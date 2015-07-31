Windows 10 mobil güncellemesini ilk alacak cihazlar belli oldu

Microsoft'un Windows 10 mobil sürümünü piyasaya sürmesine henüz epey bir zaman var. Ancak şimdiden güncellemeyi ilk alacak cihazların hangisi olduğuna dair resmi açıklamalar gelmeye başladı.





Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Lumia 430, Lumia 435, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 735, Lumia 830 ve Lumia 930 modelleri Windows 10 mobil güncellemesini ilk alacak olan cihazlar.





Modellerin yakın zamanda piyasaya çıkan cihazlar olduğu görülüyor. Yelpazede her segmentten model mevcut. Ayrıca bu cihazlarda Lumia Denim olarak da bilinen Windows Phone 8.1 Update 1 güncellemesi yüklü durumda. Ancak firma ilk modelleri neye göre belirledi bilinmiyor.





Windows 10 mobil sürümünün Ekim-Kasım ayı civarında piyasada olması bekleniyor. Bu dönemde Microsoft iki adet Lumia amiral gemi modeli piyasaya sürecek. Ayrıca üretici ortakların yeni modellerini hızlandırması için de ikna turları düzenliyor.





Güncelleme konusunda Windows 10 masaüstünde olduğu gibi hızlı bir süreç beklenmiyor. İlk 10 cihazın güncellemeyi almasının ardından ekosistemdeki diğer modellere sıranın gelmesi muhtemelen yıl sonuna kadar sarkacak. Microsoft'un Windows Phone 8 / 8.1 üzerinde çalışan tüm modellere Windows 10 güncellemesini vereceği biliniyor. Ancak donanıma göre 4K video kaydı gibi güncellemede bazı özellikler eksik olacak.





Microsoft'un güncelleme vereceği ilk 10 cihaza bakacak olursak:





1. Lumia 430 : 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlüğünde arka kamera





2. Lumia 435 : 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlüğünde arka kamera





3. Lumia 532 : 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera





4. Microsoft Lumia 535 : 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka ve ön kamera





5. Microsoft Lumia 540 : 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera





6. Microsoft Lumia 640 : 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 1MP çözünürlüğünde ön kamera





7. Microsoft Lumia 640 XL : 5.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera





8. Nokia Lumia 735 : 4.7 inçlik 720p çözünürlükte OLED ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 6.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera





9. Nokia Lumia 830 : 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlüğünde arka kamera, 0.9MP çözünürlüğünde ön kamera





10. Nokia Lumia 930 : 5 inçlik Full HD çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 1.2MP çözünürlüğünde ön kamera

http://www.neowin.net/news/microsoft-confirms-that-these-ten-lumias-will-be-first-to-get-windows-10-mobile