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Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor

Önceki nesil cihazlara dağıtıma çıkan Windows 10 mobil işletim sistemi, ekosistem içerisindeki kullanım oranını da artırmaya başladı. Kısa süre içerisinde, kullanım payı yüzde 10’u geride bırakacak.
3 yıl
2,4b
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6
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10 mobil, henüz çok fazla cihaz üzerinde piyasaya çıkmış değil ancak bir süre önce başlayan güncellemeler ile birlikte, ekosistemdeki payını artırıyor.

AdDuplex tarafından yapılan araştırmaya göre, ekosistemde Windows 10 mobil işletim sisteminin payı yüzde 7.7 olarak belirlendi. Araştırma, 18 Mart tarihinde, 24 saat boyunca ağ içerisinde görünen cihazlar temel alınarak yapılıyor. Önceki ölçümlerde, Windows 10 mobilin payı yüzde 5.3 civarındaydı. Ekosistemde Windows Phone 8.1 sürümü yüzde 81 paya sahip.

Ayrıca Bkz. "LG: iPhone SE eski teknolojileri kullanıyor"

Artışın yüzde 1.7’lik kısmı güncelleme ile elde edilmiş. Yüzde 0.8’lik artış ise yeni cihazlardan geliyor. Hali hazırda Lumia 950, 950 XL, Acer Jade Primo gibi az sayıda Windows 10 mobil cihazı satışta. Bu bakımdan, yeni cihaz katkısı biraz az seviyede kalıyor.

Ekosistemdeki cihaz oranlarına bakıldığında ise; Lumia 520 modeli yüzde 12.5, Lumia 535 modeli ise yüzde 12 civarında paya sahip. Ekosistemin giriş seviyesi olarak bilinen Lumia 5xx serinin tümü ise toplamda yüzde 31 orana sahip. Henüz Windows 10 cihazları istatistiklerde görünmüyor.

Belli başlı cihazlar haricinde Windows 10 için henüz piyasaya çıkacağı duyurulan model bulunmuyor. Bu bakımdan yeni cihaz sayısı düşük kalmaya devam edecektir. Windows Phone 8.1 cihazlarına güncelleme devam ettiği için, bu cepheden kullanım oranlarına katkı gelecektir. 

 

http://www.winbuzzer.com/2016/03/25/windows-10-mobile-grows-during-last-month-new-devices-help-xcxwbn/ Yorum Yaz
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smart1978 3 yıl en beğenilen
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Yanlis grafik olmus. Nerden buldum derseniz habedeki adresten! .

Bir isi duzgun yapin nasil editorlersiniz ? Insanlik hali tek grafik var onu da becerememek icin buyuk caba mi sarf edildi ?! ...
Yanlis grafik olmus. Nerden buldum derseniz habedeki adresten! .Bir isi duzgun yapin nasil editorle...
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ahrimar 3 yıl
Android bitecek arkadaşlar. Windows artık karşımıza tuvalette bile çıkacak. Adamlar yapıyor. Ben de yakında Windows tabanlı cep tel almayı planlıyorum. El mahküm.
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kadirirdem 3 yıl
Grafik yanlış olmuş...
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Biggest Star 3 yıl
"Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor" başlığını görünce direkt yazan editöre bakmak istedim ve yanılmadım.

Muhtemelen siz de yanılmadınız. Evet, doğru cevap Ekrem71
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Glorfindel1907 3 yıl
Payı daha'da düşecektir çoğalmasından ziyade.
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smart1978 3 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanlis grafik olmus. Nerden buldum derseniz habedeki adresten! .

Bir isi duzgun yapin nasil editorlersiniz ? Insanlik hali tek grafik var onu da becerememek icin buyuk caba mi sarf edildi ?! ...
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Guest-1E8C38219 3 yıl
MİCROFOSSSSSSSSSSSSSSS
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