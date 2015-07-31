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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 mobil güncellemesini ilk alacak cihazlar belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil güncellemesini ilk alacak cihazlar belli oldu

Microsoft'un Windows 10 mobil sürümünü piyasaya sürmesine henüz epey bir zaman var. Ancak şimdiden güncellemeyi ilk alacak cihazların hangisi olduğuna dair resmi açıklamalar gelmeye başladı. 

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Lumia 430, Lumia 435, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 735, Lumia 830 ve Lumia 930 modelleri Windows 10 mobil güncellemesini ilk alacak olan cihazlar. 

Modellerin yakın zamanda piyasaya çıkan cihazlar olduğu görülüyor. Yelpazede her segmentten model mevcut. Ayrıca bu cihazlarda Lumia Denim olarak da bilinen Windows Phone 8.1 Update 1 güncellemesi yüklü durumda. Ancak firma ilk modelleri neye göre belirledi bilinmiyor. 

Windows 10 mobil sürümünün Ekim-Kasım ayı civarında piyasada olması bekleniyor. Bu dönemde Microsoft iki adet Lumia amiral gemi modeli piyasaya sürecek. Ayrıca üretici ortakların yeni modellerini hızlandırması için de ikna turları düzenliyor.

Güncelleme konusunda Windows 10 masaüstünde olduğu gibi hızlı bir süreç beklenmiyor. İlk 10 cihazın güncellemeyi almasının ardından ekosistemdeki diğer modellere sıranın gelmesi muhtemelen yıl sonuna kadar sarkacak. Microsoft'un Windows Phone 8 / 8.1 üzerinde çalışan tüm modellere Windows 10 güncellemesini vereceği biliniyor. Ancak donanıma göre 4K video kaydı gibi güncellemede bazı özellikler eksik olacak. 

Microsoft'un güncelleme vereceği ilk 10 cihaza bakacak olursak:

1. Lumia 430 : 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlüğünde arka kamera

2. Lumia 435 : 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlüğünde arka kamera

3. Lumia 532 : 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera

4. Microsoft Lumia 535 : 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka ve ön kamera

5. Microsoft Lumia 540 : 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera

6. Microsoft Lumia 640 : 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 1MP çözünürlüğünde ön kamera

7. Microsoft Lumia 640 XL : 5.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera

8. Nokia Lumia 735 : 4.7 inçlik 720p çözünürlükte OLED ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 6.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera

9. Nokia Lumia 830 : 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlüğünde arka kamera, 0.9MP çözünürlüğünde ön kamera

10. Nokia Lumia 930 : 5 inçlik Full HD çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 1.2MP çözünürlüğünde ön kamera 

http://www.neowin.net/news/microsoft-confirms-that-these-ten-lumias-will-be-first-to-get-windows-10-mobile Yorum Yaz
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Xloud 4 yıl en beğenilen
1520 gibi bir cihaz öncelikli değil valla bravo
1 Yanıt Yanıtla +16
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JiggySaw 4 yıl
Batuist
windowsun mobil tarafta pek kullanıcısı olmadığı için çok heyecan verici bir gelişme gibi bu haberleri göstermenize gerek yok. inanın sizin sandığınız yada böyle ballandıra ballandıra anlattığınız kadar kimsenin ilgisini çekmiyor bu haberler.. O yüzden fazla kasmayın kendinizi ve heyecan uyyandırmaya çalışmayın. Emin olun kimsenin mobil taraftali win10 umurunda değil. hadi masaüstü tarafta merakla bekleniyordu ve bir heyecanla haberlerini yapıyordunuz ama bu mobil tarafı bunun için öyle heyecacan yapmanıza , olayı dramatize etmenize gerek yok. Ha geldi gelecek geliyor şeklindeki sizin sanki herkes merakla bekliyormuşta heyecan yaratıyormuş zannettiğiniz haberleri inanın kimse tınlamıyor. win10 mobil mi??? Kim kullanıyor ki :))

Bir haber sitesinde haber yapılmasına tepki gösteren de ilk defa görüyorum yani... Seni ilgilendirmiyorsa okuma, bizi ilgilendiriyor...
Batuistwindowsun mobil tarafta pek kullanıcısı olmadığı için çok heyecan verici bir gelişme gibi bu haberleri göstermenize gerek yok. inanın si...
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badtrip 4 yıl Batuist
Batuist

windowsun mobil tarafta pek kullanıcısı olmadığı için çok heyecan verici bir gelişme gibi bu haberleri göstermenize gerek yok. inanın sizin sandığınız yada böyle ballandıra ballandıra anlattığınız kadar kimsenin ilgisini çekmiyor bu haberler.. O yüzden fazla kasmayın kendinizi ve heyecan uyyandırmaya çalışmayın.

Emin olun kimsenin mobil taraftali win10 umurunda değil. hadi masaüstü tarafta merakla bekleniyordu ve bir heyecanla haberlerini yapıyordunuz ama bu mobil tarafı bunun için öyle heyecacan yapmanıza , olayı dramatize etmenize gerek yok. Ha geldi gelecek geliyor şeklindeki sizin sanki herkes merakla bekliyormuşta heyecan yaratıyormuş zannettiğiniz haberleri inanın kimse tınlamıyor. win10 mobil mi??? Kim kullanıyor ki :))

Emin ol senin sandığından çok da büyük bir kitle bunu fazlasıyla bekliyor.

Takın siz gözlükleri... yola devam edin. bildiğiniz gibi.

Selamlarımla
Batuistwindowsun mobil tarafta pek kullanıcısı olmadığı için çok heyecan verici bir gelişme gibi bu haberleri göstermenize gerek yok. in...
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alierennet 4 yıl
Yaw arkadaşlar siz neyi tartışıyorsunuz? Elin adamı bir ürün çıkarmış ortaya koymuş. Sizler babanızın malı gibi kavga ediyorsunuz. Malı satan adam parasını cebe atıyor. Siz hala benimki daha iyi diyorsunuz. Burda tartışan herkese "Yaw he he" tamam herkesin malı değerli diğerlerininki çöp. Herneyse sallayın gitsin.
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DH Misafiri 4 yıl
Android kullananlar yazmasında aramızda konusalım
WPhone ayrı bir olay bilgisi olan kullanan arkadaşların yazılarını okumak isterim
lumia cihaz almayı düşünüyorum
WP stabil bir sistem oyunla işim olmuyor
sosyal medya
radyo
fotoğraf
pil performansı
Malzeme kalitesi
kısmen lumia serilerinde tatminkar sanırım
Wphone 10 çok göze batan eksikleri kapatarak gelicek
1 gb ramlı sistemler androıd için çöp olsada
Wphone sistemlerde çalışıyor sanırım
Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların paylaşımlarını okumak isterim
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kadirirdem 4 yıl
w 10 dan beklentim var merakla bekliyorum şu markette daha iyi olsa sorun bitti...
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OyunaGelenAdam 4 yıl
Windows kullanmayan insanların bu forumda işi ne
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Whippoorwill 4 yıl
1520,925,920,820...
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DarkHellKnightX 4 yıl
simbolmina
Acaba insiderlar da sırayla mı alıyorlar yoksa tüm modeller beraber mi alıyor güncellemeleri.

insider programında telefon modeline göre özelleştirme yapılmadığından herkes aynı güncellemeyi aynı anda alıyor.
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Batuist 4 yıl
Sadece "windows phone" a tepki hatta haberine gösterilen bir tepkiye bu kadar acımasızca yaklaşmanız çok manidar. Allah'a tapar gibi bir işletim sistemine tapanları görüyorum. Ne bir şahs ne bir kişiye bir kelime etmedim sadece işletim sistemine doğal olarak kendi "yorumumu" yazdım. Ama siz bir şahsı hedef alıyorsunuz. Ben hiçbirinize laf söylemdim. Ana babanızdan aldınız terbiyeyi yansıtıyorsunuz burada. Sanki taptığınız tanrınıza laf söylemiş gibi birnin üstüne gitmek çok büyük terbiyesizlik. ki hiçbirinize laf söylemedim. benimde herşeyi eleştirme hakkım var bunu yaparken buradaki kimseye laf söylemedim. hatta ilk yorumdu benim ki.. ama sizin ana babanızdan aldığınız terbiye bir nesneye eleştiri yapan bir şahsa tanrınıza küfür edermiş gibi yaklaşmanız seyiyenizi açıkça ortaya koyuyor. siz millet olarak kendinize bile olmayan eleştirilere tahammül edemiyorken kendinizi medeni insan yerine mi koyuyorsunuz. sanane arkadaş ben windowsu da eleştiririm mobil kısmıda başka bir nesneyide size birşey dedim mi? Nedir bu kifayetsizçe çirkefleşmeniz? ananıza bananıza mı sövdüm? Siz androidi eleştirirken aynısı mı hak ediyorsunuz acaba? aynı şeyleri siz androdi eleştirirken başkaları size yapsa ne yapardınız? sizinde düşünce özgürlüğünüz var siz de eleştirebilirsiniz ben medeni bir insansam şayet karşımdakinin görüşüne saygı duyarım ama bunun tersi insanlar barbarca karşısındakine saldırarak oramndaki ahyvan gibi gelişmesini tamamlamayan bir varlık misali aklıyla değil duygularıyla hareket eder. Azıcık aklınızı kullanarak medeni insanlar olun.. ergen dediğin adam iki üni mezunu çoluk çocuk sahibi adam aslanım. Sen dünyayı bilgisayar ekranından görürken hayatım sosyolojik araştırmalarla geçti benim.. git sen topunla oyna dışarıda.. senin gibi üstün körü bakışımız yok dünyaya.. gelmiş klavye sövalyaliği yapma. önce aklını kullanmayı öğren medenmi bir insan ol. tanrısına saldırılmış put perestler gibi eleştirilmiş bir nesne yüzünden bir insanla nasıl konuşulur öğren o olgunluğa eriş sonra gel internetin anonim dünyasında ağzı olan konuşur misali artislik tasla. sende androidi eleştirme o zaman o zaman belki ben değil ama kendin gibi karşında tanrısına saldırılmış putperestler gibi barbarca sana ana avrat söven insan bulursan şaşırma çünkü senin farkın yok. başka türlü bir tutumu sen hak etmiyorsun.. sen buna layıksın. sen arsızsın demek ki ki nasıl muamele görüyorsan öyle davranıyorsun.. yazık sizin gibi ergenlere.. devlete kızıyorum ana babalara kızıyorum sizin gibi insanlar yetiştirdikleri için sizin ne suçunuz var sizi yetiştiremeyenler utansın..
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simbolmina 4 yıl
Acaba insiderlar da sırayla mı alıyorlar yoksa tüm modeller beraber mi alıyor güncellemeleri.
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JiggySaw 4 yıl
Batuist
windowsun mobil tarafta pek kullanıcısı olmadığı için çok heyecan verici bir gelişme gibi bu haberleri göstermenize gerek yok. inanın sizin sandığınız yada böyle ballandıra ballandıra anlattığınız kadar kimsenin ilgisini çekmiyor bu haberler.. O yüzden fazla kasmayın kendinizi ve heyecan uyyandırmaya çalışmayın. Emin olun kimsenin mobil taraftali win10 umurunda değil. hadi masaüstü tarafta merakla bekleniyordu ve bir heyecanla haberlerini yapıyordunuz ama bu mobil tarafı bunun için öyle heyecacan yapmanıza , olayı dramatize etmenize gerek yok. Ha geldi gelecek geliyor şeklindeki sizin sanki herkes merakla bekliyormuşta heyecan yaratıyormuş zannettiğiniz haberleri inanın kimse tınlamıyor. win10 mobil mi??? Kim kullanıyor ki :))

Bir haber sitesinde haber yapılmasına tepki gösteren de ilk defa görüyorum yani... Seni ilgilendirmiyorsa okuma, bizi ilgilendiriyor...
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Xloud 4 yıl en beğenilen
1520 gibi bir cihaz öncelikli değil valla bravo
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olağan_şüpheli 4 yıl
yığdı bir sürü çöpü ,bekletir milleti aylarca.
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canguler917 4 yıl
windows phone isletim sistemi olarak android ve iostan biraz daha geride.ama öyle aman aman eksiklik hissetmiyorsunuz.uygulama marketine bakacak olursak aradaki fark ucurumlardan fazla.ben daha windows phone da dogru duzgun oyun gormedim.asphalt 8 lumia 525 te kasiyordu.snapdragon 400 lu 1 gb ram li telefon.kötü oldugundan kasiyor buyuk ihtimal.ama o da ne!listedeki 9 telden 5 inde snapdragon 200,3 unde 400 var!ucuza alinmayacaksa wp para israfi
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