gerekli işlemleri size anlatıyor.
Pek çok hatanın giderildiği 14371 yapısı henüz ön izleme aşamasında. Bu ve önceki yapılarda göze çarpan yeniliklerin ne zaman nihai sürüme uygulanacağı bilinmiyor ancak gelecek ay kullanıma sunulacak büyük yıldönümü güncellemesinde gelmesi bekleniyor.
http://www.tweaktown.com/news/52755/now-link-windows-10-license-microsoft-account/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
muhtemelen ondan. ben microsoft forumunda sormuştum 32 ise 32 mi olacak diye, öyle dedikleri için 32 kullanıyorum şu an.
benim gibi ilk çıktığında yükleyip key sorunu için microsoftu aramak ile uğraşmışlar anlayacaktır.
2016 da 144p de video izlemek gibi parasını verdiğin lisansta sorun yaşamak çok can sıkıcı.
Windows 10 anakartı kendi serverlarında lisanslıyor. Bu yüzden daha sonraki kurulumlarda key sormuyor. Eğer anakart arızalanıp değişirse veya windowsu silip başka makineye kurmak isterseniz ya baştan yükseltme yapmanız ya da speccy gibi bir programla lisans keyini not almanız gerekiyordu. Yeni özellikte ise doğrudan microsoft hesabına kayıt yapıldığı için programla keyi kaydetmeseniz bile sonradan ulaşmanız kolaylaştırılmış oluyor. Bilginize...
Sizin haberde mi hata var ben mi birşeyleri yanlış anladım..
Ben ne zaman yeni windows kursam sadece mail adresimi giriyorum ve lisans otomatik gerçekleşiyor. Haberden kasıt buysa bu özellik en başından beridir var.
Key numarası filan bilmem. sadece mail adresini giriyorum o kadar başka hiçbirşey yapmıyorum ve windows lisanslı oluyor direkt ...
Siz yine zaten olan birşeyi yeni zannederek haber yaptınız herhalde.. düzeltmeyede , hata yaptık demeyede cesaret edemezsiniz şimdi.. Keşke azıcık araştırıp haber yapsaydın :)))
Teknolojiden bu kadar bi haber birinin haber yazması burada ne kadar manidar..
Belkide yeni gelen özellik farklı birşeyden bahsediyordur onu yanlış anlamıştır. Ama ben hiçbir zaman key numarası girmediğimden eminim..
Microsoft anakartı tanıyıp lisansı aktifleştiriyor Windows 10'da
Bence onunla alakalı bir durum değil çünkü bahsettiğin şekilde kullandığım yaklaşık 10 adet lisansıım var.
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