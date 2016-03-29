Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor

Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10 mobil, henüz çok fazla cihaz üzerinde piyasaya çıkmış değil ancak bir süre önce başlayan güncellemeler ile birlikte, ekosistemdeki payını artırıyor.

AdDuplex tarafından yapılan araştırmaya göre, ekosistemde Windows 10 mobil işletim sisteminin payı yüzde 7.7 olarak belirlendi. Araştırma, 18 Mart tarihinde, 24 saat boyunca ağ içerisinde görünen cihazlar temel alınarak yapılıyor. Önceki ölçümlerde, Windows 10 mobilin payı yüzde 5.3 civarındaydı. Ekosistemde Windows Phone 8.1 sürümü yüzde 81 paya sahip.

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Artışın yüzde 1.7’lik kısmı güncelleme ile elde edilmiş. Yüzde 0.8’lik artış ise yeni cihazlardan geliyor. Hali hazırda Lumia 950, 950 XL, Acer Jade Primo gibi az sayıda Windows 10 mobil cihazı satışta. Bu bakımdan, yeni cihaz katkısı biraz az seviyede kalıyor.

Ekosistemdeki cihaz oranlarına bakıldığında ise; Lumia 520 modeli yüzde 12.5, Lumia 535 modeli ise yüzde 12 civarında paya sahip. Ekosistemin giriş seviyesi olarak bilinen Lumia 5xx serinin tümü ise toplamda yüzde 31 orana sahip. Henüz Windows 10 cihazları istatistiklerde görünmüyor.

Belli başlı cihazlar haricinde Windows 10 için henüz piyasaya çıkacağı duyurulan model bulunmuyor. Bu bakımdan yeni cihaz sayısı düşük kalmaya devam edecektir. Windows Phone 8.1 cihazlarına güncelleme devam ettiği için, bu cepheden kullanım oranlarına katkı gelecektir.